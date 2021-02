Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 10.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Gönnheim: Radmuttern gelöst

Gönnheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden im Zeitraum von 19.012021 bis 02.02.2021 die Radmuttern eines Wohnmobils gelöst. Das Wohnmobil war Am Sonneberg in Gönnheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrad abgestellt worden. Während der Fahrt vernahm der 55-jährige Fahrer ein leichtes Klopfen vorne links an seinem Fahrzeug. Bei einer genauen Nachschau stellte er fest, das bislang unbekannte Täter insgesamt 12 Radmuttern gelockert hatten. Zu einer konkreten Gefahrensituation war es glücklicherweise während der Fahrt nicht gekommen. Die Felge vorne links war derart gelockert, dass sie sich auf der Radnabe leicht hin- und her bewegen ließ. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Hauswand beschädigt

Freinsheim (ots) – Am 09.02.2021 gegen 11:30 Uhr wurde die Hauswand eines Gebäudes Am Zwinger in Freinsheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem LKW die Wallstraße und bog nach rechts in die Straße Am Zwinger ein. Der LKW streifte mit der linken oberen Fahrzeugseite die Kante der Hauswand. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob er den Zusammenstoß mit der Hauswand bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Schaden an der Hauswand in Höhe von 250 Euro. Die geschädigte Bewohnerin bemerkte den Unfall und verständigte umgehend die Polizei. Da sie sich das amtliche Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die entsprechende Firma ermittelt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern an. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ruppertsberg: Erst gegen Bus, dann gegen Hauswand

Ruppertsberg (ots) – In der Obergasse in Ruppertsberg war am Dienstagmittag (9. Februar 2021, 11:30 Uhr) die Fahrerin eines BMW unterwegs, als es zu einem Unfall mit einem Linienbus kam. Weil sie sich einer Engstelle näherte, bremste die 32-Jährige und geriet auf eisglatter Fahrbahn ins Schliddern. Nach der Kollision mit dem Bus rutschte der BMW noch gegen eine Hauswand. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste, es blieb bei Sachschäden, die von der Polizei Haßloch auf 6.500,- EUR geschätzt wurden.

