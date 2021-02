Einbruch in drei Pkw, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Albrecht-Dürer-Straße und Rheinstraße, Dienstag, 09.02.2021, zwischen 09:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(Fu)Unbekannte Täter haben am Dienstag die Fahrerscheibe bzw. die

Beifahrerscheibe von drei geparkten Pkw in der Klarentahler Straße,

Albrecht-Dürer-Straße und Rheinstraße eingeschlagen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand durchwühlten die Unbekannten am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr

und 19:15 Uhr, die Innenräume eines grauen VW Passats, eines grauen Daimler 203

CL und eines grauen Ford Tourneo. Aus dem grauen VW Passat erbeuteten die Täter

einen niedrigen Geldbetrag. Aus dem grauen Daimler wurde eine Tasche mit

Schulmaterialien entwendet. Aus dem grauen Ford wurden Bargeld, Kreditkarten,

Jacken, und ein Laptop im Wert von mehreren 100 Euro gestohlen. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

In Wohnung eingebrochen – und auf Bewohner getroffen

Wiesbaden, Semmelweisstraße Dienstag, 09.02.2021, 19:45 Uhr

(schü)Ein Unbekannter kletterte am gestrigen Dienstagabend auf den Balkon einer

Hochparterrewohnung und drang gewaltsam über die Balkontür in die dazugehörige

Wohnung ein. Der Täter hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass er in der

Wohnung auf den Inhaber traf. Dieser lag bereits im Bett, als er Geräusche

hörte, die der Einbrecher beim Eindringen verursacht hatte. Der Ursache dieser

Geräusche wollte der Geschädigte auf den Grund gehen und stand dazu auf. Im Flur

traf er dann auf den Täter, als dieser gerade das Licht einschaltete.

Glücklicherweise ergriff der Einbrecher unmittelbar die Flucht und verließ die

Wohnung auf demselben Weg, auf dem er sie betreten hatte. Der Wohnungsinhaber

konnte den Einbrecher als männlich, ca. 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet

beschreiben.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Über Balkon in Hochparterrewohnung eingebrochen

Wiesbaden, August-Bebel-Straße Dienstag, 09.02.2021, 05:00 Uhr – 16:50 Uhr

(schü)Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten am Dienstag Einbrecher, die im

Laufe des Tages auf den Balkon einer Hochparterrewohnung kletterten. Dort

öffneten die bislang unbekannten Täter die Balkontür mit Gewalt und durchsuchten

im Anschluss die komplette Wohnung. Die Wohnungsinhaber stellten nach ihrer

Rückkehr das Fehlen von ca. 500 Euro Bargeld, einer Stange Zigaretten und einem

Haushaltsgerät fest.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Erfolgloser Einbruchsversuch in Restaurant

Wiesbaden, Sonnenberger Straße Montag, 08.02.2021, 22:00 Uhr – Dienstag,

09.02.2021, 16:00 Uhr

(schü)Bei einem Einbruchsversuch in der Sonnenberger Straße versuchten

Einbrecher erfolglos in die Innenräume eines Restaurants zu gelangen und

hinterließen dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Nachdem die bislang

unbekannten Täter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag zunächst

versuchten, über die Eingangstür der Terrasse einzudringen, rissen sie hierbei

den Türgriff ab. Im Anschluss versuchten sie nach dem derzeitigen

Ermittlungsstand ihre Tat voranzutreiben, indem sie eine Scheibe auf der

Rückseite des Lokals einschlugen. Hier mussten sie allerdings feststellen, dass

ihnen ein weiteres Fenster den Weg in das Restaurant versperrte. Aus bisher

nicht bekannten Gründen ließen die Einbrecher nun von ihrem Vorhaben ab und

zogen erfolglos von dannen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache und bittet Hinweisgeber, sich

unter (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Türen halten Einbrechern stand, Niedernhausen, Oberjosbach, Kapellenstraße 08.02.2021, 23.00 Uhr bis 09.02.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben die Türen eines

Einfamilienhauses in der Kapellenstraße in Oberjosbach Einbrechern

standgehalten. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Türen aufzuhebeln und

daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die zuständigen Ermittler

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den Fall übernommen und bitten um

Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 08.02.2021, 21.00 Uhr bis.09.02.2021, 15:00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag aus einem Kellerraum

in einem Mehrfamilienhaus in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn ein graues

Pedelec von Giant und ein weiteres Fahrrad gestohlen. Während die Täter dann mit

den beiden Rädern im Gesamtwert von rund 2.000 Euro die Flucht ergriffen, ließen

sie ein tatortfremdes Fahrrad im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zurück.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Abbiegen, Idstein, Landesstraße 3274, 09.02.2021, 11.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag kam es auf der L 3274 zu einem Verkehrsunfall, bei dem

zwei Personen leicht verletzt und zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein

30-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Opel Astra von Idstein

kommend die Landesstraße entlang und wollte dann nach links auf die Zufahrt zur

A 3 einbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich den Mini Cooper eines

entgegenkommenden 64-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Der Unfallverursacher sowie dessen 31-jährige Beifahrerin wurden bei

dem Unfall leicht verletzt. Die beiden erheblich beschädigten Autos waren nicht

mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.