Karlsruhe – Vollsperrung des Bahnübergangs Südbeckenstraße

Am heutigen Dienstag, gegen 5.00 Uhr, entgleiste ein Waggon eines Güterzugs an dem Bahnübergang Südbeckenstraße/Rheinhafenstraße. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sich bei der Überfahrt des Bahnübergangs eine Weiche verstellte. Dies führte zu der Entgleisung und der anschließenden Vollsperrung. Dadurch bildete sich ein ca. zwei Kilometer langer Rückstau. Nachdem gegen 8.00 Uhr die nichtentgleisten Waggons von der Unfallstelle entfernt wurden, war der Übergang wieder freigegeben. Eine Spezialfirma stellte den entgleisten Eisenbahnwagen wieder zurück auf das Gleisbett. Die Rheinhafenstraße musste währenddessen für den Verkehr gesperrt werden. Bei dem Unfall kamen keine Personen zu schaden, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 70.000 EUR. Weitere Ermittlungen werden von der Wasserschutzpolizei Karlsruhe übernommen.

Karlsruhe – Vier Fahrzeuge beschädigt und davongefahren – Polizei sucht weitere Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von rund 15.000 Euro hat in der Nacht auf

Samstag ein Unfallflüchtiger an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen in der

Neureuter Hauptstraße hinterlassen.

Durch einen Zeugen konnte gegen 01:15 Uhr beobachtet werden, wie der bislang

Unbekannte plötzlich und ohne ersichtlichen Grund sein Fahrzeug über den linken

Fahrstreifen lenkte. In der Folge touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten

Rover und fuhr anschließend auf die hintere Stoßstange eines Fiats auf. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den vor ihm geparkten Opel Corsa

geschoben. Trotz des erheblichen Sachschadens machte sich der Unfallverursacher

unerlaubt aus dem Staub. Beim gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen älteren

silbernen Mercedes handeln, der vermutlich vorne links eine starke Beschädigung

aufweist. Der Fahrer soll ca. 35 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze Haare.

Wer hierzu weitere Beobachtungen gemacht hat oder Angaben über den Fahrer machen

kann, wird gebeten sich bei der Verkehrsgruppe Autobahn unter der Telefonnummer

0721 944840 zu melden.

Karlsruhe – Klein-Lkw gravierend überladen

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrsgruppe der Autobahnpolizei Karlsruhe hat am

Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr einen Klein-Lkw kontrolliert und dabei eine

deutliche Überladung festgestellt.

Der 24-Jährige polnische Fahrer war von Bietigheim nach Berlin unterwegs, als er

den Beamten auf der Bundesautobahn 5 kurz vor Bruchsal auffiel. Der mit 14

Paletten Margarine beladene Transporter wies bei der Verwiegung im Zuge der

Kontrolle ein Gesamtgewicht von mehr als 8,3 Tonnen auf und damit fast 5 Tonnen

mehr als erlaubt. Das ergibt eine Überladung von über 137 Prozent. Die

transportierte Ware musste noch vor Ort in einen anderen Lkw umgeladen werden.

Der 24-jährige Fahrer sowie der Halter des Klein-Lkws müssen beide mit einer

Anzeige rechnen.

Linkenheim-Hochstetten – 41-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkoholbeeinflussung unterwegs.

Karlsruhe (ots) – Mit einer Promille und ohne Führerschein war ein 41-jähriger

Opel-Fahrer am Montag in Linkenheim unterwegs.

Gegen 17:15 Uhr viel der Pkw den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt

in der Blankenlocher Straße auf. Bei der anschließenden Personen- und

Fahrzeugkontrolle schlug der Streife deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von

einer Promille. Des Weiteren stellte sich heraus, der 41-Jährige nicht im Besitz

einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er musste die Beamten mit auf das Revier

begleiten und dort erst mal eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg mit einem Taxi

fortsetzen.

Karlsruhe (ots) – Eine Geburtstagsfeier musste die Polizei am frühen

Dienstagmorgen in der Schützenstraße beenden. Gegen 00.30 Uhr wurde der Polizei

eine Party mit lauter Musik in einem Hinterhaus in der Schützenstraße gemeldet.

Die Streife konnte die Musik bereits auf der Straße hören. In der Wohnung

konnten fünf Erwachsene und ein Kind angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab,

dass die Gäste der Feier alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Die

Party wurde daraufhin von der Streife beendet und Platzverweise ausgesprochen.

