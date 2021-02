Feuerwehr Frankenthal: Einsatzreicher Tag mit bisher 7 Alarmierungen (siehe Foto)

(ots) – Der heutige Mittwoch 10.02.2021 war für die Feuerwehr Frankenthal ein sehr einsatzreicher Tag mit insgesamt bislang (Stand 20:30 Uhr) sieben Einsätzen.

Um kurz nach 06:00 Uhr wurden wir zu Unterstützung des Rettungsdienstes nach Frankenthal-Flomersheim alarmiert. Dort musste ein Patient über die Drehleiter schonend aus dem Wohnanwesen nach unten verbracht werden.

Mit dem Stichwort Tierrettung – eingeklemmte Katze – wurde die Feuerwehr dann um kurz vor 08:00 Uhr auf ein Werksgelände in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen hatte sich die Katze jedoch bereits selbst befreit und war geflüchtet, so dass ein Eingreifen nicht mehr erforderlich war.

Um kurz nach 8 Uhr wurde dann bei der ILtS in Ludwigshafen durch einen Autofahrer von der BAB 61 aus eine unklare Rauchentwicklung und Feuerschein in der Ortslage

FT-Flomersheim gemeldet. Zusammen mit der Polizei wurde der Bereich weiträumig abgefahren. Es konnte jedoch kein Feuer oder Rauch festgestellt. Vermutlich hat der Autofahrer den Fackelschein der BASF Steamcracker-Fackel am Horizont wahrgenommen, welche gegen 08:00 Uhr angesprungen war.

Gegen 08:20 Uhr erfolgte dann in Amtshilfe für die Polizei eine Türöffnung im Bereich der Albertstraße in Frankenthal. Dort war ein Eingreifen nicht mehr erforderlich, da der Wohnungsinhaber der Polizei bei Eintreffen der Feuerwehr die Tür schließlich freiwillig öffnete.

Im Rahmen der Amtshilfe für das Ordnungsamt der Stadt Frankenthal erfolgte gegen

10 Uhr eine Türöffnung im Bereich der Max-Pechstein-Straße in Frankenthal.

Um kurz vor 12:30 Uhr löste dann die Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Mahlastraße in Frankenthal aus. Die Erkundung des ersten Fahrzeugführers vor Ort ergab, dass durch Montage- und Bauarbeiten die automatische Brandmeldeanlage unbeabsichtigt ausgelöst wurde. Die Einsatzstelle wurde für die weiteren Maßnahmen an den Eigentümer übergeben.

Zu einem Verkehrsunfall mit unklarer Lage – d.h. es war im Rahmen der Notrufabfrage nicht feststellbar ob Personen eingeklemmt sind oder nicht – wurden wir dann gegen

16:05 Uhr in die Unterführung zwischen Eisenbahnstraße und Heßheimer Straße in Frankenthal alarmiert.

Bei Eintreffen des ersten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs hatte die Unfallfahrerin bereits ihr Unfallfahrzeug verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. An dem PKW wurde zur Vermeidung einer Brandgefahr die Batterie abgeklemmt.

Die Einsatzstelle wurde vor Ort an die Streifen der Polizeiinspektion Frankenthal übergeben, welche die Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst veranlassten.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Unterführung voll gesperrt.

Polizeistreife zieht gefährlichen LKW aus dem Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Dienstagvormittag des 09.02.2021, gegen 11:30 Uhr, wird eine Polizeistreife aus Frankenthal zufällig auf einen LKW auf der B9, Worms in Fahrtrichtung Ludwigshafen, aufmerksam, von dessen Heck starker Rauch aufstieg. Nachdem der LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde konnte festgestellt werden, dass der Rauch von den hinteren Bremsen des LKW stammt.

Ein sofort hinzugezogener Sachverständiger stellte daraufhin fest, dass die Bremsanlagen beider hinterer Achsen eine Temperatur von über 150 Grad aufwiesen. Dies könne in kürzester Zeit zur Entzündung der Reifen führen. Der LKW wurde durch die Polizeistreife mit langsamer Geschwindigkeit zur nächstgelegenen Werkstatt eskortiert. Die Weiterfahrt wurde bis zur zweifelsfreien Behebung des technischen Problems untersagt.

In der Werkstatt konnte festgestellt werden, dass die Bremsanlage komplett blockiert sei und eine Weiterfahrt unter keinen Umständen mehr möglich sei. Der Fahrer des LKW, hatte die heikle Situation scheinbar selbst nicht erkannt. Glücklicherweise befanden sich die wachsamen Beamten zur Richtigen Zeit am Richtigen Ort um das gefährliche Fahrzeug rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.