Darmstadt

Fensterscheibe von Schulgebäude eingeworfen – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Vandalen am vergangenen Wochenende ihr Unwesen auf dem Schulgelände “Auf der Marienhöhe” getrieben und dort eine Fensterscheibe eingeworfen. Der Tatzeitraum wird derzeit zwischen Samstagabend (6.2.) und Sonntagabend (7.2.) eingegrenzt.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Unter der Rufnummer 06157/95090 nehmen die Beamten Hinweise zu den Tätern entgegen.

Katalysator aus Fiat Brava entwendet – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf einen grauen Fiat Brava hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (9.-10.2.) abgesehen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt, der zwischen 22.30-01.30 Uhr liegt, auf einem frei zugänglichen Parkplatz im Max-Rantschow-Weg. Dort bauten die Täter den Katalysator aus dem Fahrzeug aus und machten sich mit ihrer Beute auf und davon.

Möglicherweise konnten sie bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Kripobeamten (K21/22) in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

120 Kilogramm schwere Baggerschaufel gestohlen

Dieburg (ots) – Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (5.2.) und Mittwoch (10.2.) eine 120 Kilogramm schwere Baggerschaufel von einem Baustellengelände “Im Flürchen” entwendet.

Am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr war der Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe sowie im beschriebenen Tatzeitraum aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06071/96560 ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Zwei Autos im Visier von Kriminellen – Täter erbeuten Geld

Erzhausen (ots) – Zwei Autos, ein blauer Mercedes geparkt in der Mainstraße und ein in der Hauptstraße abgestellter grauer BMW gerieten in der Zeit zwischen Montagabend (8.2.) und Dienstag (9.2.) in das Visier von Kriminellen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu den Innenräumen und entwendeten daraus unter anderem Münzgeld.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) und die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers sind mit den Fällen betraut. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Groß-Gerau

Sprinter kommt in Gegenverkehr – Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 44

Büttelborn (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 ist am Mittwochnachmittag (10.02.) ein 58 Jahre alter Verkehrsteilnehmer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Sprinter gegen 14 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Weiterstadt kommend in Richtung Groß-Gerau. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe von Büttelborn von seiner Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der 58-jährige Fahrzeugführer des Sprinters erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Auch der 36-Jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße 44 aktuell noch in beiden Richtungen in diesem Bereich voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur genauen Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Raunheim (ots) – Einen 33-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Mittwoch 10.02.2021 gegen 1.30 Uhr auf der A 3. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dasss der 33-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens saß. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorehrigen Konsum von Cannabis und Amphetamin. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der 33-Jährige wird sich nun unter anderem in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Groß-Gerau (ots) – Einen 36-jähriger Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Dienstagmittag 09.02.2021 in der Oppenheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 36-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis. Einen Führerschein konnte der Mann den Polizisten ebenfalls nicht vorzeigen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zur Sicherung des Verfahrens musste der 36-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, mehrere hundert Euro hinterlegen. Er wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Kreis Bergstraße

Fahrräder bei tatverdächtigen Dieb gefunden – Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Zwingenberg (ots) – Bei der Zuordnung von möglichen Diebesgut sucht die Polizei die Eigentümer eines Mountainbikes sowie eines E-Bike Rahmens. Bei den Fundstücken handelt es sich um ein violettes Fully-Mountainbike der Marke NSBIKES und um einen roten E-Bike-Rahmen der Marke Focus. Die Räder wurden bei einem 30-jährigen Tatverdächtigen, der in Zwingenberg wohnt sichergestellt.

Gegen den 30-Jährigen ermittelt die Polizei in mehreren Fällen wegen Diebstahls, weswegen seine Wohnung mit einem richterlichen Beschluss durchsucht wurde. Die Eigentümer des Fully-Mountainbikes und des Rahmens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0 zu melden.

