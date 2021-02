Neustadt: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten – Rotlicht missachtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 11.02.2021, befuhr eine 74-jährige Frau um 11:05 Uhr mit ihrem Renault die L 516 aus Neustadt Zentrum kommend in Fahrtrichtung Landau. In Höhe der Kreisstraße 9 erkannte diese vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung die für sie rot zeigende Lichtzeichenanlage nicht und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten VW, welcher durch eine 48-jährige Neustadterin geführt wurde.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide sich jeweils allein in den Fahrzeugen befindlichen Fahrerinnen leicht in Form von Schürfwunden und eines Schocks. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 8.000 Euro.