Schadsoftware statt Paket – Kripo warnt vor betrügerischer SMS

(ots) – In den vergangenen Tagen konnte im Landkreis Gießen vermehrt eine neue Betrugsmasche festgestellt werden. Mindestens dreizehn Besitzer von Mobiltelefonen erhielten eine SMS mit folgendem Inhalt: „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es! Anschließend folgt ein Link zum Bestätigen.

Achtung! Diese Nachricht stammt von keinem echten Paketzusteller!

Mittels diesem Link installieren die Betrüger häufig automatisch eine Schadsoftware auf dem Handy, die unbemerkt sensible Daten weitergibt. Auch ermöglicht die Software, dass wie in einem Schneeballsystem eine Flut von weiteren SMS an die auf dem Handy gespeicherten weiterverbreitet wird. In einzelnen Fälle können aber auch Abos abgeschlossen oder das Guthaben von Prepaid-Karten auf andere Weise in Anspruch genommen werden.

Verhaltenshinweise:

Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die von unbekannten Absendern und unerwartet zugestellt werden

Ist der Absender bekannt, fragen sie nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war

Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy

Aktivieren Sie, sofern möglich, die Drittanbietersperre (in den Einstellungen des Mobiltelefons)

Wenn Sie bereits geklickt haben, schalten Sie in Ihren Flugmodus und informieren Ihren Provider

Achten Sie auf ungewöhnliche Belastungen auf ihren Rechnungen und Konto! Wenn ja, dann erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei

Weitere Tipps und Infos auf unserer Internetseite: https://www.polizei.hessen.de.

Zwei Männer nach versuchtem Betrug festgenommen – 26-Jähriger nach Vorführung in U-Haft

Gießen (ots) – Die Polizei hat am Freitagnachmittag (05.Februar) zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren nach einem versuchten Betrug festgenommen. Ein 26-Jähriger wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Das Duo versuchte in einem Drogeriemarkt in der Galerie “Neustädter Tor” mit einer Kreditkarte Waren im Wert von etwa 400 Euro zu bezahlen. Die Kassiererin hatte den Eindruck, dass die Karte offenbar nicht dem Kunden gehörte und sprach ihn an. Der 26-Jährige fühlte sich vermutlich ertappt und riss ihr die Karte aus der Hand, um sie anschließend wieder einzustecken. Der mittlerweile informierte Sicherheitsdienst stellte sich den flüchtenden Männern in den Weg, wehrte den Angriff eines Verdächtigen ab und hielt das Duo bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach ersten Erkenntnissen stammte die Karte offenbar aus einem Trickdiebstahl in einem Zug. Der rechtmäßige 61-jährige Karteninhaber berichtete der Polizei von einem Vorfall während seiner Zugfahrt von Donnerstag (04. Februar) zwischen 17.55 und 18.10 Uhr. Ein Unbekannter hatte ihn nach einem Weg befragt. Dabei sei der 61-Jährige etwas “bedrängt” worden. Offenbar handelte es sich hierbei um eine Ablenkung und der Unbekannte stahl ihm die Geldbörse aus der Jackentasche.

Die Polizei durchsuchte die beiden festgenommenen Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um zwei Asylbewerber aus Algerien. Sie fanden bei dem 26-Jährigen zwei Teppichmesser und stellten diese sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den 26-jährigen Verdächtigen einem Richter vor, welcher Haftbefehl erließ.

Seinen Komplizen entließen die Ordnungshüter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach Fahrgästen, die auf der Zugstrecke zwischen Marburg und Gießen etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Betrugsmasche war bekannt – Anrufe falscher Microsoft-Mitarbeiter

Die Betrugsmasche “Anrufe durch falsche Microsoft-Mitarbeiter” war einem 81-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen bekannt. Der Senior erhielt Dienstagvormittag zwischen 10.15 und 14.20 mehrere Anrufe von verschiedenen unbekannten Nummern. Die unbekannten Anrufer gaben sich in allen Fällen als Microsoft-Mitarbeiter aus und stellten ihm diverse Fragen zu seinem Computer.

Dem Senior war diese Betrugsmasche aus den öffentlichen Medien bekannt und ging auf die Fragen nicht ein. Er gab weder persönliche Daten zu seiner Person noch zu seinem Computer raus und beendete vorzeitig die Gespräche.

Hinweis von der Polizei:

Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger! Sie versuchen Daten von den angerufenen Personen abzugreifen, um so ungehinderten Zugang zu sämtlichen Systemen zu bekommen. Meist sprechen sie gebrochenes Deutsch oder in englischer Sprache. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch sofort. Sollten Sie bereits Daten an einen angeblichen Mitarbeiter des Unternehmens herausgegeben haben, trennen sie das Gerät vom Internet und ändern Sie sofort alle Passwörter. Veranlassen Sie in keinem Fall Geldzahlungen.

Geben Sie in keinem Fall private Daten heraus. Erwerben oder installieren Sie am Telefon keine Fremdsoftware auf ihrem Smartphone, Tablet oder Computer.

Sind Sie betroffen? Melden Sie den Betrugsfall der Polizei!

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen im Teichweg in Wieseck die Scheibe eines Gebäudes des ehemaligen Gießener Brauhauses ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (05. Februar) und 09.20 Uhr am Dienstag (09. Februar).

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: Kennzeichen gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz in der “Gießener Pforte” in Großen Linden stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines Seats . Am Dienstag (09. Februar) zwischen 10.30 und 13.30 Uhr montierten sie die Schilder des schwarzen Ibiza ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Berührung der Außenspiegel im Gegenverkehr

Am Montag (08.Februar) gegen 6.35 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau die Hauptstraße in Oberkleen in Richtung Cleeberg. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel mit einem Unbekannten, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgänger angefahren

Eine 56-jährige Frau aus Gießen lief am Dienstag (09.Februar) gegen 10.55 Uhr den Gehweg der Ludwigstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung Ludwigstraße/Liebigstraße die Straße zu überqueren. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bemerkte die Gießenerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Wildunfall

Dienstagabend (09.Februar) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Laubach in einem Renault die Landstraße 3137 von Laubach nach Lauter als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Laubacher konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Reh zusammen.

Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

