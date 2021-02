Marburg – Dieb nutzt Gelegenheit

Ein Dieb nutzte eine günstige Gelegenheit und stahl aus einem Rucksack die Geldbörse und einen Schlüsselbund. Der Besitzer war abgelenkt und hatte seinen Rucksack an der Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Boxclub/Ladengeschäft) schlichtweg vergessen. Als er es bemerkte und zurückkehrte, fand er zwar noch seinen Rucksack, allerdings stellte er auch den Diebstahl fest.

Die Tat war am Sonntag, 07. Februar, zwischen 09.30 und 10.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit an der Bushaltestelle den Rucksack gesehen. Wem ist das offensichtliche Durchsuchen aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Taschendiebstahl in der Drogerie

Die genaue Zeit konnte die 20 Jahre junge Frau nicht mehr bestimmen. Sie war am Montag, 08. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr die Drogerie in der Straße Am Untertor einkaufen. Ihre Handtasche lag in dieser Zeit in dem Einkaufswagen. Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte ein Dieb aus und griff von der Frau absolut unbemerkt zu. Mit der Handtasche erbeutete der unbekannte Täter mehrere persönliche Ausweisdokumente, Bankkarten und auch die Geldbörse mit glücklicherweise nur wenig Bargeld.

Wem ist in der fraglichen Zeit in der Drogerie eine verdächtige Person aufgefallen?

Wer hat z.B. jemanden gesehen, der offenbar selbst nicht eingekauft hat oder andere Kunden beobachtete oder sich auffällig in deren Nähe bewegte?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Steinperf – Zaunschaden

Bei einem nicht bekannten Fahrmanöver stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen den Jägerzaun des Anwesens Perfstraße 16. An einem 2 Meterfeld des Zauns entstand ein Schaden von vermutlich mehreren Hundert Euro. Der verantwortliche Fahrer fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Wer hat zur Unfallzeit am Montag, 08. Februar, zwischen 21 und 21.30 Uhr, den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, dass mit dem Unfall zusammenhängen könnte und wer kann Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben?

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

