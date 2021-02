Karlsruhe – Viele kleinere Unfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Schneetief „Volker“ brachte im Laufe des Tages ergiebige

Schneefälle in und um Karlsruhe. Aufgrund von Schnee- und Eisglätte ereigneten

sich bis 14 Uhr um die vierzig Unfälle, wobei zumeist nur Blechschaden entstand.

Die Autobahnen waren ebenso betroffen. Auch hier gerieten mehrere

Fahrzeugführer, oft aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster

Geschwindigkeit, ins Schleudern und rutschten ins Bankett oder die Leitplanken.

Glücklicherweise waren keine Personenschäden zu verzeichnen.

Die Winterdienste waren seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz um die

Fahrbahnen von Schnee und Eis zu befreien.

Karlsruhe – Erneut Polizeieinsatz auf Bolzplatz in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine 20-köpfige

Personengruppe beim Bolzplatz zwischen Wilhelmstraße und Marienstraße gemeldet.

Die Personen sollen sich ohne Mund-Nasen-Schutz und Einhaltung der

Abstandsregeln dort aufgehalten haben. Aufgrund eines vorangegangen Einsatzes

dort am Sonntagnachmittag wurden mehrere Streifen zum Bolzplatz beordert. Beim

Erkennen der Streifenwagen flüchtete ein Großteil der Personen. Acht Personen

konnten eingeholt und deren Personalien festgestellt werden. Sie müssen nun mit

einem Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen geltende Infektionsschutzauflagen

rechnen.

Karlsruhe – Verkehrspolizei kontrollierte Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizei auf

der Sophienstraße Kontrollen von Fahrradfahrern durch. Zwischen 14.30 Uhr und

15.10 Uhr wurden 18 Radler angehalten und kontrolliert. 16 Radfahrer hatten die

Stoppstelle an der Schillerstraße nicht beachtet und zwei weitere nutzen ihr

Mobiltelefon während der Fahrt. Gegen die Radler wurden

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin musste an mehreren

Fahrrädern die Beleuchtungseinrichtung beanstandet werden.

Karlsruhe – Ohne Fahrschein aber mit Drogen aufgefallen

Karlsruhe (ots) – Fahrkartenkontrolleure kontrollierten am Dienstagabend einen

jungen Mann, der offenbar ohne Fahrschein in der Straßenbahn gefahren war.

Nachdem er an der Straßenbahnhaltestelle Karl-Wilhelm-Platz keine Fahrkarte

vorweisen konnte, flüchtete er dort aus der Bahn. Er konnte aber durch die

Fahrscheinprüfer eingeholt und festgehalten werden, obwohl er sich heftig zur

Wehr setzte. Einer der beiden Prüfer wurde hierbei leicht verletzt, musste sich

aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Nach dem Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Personalien

des 18-Jährigen aufgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er wohl auf

seiner Flucht noch Betäubungsmittel in einen Mülleimer an der

Straßenbahnhaltestelle Karl-Wilhelm-Platz geworfen hatte. Dies wurde von Zeugen

beobachtet.

Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann wird angezeigt.

Ettlingen – Pkw durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Vermutlich im Rahmen einer Wahlveranstaltung am Samstagmorgen

am „Neuer Markt“, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Citröen, der in der

Buhlstraße abgestellt war.

Zwischen 10:40 Uhr und 11:50 parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in der

Buhlstraße, Ecke Schillerstraße und ging im Anschluss auf eine Wahlveranstaltung

die in der Ettlinger Innenstadt stattfand.

Bislang Unbekannte beschädigten in diesem Zeitraum den abgestellten Pkw und

verschwand anschließend unerkannt, weshalb die Kriminalpolizei Karlsruhe auf der

Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721

6665555 zu melden.

Karlsruhe – Zeuge beobachtet Unfall und gibt entscheidenden Hinweis

Karlsruhe (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein flüchtiger

Lkw-Fahrer nach einer vorausgegangenen Verkehrsunfallflucht gestellt werden.

