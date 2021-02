Das Glücksspiel fasziniert die Menschen schon seit jeher. Mit einer einzigen Drehung einen hohen Gewinn oder gar Jackpot gewinnen zu können, zieht Glücksspieler in ein Casino.

Mit dem Wandel der Zeit kam auch das Angebot im Internet immer weiter zum Vorschein. Dadurch, dass Online Casinos sehr gut von den Spielern angenommen werden, gibt es inzwischen über 100 verschiedene Anbieter.

Doch warum spielen immer mehr Zocker eigentlich im Netz? Gibt es versteckte Tricks oder eine höhere Gewinnchance? Wir sind diesen Fragen auf den Grund gegangen und haben die Vorteile der Online Casinos ausgearbeitet. Besonders die Bonusangebote locken immer mehr Spieler ins Netz, sodass deutlich weniger Spielhallen bestehen bleiben. Auch die Corona-Krise verschärfte den Abgang von Spielern aus Spielhallen, während Online Casinos einen riesigen Hype erfahren.

Zahlreiche Unterschiede lassen sich auf Anhieb finden

Starten wir mit unserem Vergleich der Spielhallen und Online Casinos. Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen den Spielstätten. Doch die Casinoportale im Internet bringen auch eine Gefahr mit sich, über die wir Sie anhand unserer Quelle informieren möchten.

Am heimischen Computer oder dem Smartphone zocken

Ein entscheidender Vorteil eines Online Casinos ist sicherlich die bequeme Atmosphäre. Während in einer Spielhalle sehr viele Spieler in einem kleinen Raum daddeln, können Spieler in einem Online Casino von zu Hause aus, spielen. Sowohl auf dem Computer, als auch auf dem Smartphone kann gespielt werden. Somit muss sich der Zocker nicht einen Meter aus dem Haus bewegen und kann es sich in seiner gewohnten Umgebung bequem machen.

Auch im Hinblick auf den Dresscode in einer Spielbank, gibt es dadurch natürlich enorme Unterschiede. Wer auf ein schickes Äußeres wert legt, ist selbstverständlich in den Spielbanken besser aufgehoben. Durch die Online Casinos kann jedoch auch im Jogginganzug um den ganz großen Gewinn gespielt werden.

Eingezahltes Guthaben kann sofort eingesetzt werden

Sicherlich werden einige Leser bereits in einer Spielothek gewesen sein. In den letzten Jahren hat sich viel getan und der Staat hat bezüglich des Glücksspiels einige Änderungen vorgenommen. Wirft man beispielsweise 10€ in einen Spielautomaten, bucht dieser nur sehr langsam das vorhandene Guthaben, sodass man keine sonderlich hohen Einsätze platzieren kann. In einem Online Casino sieht dies hingegen ganz anders aus. Nachdem Sie eine Einzahlung geleistet haben, steht Ihnen das komplette Guthaben sofort frei zur Verfügung. Auch das Einsatzvolumen mit einem Dreh unterscheidet sich deutlich. Das Spielen in einem Online Casinoportal bietet deutlich höhere Einsätze, sodass auch die Gewinne deutlich ansteigen können.

Keine besetzten Automaten

Ein weiterer Vorteil der Onlineplattformen, sind die unendlich vielen Spielautomaten. Während Spieler in einer Spielothek oftmals auf einen freien Automaten warten müssen, kann ein Slot im Online Casino sofort aufgerufen und gespielt werden. Somit entsteht keinerlei Wartezeit und Sie können sofort loslegen.

Bonusangebote locken immer mehr Spieler ins Internet

Ein weiterer Vorteil, den Sie als Spieler in einem Online Casino erhalten, wird als Bonus gutgeschrieben. Nahezu in jedem Casinoportal erhalten Sie als neu angemeldeter Kunde einen Willkommensbonus. Dieser bringt oftmals Freispiele oder Bonusguthaben mit sich. Der Vorteil eines Casinobonus ist dabei ganz einfach zu erkennen. Durch das erhöhte Guthaben, können Spieler einen deutlich höheren Einsatz gleich zu Beginn platzieren. Dadurch steigen natürlich auch die Gewinne an. Auch das deutlich längere Spielen ohne eigenes Risiko wird durch einen Bonus möglich.

Der Nachteil eines Casinobonus

Doch nicht nur Vorteile kommen mit einem Bonusangebot. Sicherlich wird sich jeder Leser denken können, dass das Online Casino keinerlei Guthaben verschenkt. Um eine Auszahlung des Bonusguthabens und der damit erzielten Gewinne beantragen zu können, müssen Spieler erst einmal verschiedene Bonusbedingungen umsetzen. Eine Umsatzanforderung ist beispielsweise in jedem Bonus zu finden und gibt an, wie oft das Bonusguthaben eingesetzt werden muss, bevor es ausgezahlt werden kann. Mit etwas Pech gelingt die Umsetzung der Bonusbedingungen nicht und das eingezahlte Guthaben, sowie das Bonusgeld werden verspielt, bevor eine Auszahlung bereitsteht.

Allgemeine Gefahr der Online Casinos

Wer einmal anfängt zu gewinnen, wird schnell süchtig nach weiteren Gewinnen in einem Online Casino. Alles sieht so verdammt einfach aus und im Grunde genommen könnte man täglich mehrere hunderte Euros ansammeln, wenn man gewinnt.

Dieser Verführung gilt es zu widerstehen. Auch Online Casinos sind Unternehmen, die einen Gewinn erzielen möchten. Wer einen hohen Gewinn erzielt, sollte unter keinen Umständen der Spielsucht verfallen und täglich an einem Spielautomaten zocken. Das bekannte Sprichwort „Der Automat gewinnt immer“ trifft auch in einem Online Casino zu. Vielleicht mag es Ihnen gelingen, mehrere Gewinne anhäufen zu können. Dennoch wartet auch mit Sicherheit einmal ein Verlust auf Sie.

Seriöse Casinoportale arbeiten mit verschiedenen Sucht-Beratungsstellen gemeinsam gegen die Spielsucht. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Sie zu viel spielen oder zu hohe Einsätze platzieren, kontaktieren Sie auf der Stelle den Kundenservice und bitten diesen um Hilfe.