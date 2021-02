Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoche Nachmittag, 10.02.21 gegen 14:10 kommt es auf der B9 in Höhe Guntersblum zu einen Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Der 25 jährige Erntehelfer aus Oppenheim befährt die B9 in Richtung Mainz und der 63-jährige Fahrer aus Bürstadt fährt in die Gegenrichtung. In Höhe Guntersblum kommt der 25-jährige in einer leichten Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt. Die beiden Fahrer, die jeweils alleine im Fahrzeug waren wurden glücklicherweise nur leicht verletzt; nach ersten Erkenntnissen kommen sei mit Prellungen davon. Sie werden vorsorglich jedoch in ein Mainzer und Wormser Krankenhaus verbracht. Bei dem 25-jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest ergab 1,35 Promille. Die Blutprobe wird im Krankenhaus entnommen. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die Feuerwehr Rhein-Selz war im Einsatz. Die Fahrbahn ist derzeit noch komplett gesperrt.

Warnung vor neuer Betrugsmasche: Schadsoftware statt Paket

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor einer neuen

Betrugsmasche mit gefälschten SMS über Paketbenachrichtigungen, die sich

bundesweit verbreitet und auch in Rheinland-Pfalz bereits aufgetreten ist.

Dabei erhalten die Geschädigten eine SMS auf ihrem Mobiltelefon mit dem Inhalt

„Ihr Paket wurde verschickt“. Beim anschließenden Klick auf einen vermeintlichen

Bestätigungslink mit der Endung „duckdns.org“ wird jedoch unerkannt eine

Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert.

Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die

Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS

mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten

verursachen können.

In einem Fall wurden über das Smartphone einer Frau aus Mainz rund 1000 solcher

SMS an ihre Kontakte versendet, wodurch ein Schaden in dreistelliger Höhe

entstand.

Mit dieser Betrugsmasche nutzen die Täter den Online-Shopping-Boom aus –

schließlich warten viele Personen derzeit tatsächlich auf ein Paket, sodass sie

leichter auf die Masche reinfallen und den Link anklicken.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

den Link nicht anklicken

falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den

Flugmodus schalten

Flugmodus schalten Mobilfunkanbieter informieren

Drittanbietersperre einrichten

Strafanzeige erstatten

Verkehrsunfall-Flucht

Bingen (ots)

Bingen, Alfred-Nobel-Straße, 29.01., 14:15 Uhr. Ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle meldete eine Unfallflucht. Ein 62-jähriger LKW-Fahrer wurde dabei beobachtet, wie er das Gelände der Zulassungsbehörde querte, um einen Unfall auf der Straße zu umfahren. Beim Verlassen des Grundstücks stieß er allerdings mit der linken Seite seines Fahrzeugs an das Tor. Er stieg aus dem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden. Dann verließ er unerlaubterweise die Unfallstelle. Dank des Zeugen konnte der Verursacher samt Spedition ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mainz-Altstadt – Versuchter Raub

Mainz-Altstadt (ots) – 09.02.2021, 17:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr in der Altstadt zu einem versuchten

Raub auf eine 45-Jährige. Der Täter bedrohte die Frau vor einem Supermarkt in

der Augustinerstraße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von ihrem

Bargeld. Die Geschädigte ergriff sofort die Flucht und konnte dem 41-jährigen

Mann entkommen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Räuber

wenig später in der Nähe des Tatortes antreffen und festnehmen. Gegen den

Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autos wegen Wintergefahren kontrolliert

Mainz (ots) – Dienstag, 09.02.2021, 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Am Dienstag wurden zwischen 06:00 und 08:00 Uhr aufgrund des nächtlichen

Schneefalles und der deutlichen Minustemperaturen Verkehrskontrollen mit dem

Schwerpunkt „Wintergefahren“ in den nördlichen Stadtteilen durchgeführt.

Die Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 konnten

feststellen, dass die meisten Verkehrsteilnehmer ihrer Pflicht nachgekommen sind

und nur vereinzelt Autos mit Schnee auf Scheiben/Dach oder zugefrorenen Scheiben

unterwegs waren. In sechs Fällen wurden die Fahrer*innen darauf hingewiesen, ihr

Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien.

Die Straßenverkehrsordnung regelt in § 23, dass alle Scheiben und das Dach von

Schnee und Eis zu befreien sind. Sogenannte „Gucklöcher“ sind nicht erlaubt,

weil sie eine Rundumsicht für den Fahrer nicht gewährleisten. Hat ein Fahrer

seine Scheiben nicht vom Eis befreit, droht ein Bußgeld in Höhe von 10,- EUR.

Liegt Schnee auf dem Dach und behindert durch Wegfliegen die Sicht nachfolgender

Verkehrsteilnehmer droht ein Bußgeld in Höhe von 25,-EUR

Mainz-Oberstadt – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Oberstadt (ots) – 09.02.2021, 18:43 Uhr

In den frühen Mittwochabendstunden kam es in der Lorenz-Diehl-Straße in der

Mainzer Oberstadt zu einem versuchten Einbruch. Die Bewohner waren circa 1 ½

Stunden außer Haus. Bei ihrer Rückkehr gegen 18:43 Uhr bemerkten sie, dass im

Garten des Einfamilienhauses ein Lichtstrahler in eine andere Richtung gedreht

wurde. Im rückwärtigen Bereich konnten an einer Tür zudem frische

Einbruchsspuren aufgefunden werden. Ins Innere gelangten die bislang unbekannten

Täter glücklicherweise nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Versammlungen in Mainz ohne besonderen Vorkommnisse

Mainz (ots) – Dienstag, 9. Februar 2021,17:30 – 18:30 Uhr

Eine Versammlung unter dem Motto „Aufzug gegen die Coronapolitik – insbesondere

den Lockdown“ verlief am Dienstagabend mit insgesamt 10 Teilnehmern friedlich.

