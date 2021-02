Überfall auf Tankstelle – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest!

Hersfeld/Rotenburg

Bebra – Am Donnerstagabend (11.02.), gegen 19:30 Uhr, betrat eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hersfelder Straße. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er zwei Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Als ihm das Geld nicht ausgehändigt wurde, versuchte der Täter selbst die Kasse zu öffnen, was ihm jedoch misslang. Ohne Beute flüchtete er im Anschluss in Richtung Breitenbach.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei einen 40-jährigen, bereits polizeibekannten Mann aus dem Raum Eschwege ermitteln und festnehmen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Laternenmast beschädigt

Atzenhain – Zwischen Montag (01.02.) und Donnerstag (04.02.) wurde ein Laternenmast in der „Siemensstr.“ in Höhe der Hausnummer 16 in Atzenhain beschädigt. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug versucht, dort parallel zur Fahrbahn einzuparken und stieß hierbei gegen einen Laternenmast. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Hinweistafel beschädigt

Alsfeld – Zwischen Mittwoch (10.02.) und Donnerstag (11.02.) wurde eine Hinweistafel eines Fastfood-Restaurants in der Straße „Pfefferhöhe 8.“ in Alsfeld beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigung, handelt es sich bei dem Verursacher vermutlich um ein größeres Fahrzeug als einen PKW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unfallmeldung

Fulda

Kabelverzweiger durch Unfall zerstört – Viele Firmen im Industriegebiet West/ Rodges ohne Internet- und Telefonverbindung

Fulda – Am Mittwoch (10.02.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer mit seinem LKW-Gespann in einer Kurve von der Werner-Von-Siemens-Straße kommend in Fahrtrichtung Karrystraße in die Böcklerstraße ein. Aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung blieb der LKW-Fahrer mit dem LKW-Anhänger an dem in der Kurve aufgestellten Kabelverzweiger hängen und riss diesen aus seinem Sockel. Dadurch wurde der Kabelverzweiger komplett zerstört. In Folge fielen bei den umliegenden Firmen im Industriegebiet West die Internet- und Telefonverbindungen aus. Am LKW-Anhänger selbst entstand Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 5500 Euro geschätzt.

Unfall mit Sachschaden

Lauterbach – Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fiat Punto die Zufahrtsstraße zu einem Schnellrestaurant und wollte nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung Angersbach einbiegen. Dabei übersah sie einen 74-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Tiguan die Umgehungsstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Berührung mit Außenspiegeln

Herbstein – Am Mittwoch (10.02.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Transit die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Herbstein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls mit einem Ford Transit die Bundesstraße in Richtung Lauterbach. Als sich die Beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Dabei wurden beide Außenspiegel zerstört. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.Es entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Sachschaden durch herunterfliegende Eisplatten

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (11.02.), gegen 15:10 Uhr, befuhren ein 46-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Skoda Octavia und ein 31-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Seat Ateca die Bundesstraße 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen dem Eichhofkreisel und der Bundesautobahnbrücke verlor der 46-jährige Hersfelder während der Fahrt Eisplatten von seinem Octavia. Diese beschädigten den hinter ihm fahrenden Seat des Mannes aus Ludwigsau. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.

Schwerer Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.02.), gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mann aus Hildburghausen mit einem Seat Ibiza die Dudenstraße von der Breitenstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof und ein 39-jähriger Mann aus Bockau mit einem Renault Trafic die Reichsstraße aus Richtung Bismarckstraße kommend. An der Lichtzeichenanlage in Höhe des Kinos zeigte die Ampel für den 39-jährigen Renaultfahrer grün und er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zur selben Zeit fuhr jedoch auch der 69-jährige Mann aus Hildburghausen mit seinem Seat in den Kreuzungsbereich ein, obwohl dessen Lichtzeichenanlage rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der ausgelösten Airbags war der Seat Ibiza nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Zaunfelder an Grundschule beschädigt

Großenlüder – In der Nacht zu Mittwoch (10.02.) kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich einer Schule in der Sudetenstraße. Unbekannte rissen mehrere Zaunfelder aus der Verankerung und beschädigten diese hierdurch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Außenverglasung an einem Hallenbad beschädigt

Fulda – Zwischen Mittwoch (10.02.) und Donnerstag (11.02.) beschädigten Unbekannte die Außenverglasung eines Hallenbades im Bereich der Esperantostraße. Die Täter beschädigten die Verglasung auf bisher unbekannte Art und Weise und verursachten so einen Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschild gestohlen

Lauterbach – Am Donnerstag (11.02.), zwischen 08:00 Uhr und 16:25 Uhr, stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-LX 235 von einem weißen BMW. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Eichhofstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de