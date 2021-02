Platzverweis, Hausverbot und Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein

Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eingehandelt. Der 51-Jährige fiel am

Nachmittag in der Einkaufspassage am Fackelrondell auf, weil er sich an einem

Blumenkübel austobte und diesen durch Tritte beschädigte. Der Schaden wird auf

mehrere hundert Euro geschätzt.

Hausmitarbeiter hielten den Mann fest und verständigten die Polizei. Dem

amtsbekannten 51-Jährigen wurden ein Platzverweis sowie ein Hausverbot erteilt.

Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Diebe sind scharf auf Autokennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Turnerstraße an einem Pkw zu

schaffen gemacht. Abgesehen hatten sie es ausschließlich auf das hintere

Kennzeichenschild eines geparkten Firmenfahrzeugs. Möglicherweise ging es um die

Plakette für die Hauptuntersuchung – diese war gültig bis April 2022.

Gestohlen wurde das Kennzeichen mit der Ortskennung FS (für die Stadt Freising

in Bayern) in der Zeit zwischen Sonntagabend, 0 Uhr, und Montagnachmittag, 15

Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in dieser Zeit in der Turnerstraße

aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter 0631 / 369 –

2250 entgegen. |cri

Polizei bringt Männer zu Gerichtstermin

Kaiserslautern (ots) – Weil sie nicht zu ihrer Gerichtsverhandlung kamen, hat

die Polizei am Montag zwei Männer im Stadtgebiet „eingesammelt“ und nach

Frankenthal begleitet. Die beiden 46 und 30 Jahre alten Männer hatten –

unabhängig voneinander – an diesem Tag einen Termin am Landgericht, tauchten

aber dort nicht auf. Deshalb bat das Gericht um Vorführung der Männer.

Während der 46-Jährige von Polizeibeamten zu Hause ausfindig gemacht werden

konnte, entdeckte eine andere Streife den 30-Jährigen zu Fuß im Stadtgebiet und

nahm ihn mit. Beide wurden anschließend zusammen zum Landgericht gebracht…

|cri

Schloss geknackt, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrrad haben sich Diebe in der Nacht zu Dienstag in

der Pariser Straße unter den Nagel gerissen. Am Dienstagmorgen stellte der

rechtmäßige Eigentümer fest, dass das Rad nicht mehr dort stand, wo er es am

Abend zuvor abgestellt und verschlossen hatte: In Höhe des Hauses Nummer 146.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr.

Täterhinweise gibt es nicht.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke

Rockrider mit grau-blauem Rahmen. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Fahrzeuge mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht!

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – In Weilerbach haben unbekannte Täter

einen parkenden Transporter malträtiert. Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und

Dienstagmorgen, 5 Uhr, schlugen sie in der Rummelstraße an dem Ford Transit an

der linken Hecktür ein Loch in die Scheibe.

Den Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug nicht geöffnet. Gestohlen wurde

nichts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf

mögliche Täter unter Telefon 0631 / 369 – 2250.

Ein „Reifenstecher'“ war unterdessen im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg am

Werk. Am Dienstag meldete ein Anwohner der Straße „Wasserlochstücke“, dass er

sein Auto mit zwei platten Reifen vorgefunden hat. Beide wurden mutmaßlich mit

einem Gegenstand absichtlich beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen

Samstagabend, 20 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt

es nicht. Auch hier wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. |cri

46-Jährigen zum Schutz in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Zu seinem eigenen Schutz ist ein 46-jähriger Mann am

späten Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der Mann war

gegen halb 11 einer Polizeistreife in der Pariser Straße aufgefallen und sollte

kontrolliert werden. Dabei verhielt er sich den Beamten gegenüber sofort

unkooperativ und legte abwechselnd ein aufbrausendes und apathisches Verhalten

an den Tag.

Um seine Personalien festzustellen, kündigten die Polizisten dem Mann an, ihn

nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Daraufhin lief er zunächst bedrohlich auf

die Einsatzkräfte zu und dann in entgegengesetzter Richtung auf die Fahrbahn, wo

reger Fahrzeugverkehr herrschte. Um eine Gefährdung für den Mann selbst und die

anderen Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wurde das Distanzelektroimpulsgerät

eingesetzt und der 46-Jährige so in seinem weiteren Vorgehen gestoppt.

Anschließend wurde der Mann nach Rücksprache mit einem Arzt aufgrund seiner

psychischen Verfassung bis zum nächsten Morgen in Schutzgewahrsam genommen und

Familienangehörige informiert. |cri

Polizei findet bei Verkehrskontrolle Rauschgift (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Während einer Verkehrskontrolle am Montagabend hat die

Polizei in einem Auto Drogen gefunden. Bei darauffolgenden Hausdurchsuchungen

fanden die Beamten weiteres Rauschgift. Das Betäubungsmittel wurden

beschlagnahmt.

Gegen 20:15 Uhr hielt eine Polizeistreife in der Mainzer Straße einen Pkw an.

Das Fahrzeug sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Während der Überprüfung fiel den Beamten der Geruch von Marihuana aus dem

Wageninnern auf.

Darauf angesprochen, gab der Fahrer an, soeben einen Joint mit Marihuana im

Fahrzeug konsumiert zu haben. Er stand augenscheinlich unter

Betäubungsmitteleinfluss. Vor der anschließenden Durchsuchung der Person

händigte der er mehrere Tütchen mit Amphetamin aus. Bei der folgenden

Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten etwas mehr als 50 Gramm Cannabis.

