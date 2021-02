Schriesheim: Auto überschlägt sich; Fahrerin leicht verletzt

Schriesheim (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, war eine

Autofahrerin auf der L 596a von Altenbach in Richtung Schriesheim unterwegs, als

sie auf der kurvenreichen Strecke aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft

über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich im angrenzenden

Wiesengrundstück überschlug. Nach ihrer Erstversorgung wurde die Frau mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der

Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Mannheim: Großeinsatz der von Polizei und Feuerwehr bei Kellerbrand – mehrere Verletzte

Mannheim (ots) – Kurz nach 13 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund einer

starken Rauchentwicklung ausgehend von einem Reihenhaus in der

Joseph-Bauer-Straße alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entfachte sich im

Keller des Anwesens ein Feuer, dass sich schnell ausbreitete. Die Bewohner

wurden evakuiert. Auch die Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, da ein

Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden konnte. Bislang sind

mindestens vier Verletzte zu beklagen, die aufgrund eingeatmeter Rauchgase und

Verbrennungen in nahegelegener Krankenhäuser verbracht und vor Ort von den

Rettungskräften behandelt wurden. Die Schwere der Verletzungen sowie der

entstandene Sachschaden sind bislang nicht bekannt.

Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauert derzeit an.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Senioren erhalten Schockanrufe angeblicher Polizeibeamter – Zeugen gesucht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag erhielten in

Mannheim, Heidelberg und einigen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis mehrere

Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 82 und 88 Jahren Anrufe von falschen

Polizeibeamten. In allen Fällen meldeten sich die angeblichen Polizisten in

Bezug darauf, dass ein jeweils enger Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall

verursacht hätte und nun einen größeren Geldbetrag zur Abwendung einer

Haftstrafe, zur Schadensregulierung oder für Versicherungszwecke benötige. In

diesem Zusammenhang wurden Personalien wie auch finanzielle Gegebenheiten

abgefragt. In allen Fällen bemerkten entweder die Angerufenen selbst oder deren

verständigte Angehörigen die Betrugsmaschen und verständigten die Polizei.

Hierdurch war kein finanzieller Schaden entstanden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen

Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

Die Polizei ruft nicht unter der Polizeinotrufnummer 110 an!

Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen! Ggf. einfach

auflegen!

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wenn Sie einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten

und auf Nummer sicher gehen wollen: Namen notieren und selbst

die Nummer des nächsten Reviers heraussuchen, wählen und

nachfragen! Nicht verbinden lassen, nicht die Rückruftaste oder

eine angebliche Nummer der Polizei wählen, die bei einem solchen

Gespräch durchgegeben wurden!

Weitere Infos und Tipps zur Masche „falsche Polizeibeamte“ finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-pol

izisten/

Mannheim-Almenhof: Unfall aufgrund Schnee- und Eisglätte

Mannheim-Almenhof (ots) – Ein Unfall infolge Schnee- und Eisglätte ereignete

sich am Dienstagvormittag im Stadtteil Almenhof. Eine 26-jährige Frau war kurz

nach 10 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs.

Aufgrund Eisglätte geriet sie auf der Brücke Neckarauer Übergang ins Schleudern,

stieß gegen den Randstein und kam schließlich zum Stehen. Eine nachfolgende

37-Jährige konnte ihren Mercedes nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen

und fuhr dem VW auf. Die beiden Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und

blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Waldhof/Käfertal: Verkehrsunfall mit Verletzten – Pkw kollidiert mit Straßenbahn – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof/Käfertal: (ots) – Am Montagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr im

Kreuzungsbereich Waldstraße / Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 4. Die Straßenbahn befand sich auf dem

Weg von der Haltestelle Carl-Benz-Bad zur Haltestelle Herrmann-Gutzmann-Schule.

Beim Queren der Waldstraße kollidierte die Bahn mit einem von rechts kommenden

Opel. Über die Ursache des Zusammenstoßes liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Der 43-jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Linie 4

blieben alle unverletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden noch an der Unfallstelle

notärztlich versorgt und wurden anschließend vorsorglich mit Krankenwägen in

nahegelegene Kliniken gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die Waldstraße/ B 44 war während der Unfallaufnahme in

beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr

fiel in dieser Zeit auf dieser Strecke vorübergehend aus. Die Verkehrspolizei

Mannheim hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4222, zu melden.