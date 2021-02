Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Lkw am Fuldaer Dreieck

Fulda (ots)

Eichenzell – Am Dienstagabend (09.02.), gegen 23:30 Uhr, kam es am Fuldaer Dreieck zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw beteiligt war. Der 38-jährige Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die A66 aus Richtung Hanau kommend. Unmittelbar nach dem Abzweig auf die A7, Fahrtrichtung Würzburg, kam das Fahrzeug, aus derzeit noch unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Schutzplanke auf. Auf dieser kam der Lkw dann nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 75.000 Euro. Die Unfallstelle wurde zunächst abgesichert. Am Mittwochmorgen, ab 10 Uhr, begannen die Bergungsarbeiten des Lkws. In diesem Zusammenhang kann es an der Unfallstelle teilweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Verdächtiger nach Diebstahl von Arzttasche ermittelt – Offenbach

(fg) Beamte des 1. Reviers in Offenbach kamen am Dienstagnachmittag einem 44-jährigen Verdächtigen auf die Schliche, nachdem es am Morgen zum Diebstahl einer Arzttasche vor einer Praxis in der Goerderlerstraße gekommen war. Die Ärztin gab gegenüber den Beamten an, dass sie die Praxisräumlichkeiten kurz nach 8 Uhr betreten und ihre Tasche, in der sich unter anderem medizinische Geräte befanden, vor der Praxistür abgestellt habe. Sie habe im Anschluss diverses Equipment in die Praxis getragen. Als sie dann ihre Tasche holen wollte, war diese nicht mehr am abgestellten Ort. Durch die Befragung der Mitarbeiter und umfangreiche Ermittlungen vor Ort konnte ein 44-Jahre alter Verdächtiger ermittelt werden. Nachdem bei dem zuständigen Bereitschaftsrichter ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt worden war, suchten Polizeibeamte dessen Wohnanschrift in Offenbach auf. Dabei fanden sie tatsächlich die zuvor entwendete Arttasche, aus der nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts fehlte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Offenbacher entlassen. Auf den 44-Jährigen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung – Polizei findet Baseballschläger und Drogen – Offenbach

(fg) Nach einer am Dienstagnachmittag in der Marienstraße gemeldeten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, nahmen Polizeibeamte des 2. Reviers einen 29-Jährigen vorläufig fest. Dieser soll gegen 16 Uhr einen 23-Jährigen mit einem Baseballschläger gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben. Der Offenbacher hatte die Wohnanschrift offenbar aufgesucht, um die Schwester des Beschuldigten zu sprechen, wobei es zum Streit gekommen war. Der 23-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, Schürfwunden am rechten Arm und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beamte lokalisierten im Anschluss die Wohnung des mutmaßlichen Täters in der Marienstraße und trafen dort den 29-Jährigen an. Hierbei fanden sie nicht nur den Baseballschläger, sondern nahmen auch deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine Tüte mit knapp 584 Gramm Marihuana sowie eine Tüte mit 37 Gramm Amphetamin festgestellt werden. Des Weiteren fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie vier verbotene Messer auf. Neben der gefährlichen Körperverletzung wird dem Mann nun auch illegaler Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kleinbus fährt nach Zusammenstoß weiter – Zeugensuche – Mühlheim am Main

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Montagmorgen gegen 8 Uhr ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein circa 60 Jahre alter Fahrer eines roten Kleinbusses mit einem „Schulkinder-Zeichen“ am Heckbereich die Schumacherstraße. Ein 43-jähriger Mann war zu diesem Zeitpunkt in seinem silbernen Hyundai i20 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Noch vor Erreichen des Kreuzungsbereichs in der Schlesierstraße musste der 45-Jährige aufgrund der Witterungsverhältnisse und des Verkehrsaufkommens am rechten Fahrbahnrand anhalten, um den Kleinbus passieren lassen zu können. Nachdem dieser am rechten Fahrbahn zum Stehen gekommen war, fuhr der Hyundai-Fahrer selbst wieder langsam an, wobei sich der Fahrer des Kleinbusses unerwartet rückwärts in Bewegung setzte und dadurch gegen den vorderen linken Kotflügel und die Fahrertür des Hyundai stieß. Der 43-Jährige bog daraufhin wenige Meter nach links in die Schlesierstraße ab und hielt gleich am Anfang der Straße an. Der Fahrer des Kleinbusses fuhr in Richtung Obertshäuser Straße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern und somit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108-6000-0.

Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt – Hainburg/Hainstadt

(fg) Offenbar aus medizinischen Gründen verlor ein 47 Jahre alter Mann aus Seligenstadt am Montag, kurz nach 12 Uhr, die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Baum. Der Verletzte wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 47-Jährige zuvor in seinem roten Peugeot auf der Hauptstraße von Hainburg kommend in Richtung Hanau unterwegs. Ein Zeuge berichtete, dass der Peugeot-Fahrer einem entgegenkommenden Wagen den Spiegel abgefahren habe, ehe der Kleinwagen ins Schleudern geriet, gegen einen Baum prallte und letztlich im Feld zum Stehen kam. Die Polizei in Seligenstadt such nun nach einem möglichen Geschädigten sowie weiteren Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.