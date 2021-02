Zusammenstoß

Lautertal – Am Montag (08.02.), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes ML 350 mit Anhänger die Hintergasse in Richtung Oberwaldweg. Im Kreuzungsbereich übersah er einen 38-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Pkw Renault die Hintergasse in Richtung Schulstraße befuhr. Obwohl der 38-jährige Fahrer noch seinen Wagen abbremste, kam das Fahrzeug, auf der winterglatten Fahrbahn, nicht zum Stillstand und stieß gegen den Anhänger des 22-Jährigen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Auffahrunfall

Ulrichstein – Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Ignis die Landesstraße von Rebgeshain herkommend und wollte am „Ulrichsteiner Kreuz“ nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Ulrichstein abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw die Landesstraße von Schotten herkommend und wollte ebenfalls auf die Landesstraße in Richtung Ulrichstein einbiegen. Obwohl die 47-Jährige Vorfahrt hatte, bremste sie ihr Fahrzeug ab und lies sie dieses Fahrzeug durchfahren. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Mercedes hinter dem Seat befand, erkannte dies zu spät und rutschte gegen das Fahrzeugheck von dem Seat. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld – Zwischen Montag (08.02.) und Dienstag (09.02.) befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Gellenbergstraße und wollte nach rechts in die Alte Straße einbiegen. Hierbei touchierte er den Gartenzaun eines Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger aktiv: Anruf von „falschen Microsoft Mitarbeitern“ im Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Warnmeldung!

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter von Microsoft im Landkreis Fulda!

Fulda – Aktuell versuchen Unbekannte, in betrügerischer Art und Weise an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Microsoft und geben zum Beispiel an, dass der heimische Computer von Viren verseucht sei. Durch eine Fernwartung könnte das Problem schnell gelöst werden. Mit der Zustimmung einer solchen Wartung schaffen es die Täter, sich auf dem Rechner einzuloggen und gelangen so an sensible Daten der Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche. Bleiben Sie daher bitte weiterhin wachsam und informieren Sie auch Ihre Familienmitglieder.

Ihre Polizei rät: – Gehen Sie nicht auf solche Anrufe ein. Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch – Öffnen Sie keine Internetseiten und installieren Sie keine Software (z. B. Fernwartungssoftware), die Ihnen Anrufer mitteilen – Geben Sie keine persönlichen Daten sowie Zahlungsdaten bekannt – Löschen Sie keine Dateien (z. B. Virenschutzprogramm) von Ihrem Computer, wenn Ihnen dieses durch den Anrufer vorgegeben wird – Erhalten Sie so einen Anruf, dann legen Sie bitte sofort auf und informieren Sie die Polizei

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

„Falsche Polizeibeamte“ melden sich aktuell am Telefon – Betrüger unterwegs!

Ehrenberg (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der Gemeinde Ehrenberg zu Anrufen sogenannter „Falscher Polizeibeamter“. Betrüger versuchen hierbei an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen.

Eine unbekannte Frau meldet sich am Telefon als Polizistin oder Kriminalbeamte und gibt vor, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall gehabt habe. Um mögliche Rechnungen begleichen zu können bzw. Strafmaßnahmen abzuwenden, sei es dringend nötig, dass die Betreffenden Geld überweisen, bereithalten beziehungsweise an die „Falschen Polizeibeamten“ aushändigen.

Ihre Polizei rät: – Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! – Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. – Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. – Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110! – Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Getränkemarkt – Zigaretten gestohlen

Rotenburg – Unbekannte hatten es am Dienstag (09.02.), zwischen 04:00 Uhr und 04:40 Uhr, auf einen Getränkemarkt in der Straße „An der Unterführung“ abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine größere Menge Zigaretten gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de