Handwerker beobachtet Einbrecher

Viernheim (ots) – Durch Beobachtungen eines Handwerkers konnte am Mittwoch 09.02.2021 ein 37-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, seit September letzten Jahres für 49 Kellereinbrüche im Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Der Festnahme in der Mittagszeit ging der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Lise-Meitner-Straße voraus. Dank der umgehenden Alarmierung des aufmerksamen Zeugen, konnten die alarmierten Beamten den Gesuchten schlussendlich im Keller des Hauses antreffen. Dort hatte er bereits die Tür zur Waschküche und in der Folge die Tür zu einem Kellerverschlag aufgebrochen. Zu seiner Beute zählten bis dahin mehrere Waschmittel.

Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung wird dem Mann ein weiterer Kellereinbruch im Nachbarhaus zugeschrieben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführten Sachen wurde zudem die synthetische Droge Crack und ein Tütchen Heroin sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige wurde zusätzlich erstattet.

Die Ermittlungen dauern an.

Scheibe vom Linienbus eingeschlagen – Polizei sucht zwei Männer

Wald-Michelbach (ots) – Die Polizei in Wald-Michelbach sucht zwei Männer, die am Dienstagabend (9.2) am Linienbus an der Haltestelle “Stöwer Museum” eine Türscheibe eingeschlagen haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.25 Uhr in der Ludwigstraße, nachdem der Bus in Richtung Weinheim kurz anhielt. Der Fahrer, der die Männer bereits vorher mit nach Wald-Michelbach transportiert hatte, verwehrte nun die Mitnahme. Wegen einer übermäßigen Verschmutzung und Müllentsorgung der Männer im Bus, habe der Fahrer seinen Bus erst reinigen müssen. Die Türen blieben deshalb für sie verschlossen. Nachdem der Bus seine Weiterfahrt wiederaufnahm, haben die Männer erbost etwas gegen die hintere Eingangstür geschlagen, so dass die Scheibe zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Das gesuchte Duo lief zunächst in Richtung Draisinenbahn. Von dort ging es weiter in Richtung Ortsmitte. Letztmalig wurden sie in Höhe der alten Post gesehen.

Die Männer sind etwa 30 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine schwarze Jacke. Das Duo hatte eine Einkaufstasche mit Aufschrift des EDEKA-Markts dabei.

Wegen Sachbeschädigung sind die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen worden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den gesuchten Männern geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern der Polizeistation Wald-Michelstadt. Telefon: 06207 / 9405-0.

BMW-Reifen in der Friedrich-Ebert-Straße zerstochen

Heppenheim (ots) – Alle vier Reifen eines schwarzen BMW wurden zwischen Montagabend (8.2.) und Dienstagmorgen (9.2.) in der Friedrich-Ebert-Straße, Nähe Kettelerstraße zerstochen. Der Schaden ist etwa 2.000 Euro hoch.

Das Auto der X-Reihe parkte ordnungsgemäß am Straßenrand. Andere beschädigte Fahrzeuge wurden der Polizei bislang nicht gemeldet. Möglicherweise wurde die Tat am Montagabend verübt, als die Alarmanlage zwischen 22 und 23 Uhr aktiv wurde.

Wegen der Sachbeschädigung sucht die Polizei (DEG) jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Die fallzuständigen Beamten sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Tödlicher Verkehrsunfall

Mossautal (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 10.02.2021 um 01.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger PKW-Führer mit seinem Renault die L 3260 aus Unter- Mossau kommend in Fahrtrichtung Hüttenthal. In Höhe der Kläranlage kam der PKW-Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss mit seinem Fahrzeug an mehrere Bäume.

Für den 58-jährigen Bergsträßer kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die L 3260 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zwischen Hüttenthal und Unter- Mossau voll gesperrt werden, die Sperrung wird voraussichtlich noch bis 05.15 Uhr andauern.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach waren noch ein Notarzt, ein Rettungswagen und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Mossautal im Einsatz.