Ein erheblich alkoholisierter 52-Jähriger ging daraufhin die Beamten verbal an

und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Er musste schließlich in Gewahrsam

genommen werden.

Karlsruhe – Frau im Bus nach Gefahrenbremsung verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall an der Haltestelle „Turmberg“ wurde am

Bei einem Unfall an der Haltestelle „Turmberg" wurde am

Montag, gegen 14 Uhr, eine Frau verletzt.

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Mann wurde am Montag, gegen 22.30 Uhr, in

Wiesental kontrolliert, er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Den Beamten fiel auf, dass er sein Fahrzeug beim Losfahren abwürgte und zudem

kein Licht eingeschaltet war. Bei einer genauen Überprüfung zeigte er wohl immer

deutlichere Ausfallerscheinungen, sodass ein Test auf Drogenkonsum durchgeführt

wurde. Dieser zeigte offenbar den Konsum von Drogen an. Daher wurde schließlich

auf der Dienststelle Blut abgenommen.

Neben einer Anzeige wurde auch der Führerschein des Mannes einbehalten. Ob ein

Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorliegt bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Frau war Mitfahrerin in einem Linienbus, der auf der Blumentorstraße in

Richtung Endhaltestelle fuhr. An einem Fußgängerüberweg rannte offenbar

plötzlich ein Fußgänger über die Fahrbahn, sodass der Busfahrer wohl eine

Gefahrenbremsung machen musste. Hierdurch rutschte die Dame von ihrem Sitz und

verletzte sich.

Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst der Polizei

übernommen.

Jackendiebstahl im Zug – Vorsicht vor Taschendieben

Mannheim (ots) – Gestern (8. Februar) meldete sich ein Mann als Geschädigter bei

der Bundespolizei in Mannheim, nachdem ihm im Zug unbemerkt die Jacke entwendet

wurde. Dem 34-Jährigen entstand ein höherer Schaden, da sich auch sein

Smartphone in der Jacke befand.

Die erste Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass ein bislang unbekannter

Mann in den Zug auf Gleis 11 stieg und dort die Jacke des 34-Jährigen stahl. Er

nutzte anschließend die Gelegenheit eines abfahrbereiten Zuges am

gegenüberliegenden Gleis und fuhr Richtung Karlsruhe davon.

Nachdem der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, erstattete er Anzeige bei der

Bundespolizei. Für weitere Ermittlungen werden nun die Videoaufzeichnungen aus

dem Zug und vom Bahnsteig ausgewertet.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, stets die Augen offen

zu halten sowie Gepäck und eigene Wertsachen im Blick zu behalten. Taschendiebe

nutzen Momente der Ablenkung oder Unachtsamkeit, um ihre Taten auszuführen. Auch

in Zeiten von Abstand und weniger Reiseverkehr, ist ein aufmerksames Verhalten

wichtig, um sich vor Diebstählen zu schützen.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden und ein nicht

unerheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montagnachmittag im Stadtteil Daxlanden ereignete.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Rheinhafenstraße

und musste mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der

nachfolgende Renault-Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Im

Anschluss fuhr dem inzwischen unfallbedingt zum Stillstand gekommenen Renault

der nachfolgende 22-jährige A-Klassen-Fahrer ebenfalls auf. Hierbei zog sich der

64-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst

in eine Klinik gebracht. Alle drei Pkws waren durch die Kollision nicht mehr

fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ettlingen – Zeugen beobachtet Unfall und gibt entscheidenden Hinweis

Karlsruhe (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin bleibt eine 48-jährige

Geschädigte nicht auf ihrem Unfallschaden sitzen.

Gegen 12:30 Uhr beobachtet die Zeugin wie ein Renault auf dem Parkplatz eines

Drogeriemarktes in der Schöllbronner Straße ausparkte und im Anschluss einfach

davonfuhr, obwohl er einen Schaden von über 1.000 Euro anrichtete. Als die

Halterin zu ihrem Auto zurückkehrte, sprach sie die Zeugin an und gab der

48-Jährigen den entscheidenden Hinweis über den Flüchtigen. Durch die

Informationen konnten die Beamten des Polizeireviers Ettlingen den 27-jährigen

Unfallverursacher schnell ermitteln. Sein Fahrzeug wies frische

Unfallbeschädigungen auf, die auch zu den Schäden des Fahrzeugs der Geschädigten

passten. Der 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen

Verkehrsunfallflucht rechnen.