Die Personen versammelten sich kurzzeitig auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz.

Bereits ab Beginn dieser Versammlung versammelten sich in der unmittelbaren Nähe

weitere 90 Personen, welche zu dem Motto „Maskenverweigerer stoppen“ ein

deutliches Signal setzten.

Mainz – Betrügerische Paketbenachrichtigung via SMS

Mainz (ots) – 09.02.2021

In der vergangenen Woche konnte im Stadtgebiet Mainz vermehrt eine neue

Betrugsmasche festgestellt werden. Am vergangenen Samstag erhielt ein

58-jähriger Geschädigter aus Mainz auf seinem Mobiltelefon eine SMS mit

folgendem Inhalt: „Ihr Paket wurde verschickt.“ Der Empfänger der SMS wurde

zudem aufgefordert dies zu überprüfen und über einen Link zu bestätigen. Mittels

diesem Link installieren die Betrüger häufig eine Schadsoftware auf dem Handy,

die unbemerkt sensible Daten weitergibt. Oftmals spioniert die Schadsoftware die

Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend SMS, die

zusätzliche Kosten verursachen können. In einem Fall wurden über das Smartphone

einer Mainzerin 1000 SMS an ihre Kontakte versendet. Dadurch entstand ein

Schaden in dreistelliger Höhe.

Die Betrüger nutzen bei der neuen Betrugsmasche die zurzeit hohe Nachfrage beim

Onlinehandel und der damit verbundenen Paketlieferungen schamlos aus. Viele

Geschädigte warten tatsächlich auf ein Paket und fallen auf die dreisten und

falschen Paketbenachrichtigungen rein. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt

bereits in 6 Fällen gegen die Betrüger und warnt vor der neuen Masche.

Die Polizei empfiehlt für den Fall, dass Sie eine solche Betrugs-SMS erhalten:

Keinen Link anklicken

Falls ein Link versehentlich geöffnet wurde; Mobiltelefon sofort

in den Flugmodus schalten

in den Flugmodus schalten Mobilfunkanbieter informieren

Einrichten einer Drittanbietersperre

Strafanzeige erstatten

Widerrechtliches Überqueren an Bahnübergang zwischen

Gensingen und Horrweiler führt zu Schnellbremsung

Mainz (ots) – Die Bundespolizei Kaiserslautern sucht Zeugen eines Vorfalls, der

sich am Montagmorgen ereignete. Ein Zug musste am Montagmorgen, dem 8. Februar

2021, am Bahnübergang Gensingen-Horrweiler eine Schnellbremsung einleiten. Grund

war ein Fahrzeug, welches den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranken

überfuhr. Gegen 07:25 Uhr war das Fahrzeug auf der L420 von Gensingen nach

Ockenheim unterwegs. Das Fahrzeug, ein orangefarbener Kleinbus mit Ladefläche,

war mit mehreren Besen beladen. In dem amtlichen Kennzeichen könnte, nach

Angaben eines Zeugen, die Ziffer „1“ sowie der Buchstabe „B“ vorkommen. An dem

Bahnübergang stoppte der Wagen nicht vorschriftsgemäß vor der bereits gesenkten

Halbschranke und dem roten Anhaltesignal, sondern umfuhr diese. Der Lokführer

eines herannahenden Zuges erkannte den Wagen auf dem Bahnübergang und leitete

eine Schnellbremsung ein. Das Fahrzeug überquerte den Bahnübergang nur wenige

Meter vor dem Zug. Ein Zusammenstoß wurde nur durch die schnelle Reaktion des

Lokführers verhindert. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer mit dem Wagen

vom Tatort. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen die den

Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen können sich

unter 0631-34073-0 zu melden.

Mainz – Glättebedingte Verkehrsunfälle

Mainz (ots) – 08.02.2021, 14:00 Uhr – 09.02.2021, 08:00 Uhr

Im Einzugsgebiet des Polizeipräsidium Mainz kam es am vergangenen Tag und in der

Nacht aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnissen zu einer Vielzahl von

Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Mainz verzeichnete seit Montagnachmittag

mit beginnendem Schneefall, bis Dienstagmorgen 08:00 Uhr, insgesamt 54

witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Davon ereigneten sich neunzehn im

Stadtgebiet Mainz. Glücklicherweise entstanden bei den meisten Unfällen nur

Sachschaden. Bei acht Verkehrsunfällen erlitten Personen leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach wurden gestern

Nachmittag drei Personen schwerverletzt.

Mainz-Hechtsheim – PKW aufgebrochen

Mainz-Hechtsheim (ots) – 06.02.2021, 12:00 Uhr – 08.02.2021, 09:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Samstagmittag, 12:00 Uhr bis

Montagmorgen, 09:15 Uhr ein Einfahrtstor zu einem Autohaus in der

Barcelona-Allee in Mainz auf. Anschließend schlugen die Täter an zwei Fahrzeugen

die Seitenscheiben ein und gelangten somit ins Innere der Autos. Die Täter

konnten unteranderem Reifen, Scheinwerfer und ein fest eingebautes

Navigationssystem entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.