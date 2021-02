Brennender Eimer ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Weil am Mittwochnachmittag im Benzinoring ein

Plastikeimer mit Unrat gebrannt hat, verständigte eine Anwohnerin die Feuerwehr.

Die 25-Jährige bemerkte den Brand vor ihrer Wohnungstür und wählte den Notruf.

Die herbeigeeilte Feuerwehr evakuierte das Mehrfamilienhaus und brachte die

Bewohner in Sicherheit. Sie löschte das Feuer.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Treppenhaus des Anwesens entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei

ermittelt. |mhm

Lieferwagen macht sich selbständig

Mehlbach (ots) – Das Auto eines Kurierfahrers hat sich am Mittwochnachmittag

selbständig gemacht. Der 56-jährige Fahrer hielt in der Pferchstraße an und

verließ den Wagen, um ein Paket auszuliefern. Dabei vergaß er offenbar, die

Handbremse anzuziehen. Der Transporter rollte rückwärts und stieß an eine

Hauswand.

Sowohl am Fahrzeug als auch am Haus entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 4.000 Euro. |mhm

Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots) – In der Mainzer Straße haben Unbekannte ein Auto

beschädigt. Die Halterin stellte am Dienstagabend ihr Fahrzeug gegen 17:30 Uhr

in der Mainzer Straße ab. Als sie am Donnerstag gegen 11:30 mit ihrem Pkw

wegfahren wollte, war der vordere linke Reifen platt. Vermutlich wurde er mit

einem spitzen Gegenstand platt gestochen. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind in dem genannten Zeitraum

Personen aufgefallen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Den Diebstahl seines Fahrrades hat ein 24-Jähriger

angezeigt. Der Mann stellte das Rad am Mittwochnachmittag im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ab. Als er am nächsten Morgen mit seinem

Rennrad wegfahren wollte, stellte er fest, dass es offenbar gestohlen worden

war.

Das Herrenrad ist sehr auffällig. Der Rahmen ist dunkelrot. Der Lack glitzert

leicht. Angebaute Teile sind pinkfarben lackiert. Am Fahrrad sind weiße Reifen

und eine schwarze Lenkertasche montiert. Die Felge des Vorderrades ist schwarz,

die am Hinterrad silberfarben.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Herrenrades geben kann, wird

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

|mhm

Einbruch: Hohe Bargeldsumme gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe nutzten am Donnerstag die kurze Abwesenheit eines

67-Jährigen, um in seine Wohnung einzubrechen. Während der Mann über die

Mittagszeit hinweg nicht zu Hause war, machten sich die Täter ans Werk. Sie

brachen seine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher einen

vierstelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die zwischen 12 Uhr und 13 Uhr Verdächtiges im Bereich der

Hellmut-Hartert-Straße wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Bei mutmaßlichem Fake-Shop Sammlermünzen bestellt

Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach (ots) – Mehr als 5.000 Euro hat ein

77-Jähriger für Sammlermünzen bezahlt und ist dabei vermutlich auf einen

Fake-Shop hereingefallen. Der Mann bestellte Krugerrand Münzen im Internet. In

einer Bestellbestätigung wurde er aufgefordert, den Kaufpreis auf ein bestimmtes

Bankkonto zu überweisen. Der 77-Jähriger bezahlte den Betrag, doch die Lieferung

blieb aus. Versuche, Kontakt mit dem Betreiber des Online-Shops aufzunehmen,

scheiterten. Das vermeintliche Unternehmen war nicht mehr erreichbar. Der

77-Jährige ist auf mutmaßliche Betrüger hereingefallen. Die Polizei ermittelt.

|erf

Bei Einbruch erwischt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu

Freitag einen Einbrecher geschnappt. Der 23-jährige Mann wurde gegen 1:15 Uhr

gestellt, nachdem er in die Räume eines leerstehenden Gebäudes in der Pariser

Straße eingedrungen war.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er auf den Mann aufmerksam

geworden war, der sich auf dem Hinterhof des Gebäudes aufhielt und dort die

Eingangstür eintrat und sich so unbefugt Zugang zum Gebäude verschaffte. Die

sofort ausgerückten Streifen konnten den Tatverdächtigen in einem der oberen

Stockwerke festnehmen. Stehlen konnte er nichts, da alle Zimmer des Gebäudes

leer sind.

Der 23-Jährige wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen und mussten mit zur

Dienststelle kommen. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass er schon

häufiger wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |elz

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten

zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen

Zigarettenautomaten im Bahnheim auf. Die geschädigte Firma meldete am

Donnerstagmorgen den beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter

brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld sie

erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht

noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrug: Katze im Internet gekauft

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat im Internet über eine Plattform für

Kleinanzeigen eine Katze zum Verkauf angeboten. Anfang Februar entdeckte ein

18-Jähriger aus dem Stadtgebiet die Annonce. Für das Tier wollte der Verkäufer

250 Euro haben, mit einer professionellen Transportfirma sollte die Katze von

Berlin aus zu ihrem neuen Besitzer gebracht werden. Der 18-Jährige ließ sich auf

den Deal ein und bezahlte das Geld. Dann meldete sich der Verkäufer und ließ das

Geschäft platzen. Angeblich sei sein Konto gesperrt worden und er könne den

Transport nicht bezahlen. Die Katze kam bis heute nicht in Kaiserslautern an.

Sämtliche Versuche mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt aufzunehmen

scheiterten. Das Geld strich der Unbekannte ein. Eine Rückerstattung erfolgte

nicht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf