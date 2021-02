Einbruch in Tankstelle misslingt

Friedrichsdorf, Seulberg, Höhenstraße, 10.02.2021, gg. 01.15 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch verursachten Einbrecher an einem Tankstellengebäude in Friedrichsdorf einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zum Tatort wurde eine Tankstelle in der Seulberger Höhenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter gegen 01.15 Uhr auf das Gelände, wo sie sich am Hintereingang des Gebäudes zu schaffen machten. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen brachen die Kriminellen ihr Vorhaben jedoch ab. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Homburg v. d. Höhe, Götzenmühlweg, 06.02.2021 bis 08.02.2021, 17.00 Uhr (pa)In Bad Homburg kam es in den vergangenen Tagen zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Einbruchspuren an der Hauseingangstür des im Götzenmühlweg gelegenen Gebäudes fielen einer Hausbewohnerin ins Auge, die daraufhin die Polizei verständigte. Die Tatzeit kann bislang auf den Zeitraum zwischen Samstag und Montagnachmittag eingegrenzt werden. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 Hinweise entgegen.

Toyota überfährt Verkehrsinsel

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Reuterweg, 09.02.2021, gg. 16.00 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag kam es am Ortseingang von Hausen-Arnsbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Wiesbaden war gegen 16.00 Uhr von Rod am Berg aus kommend ortseinwärts unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsschild nach eigenen Angaben aufgrund eines zu schnell fahrenden anderen Pkw erschrak und nach links lenkte. Ihr Toyota überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel samt zweier Verkehrsschilder und touchierte einen Leitpfosten am linken Fahrbahnrand, ehe er zum Stillstand kam. Zwar blieb die Wiesbadenerin unverletzt, jedoch konnte sie die Fahrt aufgrund der Schäden an ihrem Auto nicht mehr fortsetzen. Der Abschleppdienst entfernte den Wagen, an dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand, von der Unfallstelle.