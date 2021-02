Zwei 14-Jährige bedrohen Taxifahrerin mit Taschenmesser

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Eine 66-jährige Taxifahrerin wurde am Dienstagabend 09.02.2021 in Kassel Opfer einer räuberischen Erpressung. Zwei zunächst unbekannte junge Täter hatten unter Vorhalt eines Taschenmessers eine Fahrt vom Bahnhof Wilhelmshöhe nach Göttingen gefordert. Die resolute 66-Jährige kam der Forderung aber nicht nach und warf die beiden Jugendlichen aus ihrem Taxi.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch die alarmierte Polizei konnten wenige Minuten später zwei 14-jährige Tatverdächtige auf einem Bahnsteig im ICE-Bahnhof festgenommen werden. Die beiden Jugendlichen aus Stuttgart und Kassel müssen sich nun wegen des versuchten Raubdelikts und Leistungskreditbetrugs verantworten.

Der Notruf der Taxifahrerin war gegen 23 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie sie den Beamten der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen schilderte, hatte sie zuvor zwei Jugendliche aus der Nordstadt zum Bahnhof Wilhelmshöhe gefahren. Dort angekommen gaben die beiden Fahrgäste plötzlich an, dass sie die Taxi-Rechnung nicht bezahlen könnten und nannten gleichzeitig Göttingen als neues Fahrtziel. Als die Frau am Steuer dies verweigerte, hatten die Jugendlichen plötzlich das Messer gezückt und sie zu der Fahrt aufgefordert.

Nach dem Rauswurf flüchteten die Täter in das Bahnhofsgebäude, wo die Streife des Polizeireviers Süd-West sie auf einem Bahnsteig stellen konnte. Eine Durchsuchung der 14-Jährigen förderte auch das Taschenmesser zutage, das die Beamten sicherstellten. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurden die beiden Tatverdächtigen in die Obhut von Sorgeberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen gegen die Jugendlichen werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

Fußgängerampel an Leipziger Straße umgefahren (siehe Foto)

Kassel-Bettenhausen (ots) – Zu einer umgefahrenen Fußgängerampel wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am Dienstagmorgen 09.02.2021 gegen 07 Uhr in die Leipziger Straße gerufen. Wie die Beamten bei ihrem Eintreffen am Unfallort an der Einmündung zur Forstfeldstraße feststellten, war der Mast der Fußgängerampel an der stadtauswärts führenden Fahrbahn der Leipziger Straße komplett umgeknickt und lag auf dem Boden.

Von dem Fahrer, der mit seinem Fahrzeug offenbar von der schneebedeckten Straße abgekommen und gegen die Ampel gekracht war, fehlte allerdings jede Spur. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Wann genau der Unfall passierte, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Verdächtiger schwarzer VW Bus auf Waldauer Fußweg – Mögliche Zeugen mit Hund gesucht

Kassel-Unterneustadt (ots) – Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Mittwochabend auf dem Waldauer Fußweg in Kassel ereignet haben soll, werden gesucht. Zwei 13- und 14-jährige Mädchen hatten der Polizei später geschildert, dass sie zu Fuß auf dem Weg in Richtung Buga-Gelände unterwegs waren, als sich von hinten ein schwarzer VW Bus in schnellem Tempo genähert hatte. Nur durch einen Sprung zur Seite hätten sie verhindern können, dass das Fahrzeug sie erfasste. Anschließend sollen zwei Männer aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein, woraufhin sich die verängstigten Mädchen nach eigenen Angaben in einem Gebüsch versteckten.

Da die bisherigen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung keine Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug oder die noch unbekannten Hintergründe brachten, erhoffen sich die Beamten nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu erhalten.

Nach Schilderungen der beiden Mädchen aus Kassel hatte sich der Vorfall auf dem Waldauer Fußweg im Bereich des Sportplatzes gegen 18:15 Uhr ereignet. Eine Beschreibung der beiden Männer, die aus dem VW Bus ausgestiegen sein sollen, konnten sie aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben.

Allerdings waren ihnen auf dem Waldauer Fußweg 3 Spaziergänger aufgefallen, die möglicherweise relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben könnten. Es soll sich hierbei um 2 Frauen und 1 Mann mit einem Hund gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Räumfahrzeug muss Gegenverkehr ausweichen und beschädigt geparktes Auto – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein 48-Jähriger aus Liebenau musste am Dienstagmorgen 09.02.2021 auf der schneebedeckten Witzenhäuser Straße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und hat dabei mit der Schaufel seines Räumfahrzeugs einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda beschädigt. Dadurch war an dem abgestellten Auto ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden.

Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt und war in Richtung Marburger Straße weitergefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie der 48-Jährige gegenüber den am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord angab, war er gegen 7:15 Uhr mit einem Traktor, an dessen Front eine Schaufel zum Schneeräumen montiert war, auf der Witzenhäuser Straße eingesetzt. Der Pkw sei ihm plötzlich mittig auf der Straße entgegengekommen, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei kollidierte er mit dem geparkten Mazda am Fahrbahnrand.

Nähere Angaben zu dem verursachenden Pkw konnte der 48-Jährige nicht machen. Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

Betrunkener tritt gegen vorbeifahrendes Auto – Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel-Niederzwehren (ots) – Für einen Polizeieinsatz auf der Altenbaunaer Straße in Kassel sorgte am gestrigen Dienstagnachmittag ein stark alkoholisierter Mann. Mehrere Autofahrer waren gegen 16 Uhr auf der 34-Jährigen aufmerksam geworden, der mit einer Wodkaflasche in der Hand auf der Straße in Richtung Oberzwehren wankte. Als ein Opelfahrer aus Kassel in Schrittgeschwindigkeit an dem torkelnden Mann vorbeifuhr und dabei zur Warnung hupte, trat der Betrunkene gegen die Beifahrertür des Wagens. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West holte den 34-Jährigen aus Kassel schließlich von der Straße, bevor Schlimmeres passierte. Den renitenten und polizeibekannten Mann, der einen Atemalkoholtest verweigerte, brachten die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in eine Zelle im Polizeigewahrsam. Neben der Rechnung für die kostenpflichtige Übernachtung erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

