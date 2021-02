Online Wetten boomen auch in der Corona-Krise. Diese Erkenntnis geht aus einem Bericht der europäischen Gambling-Behörde hervor.

Während die gesamte Gambling-Szene während der Corona-Pandemie einen hohen Verlust einfuhr, steigerte das Online-Gambling seinen Umsatz um 7%. Dies mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass derzeit in vielen Ländern weiterhin alle Wettlokale und Casinos geschlossen bleiben. Dennoch zeichnete sich in den vergangenen Jahren ab, dass Wettabgaben immer mehr im Internet platziert werden.

Neben zahlreichen Wettportalen, die Sie auf sportwette.net miteinander vergleichen können, gibt es im Netz auch viele Tipps zu finden. Nicht jedem Tippgeber oder Trick sollten Neueinsteiger jedoch vertrauen. Immer mehr schwarze Schafe lassen sich vor allem auf den sozialen Medien finden. Hier wird mit Wettvorhersagen gehandelt, welche nicht selten in einem Verlust enden. Wir haben uns mit einem erfahrenen Sportwetten-Experten unterhalten, um für unsere Leser die besten Tipps und Tricks ausfindig machen zu können.

Ein umfangreicher Wettmarkt bietet viele Chancen

Wer sich ein wenig mit Sportwetten beschäftigt hat, wird sicherlich auch schon die umfangreiche Wettlandschaft erkundet haben. Neben den beliebten Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball oder American Football, gibt es viele weitere Disziplinen.

Besonders bei Fußballwetten in den Top-Ligen sind die Quoten so perfekt, dass nur selten ein wirklich hoher Gewinn mit einer Einzelwette erzielt werden kann. Buchmacher besitzen eigene Teams, welche Partien genaustens analysieren. So entstehen übrigens die Wettquoten, auf die wir gleich noch einmal zurückkommen möchten.

Auf Randsportarten oder unterklassige Ligen spezialisieren

Während die Top-Ligen der Sportarten bei Wettportalen genaustens analysiert werden, gibt es viele Chancen auf einen hohen Gewinn in unterklassigen Ligen oder Randsportarten. Ein gutes Beispiel hat uns der Experte gleich mitgegeben. Er selbst tippt häufiger auf den isländischen Fußball. Hier seien die Wettanbieter sehr großzügig mit Quoten auf Außenseiter. Oftmals wird ausschließlich die Tabelle herangezogen, um eine Wettquote zu erstellen.

Auch in anderen Randsportarten ist dieses Phänomen zu beobachten. Abseits der beliebten Sportarten und Top-Ligen gibt es viele Kleinigkeiten, die einen großen Impact haben können. Fällt beispielsweise der erste Torwart einer isländischen unterklassigen Mannschaft aus, muss nicht selten ein Feldspieler ins Tor. Solche Informationen sind natürlich Goldwert und können einen hohen Gewinn bedeuten.

Zahlreiche Infoseiten sind im Netz vorhanden

Natürlich ist es nicht einfach, an solche Informationen heranzukommen. Oftmals müssen Kontakte zu den Vereinen bestehen, um frühzeitig an solche Infos herankommen zu können. Aber auch der Blick auf die Aufstellung bringt einen Einblick mit sich, wie das Team aufgestellt ist.

Auch zahlreichen Infoseiten im Internet wird sehr viel über unterklassige Mannschaften diskutiert. So bestehen Webseiten wie Transfermarkt oder Kicker auch in anderen Ländern und liefern viel Material. Wer sich längerfristig mit einer unterklassigen Liga oder einer Randsportart beschäftigt, wird auch dort die Spieler kennenlernen und ein Gespür entwickeln, wie eine Partie aussehen könnte.

