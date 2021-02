19-Jähriger überfallen und beraubt

Ludwigshafen (ots) – In der Blücherstraße wurde am Dienstag 09.02.2021 gegen 18:30 Uhr, ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen von einem ihm unbekannten Mann angesprochen.

Er habe ihn gefragt, ob er Drogen verkaufe. Als der junge Mann dies verneinte, habe der Unbekannte ihn unvermittelt geschubst, ihm ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Hierauf habe sich der 19-Jährige zur Wehr gesetzt. Bei einem anschließenden Gerangel sei es dem Täter gelungen an den Geldbeutel des Ludwigshafeners zu gelangen und zu flüchten.

Den Mann beschrieb der 19-Jährige als etwa 40-Jahre alt, etwa 1,85 m groß.

Er sei zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Ein Skoda, der zwischen dem 05.02.2021, 16 Uhr und dem 07.02.2021, 11 Uhr, in der der Sinsheimer Straße geparkt war, wurde von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Diese fuhr im Anschluss weg ohne ihrer Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.