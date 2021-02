Altkleidercontainer aufgebrochen und versuchter Geschäftseinbruch

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 10.02.2021, 09:32 Uhr – Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten in ein Bekleidungsgeschäft in der Elisabeth-Seitz-Straße einzubrechen. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen. An der Eingangstür entstand Sachschaden in geringer Höhe. Bei einem Altkleidercontainer in der Nähe hatten die Täter Erfolg. Sie brachen das Schloss auf und verteilten die enthaltene Bekleidung vor dem Container.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbrecher stehlen Zigaretten und Bargeld aus Lebensmittelgeschäft

Homberg (ots) – 09.02.2021, 18:30 Uhr bis 10.02.2021, 07:50 Uhr – Vermutlich in der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz ein. Die Täter stahlen vorrangig Zigaretten und Bargeld. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe des Geschäfts und drangen anschließend durch die Öffnung in das Geschäft ein.

Aus dem Kassenbereich stahlen sie ca. 200 Zigarettenpackungen unterschiedlicher Marken sowie Bargeld aus der Kasse. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Brand in einem Mehrfamilienhaus mit verletztem Säugling

Frielendorf (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.02.2021 ist es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frielendorf gekommen. Wie die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Homberg berichten kam es gegen 17 Uhr im Haus in der Homberger Straße 8, zu einem Brand im Küchenbereich der im Erdgeschoss liegenden Wohnung.

Den anwesenden Mietern gelang es mit ihrem 5-Monate alten Säugling die Wohnung zu verlassen. Die restlichen Hausbewohner, deren Anzahl zurzeit nicht feststeht, konnten noch durch den Vater des Säugling gewarnt werden. Alle Anwesenden konnten nach derzeitigem Stand ihre Wohnungen unverletzt verlassen.

Der Säugling wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

