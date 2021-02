Kaiserslautern – Der harte Lockdown zeigt seine Wirkung: Die Corona-Fallzahlen sinken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt inzwischen nur noch bei 25. Zum Vergleich: Am 1. Februar lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 89, am 15. Januar noch bei 144 Neuinfektionen. Es zeigt, dass die Vorkehrungen richtig sind und ihre Wirkung erzielen.

„Um weiterhin an diesem Erfolg festzuhalten und die Infektionen weiter zu verringern, dürfen wir nicht nachlässig werden. Ich bitte Sie daher die Regeln zu befolgen und Kontakte zu vermeiden“,

erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel.

„Wir sind auf dem richtigen Weg, aber lange nicht am Ziel. Gerade mit den auftretenden Mutationen, müssen wir vermehrt aufpassen und dürfen keine Risiken eingehen“,

so das Stadtoberhaupt weiter.

Die fallenden Zahlen sind das Resultat der guten Umsetzung der Einschränkungen.