Quoten vergleichen und immer die höchsten Gewinne erzielen

Kommen wir zurück zu den Wettquoten, welche entscheidend für den Gewinn sind. Wie bereits kurz angeschnitten, besitzt jeder Buchmacher ein Team, welches verschiedene Analysen durchführt und im Anschluss eine Quote ermittelt. Aufgrund der vielen Buchmacher auf dem Markt, weichen die Quoten oftmals sehr stark voneinander ab.

Hier bietet sich also die Chance, eine hohe Quote finden zu können. Nicht selten sind die Quoten am Markt nahezu identisch. Dennoch gibt es bei jeder Partie einen Ausreißer zu finden, der einen deutlich höheren Gewinn bedeutet.

Anhand eines Beispiels lässt sich schnell erkennen, welchen Mehrwert das Quotenvergleichen bietet. Bietet Buchmacher A beispielsweise auf den Sieg eines Teams eine Quote von 1.80, wird mit einem Einsatz von 10,00 Euro ein Gewinn von 8,00 Euro gutgeschrieben. Für dieselbe Wette besitzt Buchmacher Z eine Wettquote von 2.00. Mit demselben Einsatz lässt sich ein Mehrgewinn von 2,00 Euro beanspruchen.

Bei vielen Wettabgaben lohnt sich ein Vergleich der Quoten

Anhand unseres Beispiels lässt sich erkennen, dass auch kleine Einsätze mit einem deutlich höheren Gewinn ausgestattet werden können. Bei deutlich höheren Einsätzen im drei- oder vierstelligen Bereich, kann eine solche Wettabgabe einen riesigen Mehrgewinn bedeuten.

Besonders bei Neueinsteigern lässt sich beobachten, dass sehr viele Wettabgaben platziert werden. Mit dem Quoten vergleichen kann so auf die Dauer ein hoher Mehrgewinn entstehen. In unserem Beispiel macht der Vergleich einen 20% Unterschied aus. Mit fünf Wettscheinen könnte also ein Mehrgewinn von 10,00 Euro entstehen, sodass der Einsatz für die nächste Wette gesichert wäre.

Quotenvergleich einfach im Internet durchführen

Noch vor Jahren musste jede Wett-Plattform einzeln aufgerufen werden, um die Unterschiede in der Quote ermitteln zu können. Inzwischen hat sich Blatt zu Gunsten der Sportfans gedreht. Zahlreiche Webseiten bieten einen Quotenvergleich kostenfrei an, sodass sich die beste Sportwetten-Quote einfach und schnell finden lässt. Im Grunde genommen ist es auch kinderleicht, die beste Quote mit einem solchen Portal finden zu können. Nachdem die Partie und Wettmöglichkeit ausgewählt wurde, gilt es im Anschluss nur noch die Augen offen zu halten und sich bei dem Anbieter mit der besten Wettquote anzumelden.

Ein entscheidender Tipp zum Schluss

Sofern auch Sie sich schon einmal mit Wettanbietern und Sportwetten auseinandergesetzt haben, werden Sie sicherlich auch auf einen Bonus gestoßen sein. Nahezu jedes Wettportal bietet einem neu angemeldeten Kunden ein Bonusangebot an. Wer dieses Angebot beansprucht, muss verschiedene Bonusbedingungen erledigen, um eine Auszahlung beantragen zu können. Sofern Sie die beste Quote erhalten möchten, sollten Sie auf das Bonusangebot verzichten, um weiterhin liquide zu sein. Eine Bonusumsetzung nimmt viel Zeit in Anspruch, sodass Sie sich an den Buchmacher binden.

Auch bezüglich der Zahlungsmethoden hat der Experte einen Tipp für uns parat. Um mit dem vorhandenen Kapital arbeiten zu können, eignet sich ein E-Wallet. Sowohl eine Ein-, als auch Auszahlung wird mit einem solchen Wallet deutlich schneller möglich. Dadurch, dass die Auszahlungen deutlich schneller auf dem Konto landen, steht einer Einzahlung bei einem anderen Wettanbieter mit der besten Quote nichts im Wege und Sie müssen nicht auf eine Banküberweisung warten.