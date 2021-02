Neustadt: Erster digitaler „Neustadter ÜBERMORGENTag“ für Schülerinnen und Schüler am 25. März 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die Zukunft geht uns alle an – und sie erfordert besondere Fähigkeiten, auf die es zunehmend ankommen wird. „Future Skills“ befähigen uns alle dazu, auch in Zukunft mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Problemstellungen klar zu kommen.

„Wie wollen wir in Neustadt in der Zukunft leben und arbeiten?“ Genau das möchte die MINT-Region Neustadt an der Weinstraße bei ihrem ersten Neustadter „ÜBERMORGENTag“ thematisieren und veranstaltet des- halb am 25. März 2021 digital ein Programm für alle weiterführenden Schulen und deren Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7. Eine Anmeldung ist nur klassenweise über die jeweilige Lehrkraft noch bis zum 01.03.2021 unter https://umfrage.neustadt.eu/index.php/362798?lang=de möglich.

Das Programm der digitalen Veranstaltung beläuft sich auf eine Doppelstunde und beinhaltet unter anderem einen live-Beitrag der Junggründerinnen von „xeem“. Das Start-up Unternehmen bietet eine Online-Challenge-Plattform, die junge Talente und Unternehmen zusammenbringt. Unternehmen wie SAP, Red Bull Basement oder auch Merck haben die Challenge-Plattform von xeem schon genutzt.

Im zweiten Teil wird dann eine digitale Neustadter MINT-Rallye vorgestellt, entwickelt durch das ansässige Unternehmen „UDATA GmbH – Umwelt und Bildung“. Die Rallye vermittelt App-gesteuert MINT-Themen hier vor Ort in Neustadt. Jede Station behandelt ein anderes MINT-Thema interaktiv und bietet somit auch in Zeiten des Homeschoolings eine gelungene Abwechslung.

Zuletzt werden die Gewinnerinnen und Gewinner des Zukunftsvideowettbewerbs gekürt und erhalten tolle Preise.

Mehr zum Wettbewerb, der noch bis zum 01.03.2021 läuft: