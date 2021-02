Mannheim: 4 Verletzte nach Wohnungsbrand einer Doppelhaushälfte in Mannheim-Almenhof

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein Brand, in einer

Wohnung im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte, im Stadtteil Mannheim-Almenhof,

gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort, stand das Erdgeschoss des

Anwesens im Vollbrand. Während drei Personen das Gebäude selbstständig verlassen

konnten, wurde eine Person von einem Balkon, über eine Leiter, durch die

Feuerwehr gerettet. Bei drei Frauen (im Alter zwischen 19 und 57 Jahren) besteht

der Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Diese wurden durch den Rettungsdienst,

zur Beobachtung in Mannheimer Kliniken eingeliefert. Ein 67-jähriger Bewohner

erlitt Verbrennungen an Armen und im Gesicht, sowie ebenfalls eine

Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Behandlung, in eine Spezialklinik

verbracht. Das Haus, sowie die angrenzende Doppelhaushälfte, welche ebenfalls

evakuiert wurde, sind zurzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird derzeit

auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die

Ermittlungen zur Erforschung der bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Zwei Einbrüche in Firmen auf der Friesenheimer Insel – Unbekannte entwenden Starkstromkabel, hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der

Zeit von Freitagnachmittag, 16:40 Uhr bis Montagmorgen, 8:00 Uhr Zutritt zu dem

Gelände einer Firma in der Diffenéstraße und entwendeten Starkstromkabel im Wert

von mehreren tausend Euro. Nachdem sie auf bislang unbekannte Weise auf das

Firmengelände gelangten, räumten sie zunächst mit Hilfe eines Gabelstaplers

mehrere Stapel-Paletten aus Stahl beiseite, die sich vor dem Rolltor zur

Straßenzufahrt befanden. Anschließend hoben sie mit dem Gabelstapler das Rolltor

aus den Angeln und schoben es zur Seite, um dann mit einem bislang unbekannten

Transportfahrzeug auf das Firmengelände zu fahren. Dort brachen sie mit

unbekanntem Werkzeug das Gittertor zum Kabellager auf und luden Starkstromkabel

von ca. 20 Paletten auf das mitgeführte Transportfahrzeug auf. Der Sachschaden

wird auf mehrere Tausend Euro, der Wert des Diebesgutes auf eine fünfstellige

Summe geschätzt.

In der Zeit zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 08:00 Uhr wurde in eine

weitere Firma in der Diffenèstraße eingebrochen. Ein oder mehrere Täter

verschafften sich mit einem unbekannten Werkzeug Zugang zu einem Baucontainer

einer firmeneigenen Baustelle, der mit einem Schloss gesichert war und

entwendeten mehrere Baumaschinen und Zubehör. Bei dem Diebesgut im Wert von

mehreren Tausend Euro handelt es sich um eine Stichsäge, eine Bohrmaschine,

einen Schlagbohrer, mehrere Winkelschleifer sowie die dazugehörigen Akkus und

Ladegeräte. Die Täter entwendeten zudem noch eine gemietete Kernbohrmaschine

inklusive des dazugehörigen Stativs. Nachdem der Polier den Aufbruch und das

Fehlen der Werkzeuge bemerkte, verständigte er unverzüglich die Polizei.

Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen kann beim jetzigen Kenntnisstand

nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Neckarstadt hat gemeinsam mit der

Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben

können, sich unter Telefon 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Gartenhaus – Polizei nimmt drei Jugendliche fest – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Passanten beobachteten am Montag gegen 11:30 Uhr

drei unbekannte Personen, die über den Zaun in die Schrebergartenanlage in der

Breisacher Straße kletterten und sich unberechtigt Zutritt zu einem Gartenhaus

verschafften. Er verständigte unverzüglich die Polizei. Nachdem die

augenscheinlich Jugendlichen ihr Entdecken bemerkten, flohen sie in Richtung

Pforzheimer Straße. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwägen nach den

jungen Einbrechern und nahm diese im Schramberger Winkel fest. Nach der

Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurden die 14-Jährigen im

Polizeirevier in die Obhut ihrer verständigten Eltern übergeben. Über das

mögliche Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier

Ladenburg hat die Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des

Diebstahls aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter Telefon 06203/9305-0 zu melden.

Mannheim: Rote Ampeln missachtet; 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss unterwegs – Blutentnahme – Anzeige

Mannheim (ots) – Am frühen Montagabend, gegen 19.45 Uhr, fiel einer Streife der

Verkehrspolizei ein Opel-Fahrer auf, der auf dem Kaiserring in Richtung

Hauptbahnhof unterwegs war und dabei zunächst zwei rote Ampel missachtete. An

der Kreuzung Reichskanzler-Müller-Straße bog der 24-Jährige nach kurzem Halten

an der roten Ampel dann doch noch kurz vor einer querenden Straßenbahn nach

links ab, worauf er unmittelbar danach angehalten und kontrolliert werden

konnte. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und

keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, eine Anzeige

war die Folge.

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Sonntag, 21:30

Uhr, und Montag, 06:15 Uhr, in der Akazienstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen am Straßenrand, auf

Höhe der Hausnummer 36, abgestellen Mercedes und entfernte sich anschließend vom

Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden

beträgt rund 10.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis –

Mannheim (ots) – Am 08.02.2021 ereigneten sich im Zeitraum von 15.00 bis 23.00

Uhr im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim aufgrund des einsetzenden

Schneefalls und der damit verbundenen Straßenglätte insgesamt 39

witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Das Gros der Unfälle verlief glimpflich und

es blieb bei Blechschäden. Es wurden insgesamt 6 Personen leicht verletzt. Der

geschätzte Gesamtschaden dürfte über 220.000 Euro betragen. In einem Fall kam

auf dem Heidelberger Königstuhl im Bereich des Gaiberger Weges ein Fahrzeug

alleinbeteiligt von der Straße ab und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die

Fahrerin, die auf der Vorderachse ihres Renault Winter- und auf der Hinterachse

Sommerreifen aufgezogen hatte, verletzte sich hierbei nur leicht. Ebenfalls auf

dem Dach landete die Fahrerin eines Dacia, die auf der Neidensteiner Straße bei

Epfenbach bei Eisglätte von der Fahrbahn abkam. Auch sie blieb glücklicherweise

leichtverletzt. Bei Mannheim-Rheinau musste die B 36 nach zwei Unfällen aufgrund

extremer Glätte kurzfristig gesperrt werden. Erst nach mehrfachem Abstreuen der

Fahrbahn durch den Räumdienst konnte die Strecke wieder freigegeben werden.