Gegen 08:35 Uhr beobachtet der Zeuge wie ein Lkw beim Abbiegen von der Ettlinger

Straße in die Nibeniusstraße die dortige Fußgängerampel beschädigte. Obwohl er

einen Sachschaden von rund 1.300 Euro verursacht hat, setzte der Fahrer seine

Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten des Polizeireviers

Südweststadt den gesuchten Lkw im Umfeld ausfindig machen. Der 54-Jährige räumte

der Streife gegenüber die Fahrerflucht ein. Der Fahrer muss nun mit einer

Strafanzeige rechnen.

Karlsruhe – Taschendiebe in Einkaufsmarkt aktiv

Karlsruhe (ots) – Taschendiebe waren am Dienstagnachmittag in einem

Einkaufsmarkt in der Marstallstraße in Durlach aktiv. Eine 72-Jährige hatte ihre

Handtasche während des Einkaufs zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr an den

Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Augenblick wurde die Geldbörse

aus der Tasche gestohlen. Neben Bargeld erbeuteten die Diebe auch persönliche

Papiere der Geschädigten.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der

Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weiteren Informationen erhalten sie unter https://www.polizei-beratung.de

Waldbronn – Wohnungseinbruch

Waldbronn-Busenbach (ots) – In der Nacht zum Dienstag sind zwischen 21.00 Uhr

und 08.40 Uhr unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus der

Bergstraße in Busenbach eingedrungen. In den Wohnräumen wurde das Inventar

durchsucht. Ob etwas abhandenkam, ließ sich bisher nicht klären. Allein der

angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Der Polizeiposten Albtal ermittelt hierzu und bittet Zeugen, sich beim

Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Bretten – Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe (ots) – Einen Unfall hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf

dem Parkplatz des Kraichgau-Centers in Bretten verursacht und ist im Anschluss

einfach davongefahren.

Zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich beim

Rückwärtsfahren den auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes-Benz. Im Anschluss

machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, obwohl er einen Sachschaden von

rund 2.000 Euro angerichtet hat.

Das Revier Bretten bittet Zeugen die Angaben zum Verursacher oder Angaben zum

Unfallgeschehen machen können sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu

melden.

Karlsruhe – Mit gestohlenem Pedelec festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 31-jähriger Mann wurde am frühen Montagmorgen im Bereich

der Nottinghamanlage von Polizeibeamten wegen eines Verstoßes gegen die

Corona-Verordnung kontrolliert, er führte ein offenbar gestohlenes Pedelec mit.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Pedelec wohl Anfang Januar

im Bereich Bühl aus einem Keller gestohlen worden war. Außerdem konnten die

Polizeibeamten Drogen bei dem Mann finden. Das Pedelec und die Drogen wurden

sichergestellt. Er wird angezeigt.

Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen, wohl auch wegen weiterer Delikte, dauern

an.

Karlsruhe – Acht Gartenhütten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Karlsruhe (ots) – Insgesamt acht Gartenhütten wurden auf dem Gelände des

Kleingartenvereins „Rennichwiesen“ in der Nacht von Montag auf Dienstag

aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete offenbar im Zeitraum von Montag, 19

Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, aus einem der Gärten ein Brecheisen und brach damit

wohl die weiteren Hütten auf. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand

diverse Werkzeuge und Geräte, außerdem ein Fahrradanhänger.

Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden an

den Gebäuden beträgt ungefähr 1000 Euro.

Waghäusel – Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat in Kirrlach an zwei geparkten Pkws

die Reifen zerstochen und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro

angerichtet.

Zwischen Samstag 21:30 Uhr bis Dienstag 15:30 zerstach der Täter vermutlich mit

einem Messer, die auf einem öffentlichen Parkplatz in der St. Leoner Straße

abgestellten Pkws. Anschließend verschwand er bislang unerkannt, weshalb das

Polizeirevier Philippsburg auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 07253 932933 zu melden.

Karlsruhe – Auf stehenden Lkw aufgefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 31-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstag, gegen 14 Uhr, auf

der Durlacher Allee auf einen wartenden Lkw auf.

Der Lkw und der Pkw waren hintereinander auf der Durlacher Allee von Durlach

kommend in Richtung Stadt unterwegs. Der Lkw musste an der Bahnüberführung

halten, die Ampel zeigte Rotlicht. Dies bemerkte der Pkw-Fahrer wohl nicht und

fuhr auf den haltenden Lkw auf.

Sowohl der Lkw als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.