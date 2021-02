Frankfurt-Seckbach (ots)-(hol) – Dienstagnachmittag 09.02.2021 endete ein Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei standen dem 16-Jährigen zwei seiner Freunde bei. Der 18-Jährige rückte gleich mit 11 Unterstützern an, von denen Einer später eine Machete aus seinem Rucksack hervor holte. Den Anfang nahmen die Streitigkeiten zwischen einem 18-Jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen über eine bekannte Social-Media-Plattform. Um diese auszuräumen, traf man sich am Dienstag gegen 16:00 Uhr “Auf der Sülze”.

Kurz darauf mündeten die Klärungsversuche in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten, in der der 16-Jährige die Oberhand gewann. Daraufhin griffen mehrere der Begleiter des 18-Jährigen ein und man schlug und trat gemeinsam auf den Jüngeren ein. Die Freunde des 16-Jährigen wurden währenddessen durch Bedrohung mit einer Machete, davon abgehalten ihrem Kumpel helfend beizustehen.

In der Folge gelang es den Drei zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Der 16-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 18-Jährige ist namentlich bekannt, die Ermittlungen zu seinen Unterstützern dauern an.

