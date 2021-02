40-jährige Spaziergängerin belästigt – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagabend 11.02.2021 in Harleshausen vor einer 40-jährigen Spaziergängerin schlagartig aus einem Gebüsch gesprungen und hat versucht, sie zu berühren. Als die Frau sich durch lautes Rufen bemerkbar machte und ihr Hund anschlug, ergriff der Fremde schließlich die Flucht. Da ein versuchtes Sexualdelikt derzeit nicht auszuschließen ist, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, hatte kinnlange graue Haare mit Seitenscheitel und ausgeprägte Mundfalten. Der alkoholisiert wirkende Mann war mit einem schwarzen Parka, einer dunklen Hose und dunklen Stiefeln bekleidet.

Wie die 40-Jährige aus Kassel kurz nach dem Vorfall den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 20:15 Uhr mit ihrem Hund auf dem Fußweg an der Schule, zwischen dem Haardtweg und der Wolfhager Straße, unterwegs. Plötzlich war der Unbekannte aus dem Gebüsch gesprungen, hatte sie beleidigt und wollte sie offenbar berühren. Die erschrockene Frau wich schnell mehrere Schritte zurück und schrie den Mann laut an. Zudem schlug ihr Hund an, den der Täter vermutlich zuvor nicht gesehen hatte, woraufhin er unerkannt flüchtete.

Zeitgleich eilte ein bislang unbekannter Spaziergänger hinzu, der durch das laute Rufen und Schreien der Frau auf die Situation aufmerksam geworden war. Der Mann begleitete die 40-Jährige noch ein Stück, bevor sie die Polizei alarmierte. Eine sofort nach Eingang des Notrufs eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Auffinden des Täters.

Der unbekannte Spaziergänger und weitere Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Geschehnis oder auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Zwei Beamte bei Festnahme von 19-Jährigem leicht verletzt und Cannabis gefunden

Kassel-Niederzwehren (ots) – Bei einem Einsatz wegen einer Sachbeschädigung in einer Sozialeinrichtung in Niederzwehren sind am gestrigen Donnerstagabend 11.02.2021 zwei Polizisten leicht verletzt worden. Ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 19-jähriger Bewohner hatte die eingesetzten Beamten bei ihrem Eintreffen sofort in aggressiver Weise beleidigt und sich anschließend heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Bei ihm wurde später zudem eine kleinere Menge Cannabis gefunden.

Ein gleichaltriger und ebenfalls betrunkener Mitbewohner störte die Polizisten bei der Festnahme und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Die beiden 19-Jährigen verbrachten die Nacht schließlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst noch fortsetzen.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20 Uhr. Während die Beamten in dem Haus eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufnahmen, weil ein unbekannter Randalierer ein Loch in eine Rigipswand in einem Badezimmer der Einrichtung geschlagen hatte, kam der 19-Jährige aus seinem Zimmer.

Nachdem er die Polizisten offenbar im Rausch sofort heftig beleidigte, baute er sich aggressiv vor der Streife auf. Durch seine erhebliche Gegenwehr bei der Festnahme zogen sich die Beamten jeweils Verletzungen an den Beinen zu. Während des Einsatzes war der Streife zudem deutlicher Cannabis-Geruch aus dem Zimmer des 19-Jährigen entgegenschlagen. Dort fanden sie später eine kleinere Menge des Betäubungsmittels sowie Drogenutensilien.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Drogenbesitzes verantworten. Zudem wird geprüft, ob er auch für die Sachbeschädigung in dem Badezimmer verantwortlich ist.

Zeugen von möglichem Autorennen vor Unfall in Lilienthalstraße gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – 85.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag in Kassel-Bettenhausen ereignete. Der Fahrer eines weißen BMW M6 war auf der Lilienthalstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Metallzaun gekracht. Nach dem Unfall verließen die beiden Insassen, zwei 20-Jährige aus Kassel, zunächst die Unfallstelle. Nach wenigen Minuten waren sie jedoch zurückgekehrt. Die Ermittlungen, wer von beiden das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gesteuert hat, dauern gegenwärtig noch an und werden von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Da sich bei den Beamten inzwischen Zeugen gemeldet haben, die den weißen BMW zuvor in der Kasseler Innenstadt bei einem Rennen mit zwei anderen Autos beobachtet haben, erbitten die Ermittler nun weitere Zeugenhinweise.

Der Unfall mit dem hohen Sachschaden hatte sich gegen 3 Uhr in der Lilienthalstraße, Einmündung Waldemar-Petersen-Straße ereignet. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war an dem weißen BMW M6, bei dem es sich um einen Mietwagen mit 600 PS handelt, Totalschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an dem Zaun beziffern die Polizisten auf rund 5.000 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand war der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Lilienthalstraße in Richtung Ochshäuser Straße unterwegs gewesen und in einer leichten Linkskurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Die beiden 20-Jährigen, die nach wenigen Minuten reumütig zur Unfallstelle zurückkehrten, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Weitere Angaben machten die beiden jungen Männer zu dem Unfall bislang nicht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten Zeugen vor dem Unfall in der Innenstadt drei Fahrzeuge beobachtet, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Neben dem weißen BMW soll hieran unter anderem auch ein schwarzer Audi A7 beteiligt gewesen sein.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die in der betreffenden Nacht ein mögliches Autorennen im Kasseler Stadtgebiet beobachtet haben und Hinweise auf daran beteiligte Fahrzeuge geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

