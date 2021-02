Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – ausländische Fahrerlaubnis vorgezeigt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 10.01.2021 wurde gegen 07:45 Uhr ein 39-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Talstraße in Neustadt/Weinstraße unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer lediglich eine nicht europäische Fahrerlaubnis vorzeigen. Da der Mann jedoch seit mehreren Jahren schon in der Bundesrepublik Deutschland einen Wohnsitz begründet hat, hätte dieser seine Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Die hierzu gesetzlich festgelegte Frist von sechs Monaten ließ dieser jedoch verstreichen. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass Inhaber von ausländischen Führerscheinen gesetzlich dazu verpflichtet sind, sobald sie einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland begründet haben, ihre Fahrerlaubnis innerhalb einer Frist von sechs Monaten in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Führerscheine, welche durch Staaten der Europäischen Union ausgestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht nicht.

Neustadt: Eine Person durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 09.02.2021, befuhr eine 27-jährige Haßlocherin gegen 12:25 Uhr mit ihrem BMW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Lambrechter Tal. An der Kreuzung zur Exterstraße wollte diese nach links in Richtung Bahnhof abbiegen, übersah hierbei jedoch einen ihr entgegenkommenden VW Golf, welcher durch einen 69-jährigen Mann aus Kaiserslautern geführt wurde. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde die junge Haßlocherin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Eine umgehende, medizinische Versorgung erfolgte durch einen sich zufällig im Nahbereich befindlichen Rettungswagen. Des Weiteren waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

