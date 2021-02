Landau: Die Polizei-News

Gebäudeschaden durch Brand

Landau (ots) – Am Mittwoch 10.02.2021 entstand gegen 03:30 Uhr an einem Gebäude der Stadtverwaltung in der Waffenstraße in Landau ein Feuer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten aus bislang unbekannter Ursache vor dem Gebäude aufgestellte Mülltonnen in Brand, wodurch die Fassade sowie ein Fenster beschädigt wurden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung der Brandursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter beauftragt, welcher den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

In Haus eingebrochen

Landau (ots) – Am Montag 08.02.2021 hebelten zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr bislang Unbekannte ein Fenster zu einem Anwesen in der Türkheimer Straße in Landau auf. Im Inneren durchsuchten sie das Anwesen nach Wertsachen, verließen das Haus jedoch ohne Beute. Es entstand daher lediglich Sachschaden am Fenster. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

Landau und Umgebung – Glätte sorgt für fünf Unfälle

Landau (ots) – Winterliche Straßenverhältnisse führten am Montag zu 5 Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau. Der erste wetterbedingte Unfall des Tages ereignete sich am Montagvormittag gegen 09:40 Uhr bei Ilbesheim. Ein 90-jähriger Autofahrer kam beim Abbiegen von der L509 auf die K20 ins Rutschen und stieß mit einer entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrerin zusammen. Der 90-Jährige hatte keine Winterreifen auf seinem Fahrzeug.

Bei Böchingen kam gegen 10:45 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und verursachte hierbei Sachschaden. In Landau-Nußdorf wich eine 19-jährige Autofahrerin in der Lindenbergstraße einem bevorrechtigen Verkehrsteilnehmer aus, verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen Zaun.

Gleich zwei Auffahrunfälle ereigneten sich auf der Queichheimer Brücke in Fahrtrichtung Stadtmitte. Eine 33-Jährige und ein 27-Jähriger konnten nicht rechtzeitig bremsen konnten und rutschten jeweils auf ihren Vordermann. Verletzt wurde durch die Unfälle niemand, es entstanden insgesamt Sachschäden in Höhe von 18.650 Euro.