Der Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Urintest

reagierte positiv auf THC, Amphetamin, Metamphetamin und Kokain. Eine Blutprobe

soll weiteren Aufschluss über den Konsum geben.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern angeordneten Durchsuchung

seiner Wohnungen fanden die Beamten weitere Cannabisprodukte, sowie Medikamente

und Konsum- und Handelsutensilien. Die Drogen und mutmaßlich unerlaubt im Besitz

befindliche Medikamente wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen kam der Verdächtige auf freien Fuß. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Mann wird unerlaubter Besitz und Handel

mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. |elz

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem jungen Mann am

Dienstagabend zum Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle flog auf, dass der

20-Jährige unter Drogeneinfluss stand.

Wegen eines defekten Abblendlichtes stoppten die Polizeibeamten den Opel Corsa

gegen 22 Uhr in der Kantstraße. Schnell kam der Verdacht auf, dass der Mann

„berauscht“ ist. Erste Tests bestätigten diese Vermutung, weshalb der 20-Jährige

zwecks Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle musste.

Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Der Fahrzeugschein, sowie der

Fahrzeugschlüssel wurden einem fahrtüchtigen Freund des Betroffenen übergeben.

Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis des Bluttests ab. |elz

Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Dienstag mindestens zwei

Pkw-Aufbrüche gemeldet worden. In der Leibnizstraße haben Unbekannte zwischen

14.15 Uhr und 14.30 Uhr an einem VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen. Dazu

verwendeten sie einen großen Stein. Aus dem Auto stahlen die Diebe eine graue

Tasche. In ihr befanden sich zwei Geldbeutel mit mehreren hundert Euro,

Bankkarten und Ausweisdokumente. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde eine

Anwohnerin auf den Pkw-Aufbruch aufmerksam. Die Täter waren allerdings schon

geflohen.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag machten sich Diebe auch in der

Pfaffenbergstraße an einem Wagen zu schaffen. Vermutlich knackten die Täter an

dem Renault Twingo das Schloss der Fahrertür. Aus dem Fahrzeug bauten sie dann

das Radio aus und nahmen es mit. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Pkw-Aufbruch in

der Leibnizstraße besteht ist unklar. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden

Fällen um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zaun beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei in der Kantstraße und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf den

Verursacher, der am Dienstag gegen 19:40 Uhr einen Zaun „umgemäht“ hat.

Ein Anwohner meldete die Beschädigung. Er habe in seiner Wohnung einen lauten

Knall aus Richtung der anliegenden Weide vernommen. Er schaute aus dem Fenster

und sah den Schaden und einen silberfarbenen Pkw in Richtung Gewerbegebiet

Sembach wegfahren.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Zaun beschädigte, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|elz

Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagabend in der

Reichswaldstraße einen Pfosten in einer Hofeinfahrt beschädigt. Der Pfosten

wurde bei dem Aufprall teilweise aus den Pflastersteinen gerissen. Der

unbekannte Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als

Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des

Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen

18 und 19 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fotoapparat über gehacktes Kundenkonto gekauft

Kaiserslautern (ots) – Ein 61-Jähriger aus dem Stadtgebiet ist beim Kauf einer

Fotokamera auf Betrüger hereingefallen. Über eine Verkaufsplattform im Internet

ersteigerte der Mann die Kamera für mehr als 1.400 Euro. Das Geld überwies er

dem angeblichen Verkäufer. Am Tag darauf wurde der 61-Jährige im Internet von

dem vermeintlichen Verkäufer angeschrieben. Dabei handelt es sich mutmaßlich um

den Inhaber des Kundenkontos, über das der 61-Jährige den Apparat ersteigerte.

Der Mann erklärte, dass Unbekannte sein Konto gehackt haben und er die Kamera

nicht verkauft habe. Das Geld hatte der 61-Jährige demnach vermutlich an die

Hacker überwiesen. Die Polizei ermittelt. |erf

Falscher Microsoft-Mitarbeiter erlangt Zugriff auf Computer

Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel) (ots) – Das war knapp: Um ein Haar

wäre ein 72-Jähriger sein Geld an einen falschen Microsoft-Mitarbeiter

losgeworden. Der Unbekannte rief bei dem Senior an und machte ihm glauben, dass

sein Computer mit Viren infiziert sei. Um die Schadsoftware zu entfernen, sollte

der 72-Jährige ein Fernwartungsprogramm installieren. Der Unbekannte gewann das

Vertrauen seines Opfers und die Kontrolle über den Computer. Für seine

vermeintlichen Dienste forderte der angebliche Servicemitarbeiter

Gutscheinkarten im Wert von 350 Euro. Der 72-Jährige besorgte die Karten,

schöpfte dann aber Verdacht. Er recherchierte und stieß auf Meldungen, die vor

der Betrugsmasche „Falsche Microsoft-Mitarbeiter“ warnen. Die Gutscheinkarten

löste der Mann nicht ein, so dass ihm dadurch kein Schaden entstand. Ob durch

den Zugriff des Unbekannten auf seinen Computer ein Schaden entstanden ist, ist

aktuell noch nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein. Seriöse

Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu Ihnen auf. Wenn

Sie ein angeblicher Servicemitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf!

Geben Sie niemals private Daten, wie zum Beispiel Bankverbindungen,

Kreditkartennummern, Zugangsdaten zu Benutzerkonten etc. preis. Gewähren Sie

Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer. Wenn Sie Opfer der Betrugsmasche

geworden sind, trennen Sie Ihren Rechner sofort vom Internet und fahren Sie ihn

herunter. Ändern Sie betroffene Passwörter sofort über ein nicht infiziertes

Gerät. Informieren Sie Ihr Kreditunternehmen beziehungsweise die Zahlungsdienste

und Unternehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein könnte.

Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. |erf