Einbruch in Reihenhaus durch den Garten – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Fasanenhof (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend 11.02.2021 in der Herderstraße im Fasanenhof in ein Reihenmittelhaus eingebrochen und hat Bargeld sowie eine Kamera der Marke Canon erbeutet. Die Tatzeit kann aufgrund der Beobachtung eines Nachbarn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf etwa 19 Uhr bestimmt werden. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Täter über den Garten angenähert und eine Tür am Wintergarten des Hauses mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume nach Wertsachen und flüchtete mit seiner Beute durch die aufgebrochene Tür wieder nach draußen. Wie sich nach Feststellung des Einbruchs bei Rückkehr der Bewohner in der Nacht herausstellte, hatte der Hund eines Nachbarn gegen 19 Uhr angeschlagen und laut gebellt. Als der Nachbar daraufhin aus dem Fenster schaute, sah er den mutmaßlichen Täter durch den Garten in Richtung eines kleinen Fußwegs, der sich zwischen der Herderstraße und der Simmershäuser Straße befindet, rennen. Der beobachtete Mann soll eine graue Jogginghose getragen haben. Der Zeuge hatte seiner Beobachtung zunächst keine Bedeutung beigemessen und erst später von dem Einbruch in der Nachbarschaft erfahren.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen in der Herderstraße oder angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Sakkos und Schuhe gestohlen – Zeugen nach Einbruch in Architekturbüro und Anwaltskanzlei gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 10.02.2021 in ein Architekturbüro und eine Anwaltskanzlei in der Humboldtstraße eingebrochen. Während aus den Büroräumen im Hochparterre nichts gestohlen wurde, erbeuteten die Täter aus der Kanzlei im 4. Obergeschoss neben Bargeld auch mehrere Sakkos, ein Paar Schuhe und einen Trolley aus Leder. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die beiden Einbrüche in dem Bürogebäude gegenüber dem Landesmuseum in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:45 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:50 Uhr, ereignet. Aufgrund der Spurenlage waren die Täter durchweg brachial vorgegangen. Nachdem sie zunächst mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür zum Gebäude aufgehebelt hatten, schlugen sie im Hochparterre eine Scheibe am Eingang zum Architekturbüro ein und öffneten gewaltsam die Zugangstür.

In den Büroräumen durchsuchten sie mehrere Rollcontainer, offenkundig ohne darin etwas von Wert zu finden, und begaben sich anschließend in das 4. Obergeschoss. Dort hebelten sie die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu der Anwaltskanzlei. Auf ihrem Beutezug öffneten die Täter mehrere Schränke und durchsuchten nahezu alle Räume. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, verspeisten die Einbrecher zudem vorgefundene Süßigkeiten und bedienten sich offensichtlich auch an den Spirituosenflaschen in einem Schrank. Mit ihrer Beute traten sie dann die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den Einbrüchen geben können,

melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Laubenbrand in Kleingartengelände an Simmershäuser Straße – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel-Fasanenhof (ots) – Am Dienstagvormittag 09.02.2021 wurden die Kasseler Feuerwehr und Beamte des Polizeireviers Nord um kurz nach 11 Uhr zum Brand einer Gartenlaube im Kleingartengelände an der Simmershäuser Straße in Kassel gerufen.

Durch das Feuer war die Hütte im weiteren Verlauf völlig zerstört worden.

Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten nicht von einer Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt hingegen kommt weiterhin in Betracht und ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Weißer Nissan Micra erfasst 48-Jährige beim Einsteigen und flüchtet – Zeugen gesucht

Kassel-Fasanenhof (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Nissan Micra, der am Montagmorgen in der Kasseler Mönchebergstraße eine 48-Jährige beim Einsteigen in ihr Auto anfuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die Frau aus Fuldabrück erlitt leichte Verletzungen, nachdem sie von dem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Mann am Steuer des Nissan trug eine schwarze Wollmütze und hatte einen langen schwarzen Vollbart, so die 48-Jährige.

Wie die Frau den Beamten des Polizeireviers Ost bei ihrer Anzeigenerstattung berichtete, ereignete sich der Unfall am Montagmorgen 08.02.2021 gegen 10:40 Uhr. Zu dieser Zeit wollte sie in ihren Jeep einsteigen, den sie an der schneebedeckten Straße vor dem Haus Mönchebergstraße 48b abgestellt hatte. Als sie gerade die Fahrertür öffnete, kam von hinten der weiße Nissan Micra und erfasste die Frau.

Einige Meter weiter hielt der Fahrer des Kleinwagens an, öffnete die Tür und hatte kurzen Blickkontakt mit der gestürzten 48-Jährigen. Wenige Augenblicke später schloss er allerdings die Fahrertür und fuhr in Richtung Ihringshäuser Straße davon. Das Kennzeichen des geflüchteten Pkw ist nicht bekannt. An dem Jeep war kein Schaden entstanden.

Nun haben die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den weißen Nissan Micra und den unbekannten Fahrer geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

