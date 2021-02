Frankfurt: Fünf auf einen Streich

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(mc) – In nicht einmal 3 Stunden zogen Zivilfahnder der REE am Donnerstag 11.02.2021 gleich 5 Rauschgift Straßendealer im Bahnhofsviertel aus dem Verkehr. Drei Männer im Alter von 17, 28 und 40 Jahren wurden am frühen Abend auf frischer Tat festgenommen, die separat voneinander in der Nidda-, Mosel- sowie an der Ecke Post- / Düsseldorferstraße dem Straßenhandel mit Betäubungsmitteln nachgingen.

Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 29 Jahre wurden nach einem mutmaßlich gemeinschaftlichen Geschäft vor wenigen Tagen wiedererkannt und ergriffen, nachdem die Zivilbeamten ihrer zuvor nicht habhaft werden konnten.

Das in handelsüblichen Portionen aufgefundene Rauschgift, Ecstasy-Pillen und Marihuana, wurde beschlagnahmt. Drei der Rauschgiftstraßenhändler verfügen über keinen festen Wohnsitz und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Die übrigen wurden in Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

Festnahme nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 11.02.2021 gegen 14.30 Uhr, wurde ein 79-jähriger Rentner in der Eschborner Landstraße von zwei Frauen angesprochen. Die beiden boten sich an, ihm die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Der 79-Jährige lehnte das Ansinnen ab, musste jedoch feststellen, dass ihm die ältere der beiden Frauen folgte und ihn vor seiner Wohnungstür nach einer Plastiktüte fragte. Der Mann ließ nun die Frau in seine Wohnung.

Dort verwickelte sie ihn in ein Gespräch und auch die zweite Frau gesellte sich hinzu. Nachdem die beiden Frauen die Wohnung nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten, stellte der 79-Jährige fest, dass ihm aus seinem Portemonnaie ein 50 Euro-Schein entwendet worden war.

Der Geschädigte verständigte nun umgehend die Polizei, welche kurze Zeit später zwei Frauen festnehmen konnte, auf die die Beschreibung, die der Geschädigte abgegeben hatte, zutraf. Die beiden Frauen führten keinen 50 EUR-Schein mit sich, aber die Plastiktüte eines Lebensmittelgeschäftes, in der ich neben dem Kassenbon noch verschiedene Lebensmittel befanden. Auf dem Kassenbon war ersichtlich, dass die Lebensmittel gegen 14.45 Uhr gekauft und mit einem 50 EUR-Schein bezahlt wurden. Das Geschäft liegt nur etwa 3 Minuten Gehweg von der Wohnung des Geschädigten entfernt.

Die beiden Frauen, 69 und 39 Jahre alt, wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen