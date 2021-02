Heidelberg: Falscher Bankmitarbeiter und falsche Enkelin versuchten Senioren zu betrügen; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein falscher Bankmitarbeiter sowie eine falsche Enkelin

versuchten am Dienstagvormittag in den Stadtteilen Handschuhsheim und

Ziegelhausen zwei Senioren mit ihren Maschen um mehrere tausend Euro zu

betrügen. Während der falsche Bankangestellte einer über 80-jährigen Frau in

Handschuhsheim ein sogenanntes „Sicherheitskonto“ einrichten wollte, um ihr

Erspartes sicher anzulegen, erkannte eine 70-Jährige sofort, dass die

vermeintliche Enkelin nicht die ihre war. Das Betrugsdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise, dass ein Tatzusammenhang zu dem Eppelheimer Fall bestehen könnte,

liegen nicht vor.

Zeugen, die Hinweise geben können oder selbst von ähnlichen Anrufen betroffen

waren oder gar noch werden, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

tel.: 0621/174-4444 oder mit dem jeweilig zuständigen Polizeirevier in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Höhe von Transporte unterschätzt – an Stahlträger von Parkhaus hängen geblieben

Heidelberg (ots) – Am Dienstag um kurz nach 11 Uhr fuhr sich der Fahrer eines

Mercedes Transporters in der Eppelheimer Straße in einem Parkhaus fest, da er

die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzte. Der 72-jährige Fahrer blieb mit dem

Dach des Fahrzeugs an einem Stahlträger hängen und beschädigte eine

Deckenleuchte. Durch das Ablassen der Luft aus den Reifen konnte der Transporter

abgesenkt und befreit werden.

Heidelberg-Pfaffengrund: 75-Jährige wird Opfer von Trickdiebstahl

Heidelberg (ots) – Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr wurde eine 75-jährige Frau

Opfer eines Geldwechsel-Trickdiebstahls. Ein bislang unbekannter Täter sprach

das Opfer in der Marktstraße an und bat die Frau darum, einen kleinen Geldbetrag

zu wechseln. Als die 75-Jährige ihre Geldbörse aus der Tasche zog und dem Täter

das gewünschte Geld wechselte, entnahm dieser unbemerkt mehrere Hundert Euro

Scheingeld aus dem Geldbeutel. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst zu Hause

und verständigte die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich,

ca. 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, normale

Statur, trug dunkle Kleidung, eine dunkle Kappe sowie einen dunklen Mundschutz

mit buntem Aufdruck. Der Täter sprach nur gebrochen deutsch. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugin merkt sich Kennzeichen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 19:35 Uhr an der Kreuzung Alexander-Colin-Straße/ Hans-Thoma-Straße. Ein

Autofahrer kam aufgrund eisglatter Fahrbahn und demnach vermutlich nicht

angepasster Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich ins Schleudern und kollidierte

mit einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher wurde von einer aufmerksamen

Zeugin beobachtet wie er aus seinem Auto ausstieg um den Unfallschaden zu

begutachten, anschließend allerdings davonfuhr. Da sich die Zeugin das

Kennzeichen des Unfallverursachers merken konnte, wurde der Mann schnell von den

Polizeibeamten ausfindig gemacht. Der Sachschaden beträgt und 5.000EUR, die

Ermittlungen zum genauen Sachverhalt wurden aufgenommen.