Ein Verkehrsunfall und zwei Betrunkene

Freckenfeld (ots) – Am Dienstag 09.02.2021 befuhr gegen 22:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die K 24 von Freckenfeld kommend in Richtung K 15. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und wohl auch auf Grund Alkoholisierung kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur eine leichte Schürfwunde an der Hand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 0,6 Promille.

Während der weiteren Maßnahmen kam ein von dem Fahrer verständigter Bekannter an die Unfallstelle um diesem zu helfen. Auch bei ihm wurde jedoch Atemalkoholgeruch festgestellt. Bei ihm wurde ein Ergebnis von 0,7 Promille erzielt. Beiden Fahrern wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und man konnte dann gemeinsam, aber ohne Führerschein den Heimweg antreten.

Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein (ots) – Am Dienstag 09.02.2021 kam es um 14:15 Uhr auf der K15 im Bereich der Einmündung nach Freckenfeld zu einem Verkehrsunfall in deren Folge ein Unfallbeteiligter flüchtete. Ein 35-jähriger PKW Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Schaidt. In einer Rechtskurve kam dem Fahrer ein roter PKW auf der eigenen Fahrspur entgegen.

Der 35-Jährige kam bei der Ausweichbewegung von der Fahrbahn ab.

Der andere Unfallbeteiligte fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter.

Es entstand ein Schaden von ca. 300 EUR.

LKW’s kontrolliert

Wörth am Rhein (ots) – Zu einem erfreulichen Ergebnis kamen Polizeibeamte am 09.02.2021. In der Zeit von 06:00 – 08:00 Uhr wurde die Verkehrssicherheit der abfahrenden LKW im Bereich der Mercedesstraße kontrolliert. Insbesondere wurde hierbei auf die freie Sicht und Ladeflächen durch Schneebeeinträchtigungen geachtet. Lediglich zwei LKW Fahrer mussten vor Ort die Sattelauflieger von Schnee und Eis befreien.

Schwerverkehr und Geschwindigkeit überwacht

Germersheim (ots) – Am Dienstag 09.02.2021 wurden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim im Zeitraum von 08 -14 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei einer Lasermessung in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim war nur ein Autofahrer zu schnell. Anschließend wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Dort kam es zu insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstößen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und an vier Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

Mittags wurde die Kontrolle dann in die Sondernheimer Straße verlagert. Dort kam es zu insgesamt zwei Geschwindigkeitsverstößen. Im gleichen Zeitraum wurde auch der Schwerverkehr im Dienstgebiet überwacht.

Neben einem Verstoß gegen die Ladungssicherung, stellten die Beamten zwei Gurtverstöße und an vier LKW technische Mängel fest.