Monsheim – Rentnerin Opfer von Dieben

Worms (ots) – Gestern, gegen 16:00 Uhr haben Diebe in Monsheim eine 81-jährige

Rentnerin beim Einkauf bestohlen und kurz darauf Geld von ihrem Konto abgehoben.

Das Rentnerehepaar war zunächst in einem Drogeriemarkt wo die Frau die Einkäufe

mit der Scheckkarte bezahlte. Im Anschluss begab sich das Ehepaar in den

angrenzenden Einkaufsmarkt. Die Einkaufstasche mit der Geldbörse hing während

des Einkaufs am Wagen. Im Geschäft waren ihnen zwei dunkel gekleideten Frauen

mit einem schwarzen Schal vor dem Gesicht aufgefallen, die sich sehr oft in

ihrer Nähe aufhielten, ohne etwas zu sagen. An der Kasse hat die Geschädigte

dann festgestellt, dass das Portemonnaie aus der Einkaufstasche entwendet worden

war. Als der Ehemann das Konto durch einen Anruf bei der Bank sperrte, bekam er

die Mitteilung, dass bereits 1000 Euro Bargeld abgehoben wurde. Es ist

anzunehmen, dass Unbekannte der Rentnerin beim vorherigen Einkauf im

Drogeriemarkt bei der PIN-Eingabe über die Schulter geschaut haben. Beim

Phänomen „Shoulder Surfing“ stehlen Kriminelle persönliche Daten, indem sie ihre

Opfer bei der alltäglichen Verwendung elektronischer Geräte wie z. B.

Geldautomaten oder Bezahlterminals an Kassen beobachten. Sie schauen ihnen bei

diesen Aktivitäten wortwörtlich „über die Schulter“. Die Polizei rät daher bei

sämtlichen privaten und geschäftlichen digitalen Tätigkeiten in der

Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel kann das Eingabegerät

während der PIN-Eingabe mit der anderen Hand verdeckt werden.

Worms – Unfall auf glatter Straße

Worms (ots) – Gestern Morgen kam ein PKW in der Mittelrheinstraße auf

winterglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten LKW.

Die 28-Jährige fuhr in Anbetracht der Witterungsverhältnisse mit nicht

angepasster Geschwindigkeit und rutschte in einer Rechtskurve nach links von der

Fahrbahn. Dabei streifte sie die Front einer hier parkenden Sattelzugmaschine.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins

Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Worms – Mit 2 Promille hinter dem Steuer

Worms (ots) – Gestern Abend stoppte eine Polizeistreife einen 25-jährigen

Autofahrer in der Johanniterstraße und stellte im Gespräch mit ihm deutliche

Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Der Wormser brachte den Atemalkoholtest auf

2,06 Promille. Mit diesem Wert war der Mann absolut Fahruntüchtig. Sein

Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist eingeleitet.