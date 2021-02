Neustadt: Mandelblüte 20.21 – Erlebnispakete für „dahääm“

Neustadt an der Weinstraße – Bis Ende Juni 2021 werden keine Feste oder Veranstaltungen unter freiem Himmel in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Darauf haben sich Oberbürgermeister Marc Weigel und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der neun Weindörfer vergangene Woche geeinigt. Damit ist auch das Mandelblütenfest im Weindorf Gimmeldingen offiziell abgesagt.

Um Menschenansammlungen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, arbeiten die Stadtverwaltung, Ortsvorsteherin, die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr aktuell an einem gemeinsamen Sicherheitskonzept. Ziel ist es, unter anderem Verstöße gegen die Auflagen der Corona-Bekämpfungsverordnung, Gefährdungen im Straßenverkehr und das Falschparken zu verhindern.

Bereits heute richten die Stadt und der Ortsteil den Appell in Richtung aller Bürgerinnen, Bürger und Gäste auf Ausflüge zur Mandelmeile zu verzichten.

Worauf die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste nicht verzichten müssen, sind Köstlichkeiten aus Gimmeldingen, die in Form von 3 verschiedenen Erlebnispaketen für „dahääm“ angeboten werden.

Zusammengestellt wurden diese von der Ortsvorsteherin Claudia Albrecht,

gemeinsam mit den Mandelblütenhoheiten Luisa Klohr und Lina-Marie Keller, den Mitgliedern des Ortsbeirates sowie Winzerinnen und Winzern des Weindorfs. „Unser Ziel ist es, dass Mandelblütenfans die Blütezeit zuhause erlebenkönnen“, so die Ortsvorsteherin.

Ganz nach dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ gibt es für Verliebte ein Mandelpaket mit Secco, Wein, Mandelschnäpschen und Kochrezepten.

Im Mandelpaket „Familienspaß“ sind Bastelanleitungen sowie ein Buch über einheimische Mandeln enthalten. Der Hunger kann mit einfachen Kochrezepten rund um die Mandel oder Gimmeldinger Mandelhonig gestillt werden. Eine extra Portion Familienspaß bietet sicherlich auch die Anleitung zur Herstellung von gebrannten Mandeln.

Das Genießerpaket verspricht eine Auswahl Gimmeldinger Weine, Sekt und Mandelschnäpschen mit Genießerrezepten rund um die Mandel. Wer alleine genießt, kann mal wieder herzhaft lachen, beim Lesen des Kurzgeschichten- buchs der Ortsvorsteherin „Das Leben ist Kosakensalat.“

Die Pakete liegen preislich zwischen 39,00 und 85,00 Euro incl. Versand und können über die Ortsverwaltung unter: ov-gimmeldingen@neustadt.eu bestellt werden. Die Weinpakete sind ausschließlich über den Versandweg zu beziehen.

Wer sich an der Mandelblüte nachhaltig erfreuen möchte hat die Möglichkeit ein Mandelbäumchen zu kaufen und in den eigenen Garten zu pflanzen. Die Bäume kosten 50.00 Euro und können ebenfalls unter ov-gimmeldingen@neustadt.eu bestellt werden. Eine Abholung ist wie derzeit allgemein üblich ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich.