Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Am Dienstag 09.02.2021 gegen 12.40 Uhr, stürzte an der Ecke Oberlindau/Böhmerstraße ein Radfahrer bei langsamer Fahrt. Der Radler, ein 71-jähriger Frankfurter, fiel auf die Straße und wurde durch die verständigten Rettungsdienste sofort behandelt. Der Mann verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

069-75510300 in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugensuche

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Am 01.11.2020 gegen 11.15 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frankfurterin mit ihrem Fahrrad den Röderbergweg. In Höhe Am Buchwald näherte sich auf dem Bürgersteig ein junger Mann aus Richtung der Parlamentsstraße. Der junge Mann, der Ohrhörer trug, betrat unvermittelt die Straße, was die Radfahrerin zu einer starken Bremsung veranlasste. Dabei rutschte ihr das Fahrrad weg und sie stürzte auf die Straße. Der Fußgänger bot zunächst seine Hilfe an, ging dann aber weiter.

Die Radlerin wurde bei dem Sturz verletzt.

Der Fußgänger wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, schlank und mittelgroß. Sprach akzentfreies Deutsch, dunkle Hautfarbe, kurze Haare, trug eine Sporttasche mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 in Verbindung zu setzen.

