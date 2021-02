In den Wingert gerauscht aus dem Staub gemacht (siehe Foto)

Wehyer (ots) – Am Montagabend 08.02.2021, 22 Uhr ist ein 22-jähriger Autofahrer im Edesheim Weg angeblich wegen Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Wingert gerauscht. Zu Fuß machte sich der Mann aus dem Staub. Dienstagmorgen erschien der Eigentümer und erstattete Anzeige, weil sein Wingert erheblich beschädigt wurde.

Anhand des Kennzeichens konnte der Unfallverursacher schnell ausfindig gemacht werden. Zuhause wurde er kurz nach 8 Uhr mit einer Alkoholfahne angetroffen. Da er 0,53 Promille in den Alkotest pustete und zudem angab, öfters einem Joint zu frönen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Seine Fahrerlaubnis konnte nicht sichergestellt werden, weil er derzeit keine hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 4.000 Euro.

Gegen geparktes Auto gerutscht und abgehauen

Hainfeld (ots) – In der Weinstraße kam Dienstagmorgen 09.02.2021, 06.35 Uhr ein 37-jährigen Autofahrer wegen winterglatten Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der Eigentümer wollte gerade mit seinem PKW wegfahren und wurde durch den Zusammenstoß an der Hand verletzt. Ein Sachschaden von über 14.000 Euro ist dabei entstanden.

Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. In einem nahegelegenen Weinberg konnte das verunfallte Fahrzeug festgestellt werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Erst am Abend erschien er auf der Dienststelle und gab an, dass er der Unfallverursacher war. Da Betäubungsmitteleinfluss bei ihm festgestellt werden konnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrerlaubnis musste nicht mehr sichergestellt werden, denn diese hatte er bereits wegen Drogenkonsums in der Vergangenheit abgeben müssen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Terrassentür mit Stein eingeworfen

Herxheim (ots) – Im Laufe des Montags 08.02.2021 versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Herxheim einzudringen. Hierzu versuchten sie, die Terrassentür mit einem Stein einzuwerfen. Da dies jedoch nicht gelang, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 09.02.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. 8 Verkehrsteilnehmer mussten in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt, im 30-Km/h-Bereich, mit einem Verwarnungsgeld belegt werden.

Bei einer Kontrolle auf der L 546 bei Steinfeld waren im 50Km/h-Bereich gleich 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell und am Ortseingang Oberhausen aus Richtung Bad Bergzabern, mussten 7 Fahrzeugführer beanstandet werden. Die gefahrenen Geschwindigkeiten lagen bei den Kontrollen alle im Verwarnungsbereich.