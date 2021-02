Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Kleinbus mit Schülern besetzt verunglückt

Zuzenhausen (ots) – Am Montag gegen 14:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Meckesheimer Straße/Walterstraße zu einem Unfall, wobei ein Ford Transit,

besetzt mit Schülern, mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Subarufahrer

kollidierte. Der 71-jährige Fahrer des Fords wollte von der Walterstraße nach

links in die Meckesheimer Straße abbiegen. Hierbei verunfallte er mit dem auf

der Meckesheimer Straße in Richtung Meckesheim fahrenden bevorrechtigten

Subarufahrer. Durch den Unfall wurde der 32-Jährige Mann leicht verletzt. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: 3 Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 15:45 Uhr kam es in der Heilbronner Straße zu

einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Eine 55-jährige VW-Fahrerin sowie ein

nachfolgender 31-jähriger Mercedesfahrer mussten verkehrsbedingt anhalten, was

ein 20-Jähriger Autofahrer nicht rechtzeitig erkannte. Er kollidierte mit dem

Mercedes und schob diesen auf den vorausfahrenden VW. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Autohaus aufgebrochen und Reifen entwendet – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Samstag, gegen 13:00 Uhr, bis Montag, gegen

08:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Audis auf

einem Parkplatz eines Autohauses in der Viernheimer Straße ein und entwendeten

vier im Kofferraum gelagerte Sommerkompletträder. Bei den Felgen handelt es sich

um 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit einer Sommerbereifung der Marke Continental.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge – eine Person verletzt – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Werderstraße kam es am

Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Die Straße war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die 51-jährige

Fahrerin eines Renaults und der 80-jährige Fahrer eines Mercedes BGem. St. Leon-Rot/A 6: Unfall auf glatter Fahrbahn; Stau im

Frühverkehr

Gem. St. Leon-Rot/A 6 (ots) – Da er am Dienstagmorgen offenbar trotz widriger

Verkehrsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A 6 in

Richtung Mannheim unterwegs war, geriet ein 20-Jähriger VW-Fahrer kurz vor 5 Uhr

zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz in

Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken.

Der Autofahrer blieb zum Glück unverletzt, sein Fahrzeug ist Totalschaden und

wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000.- Euro

Während der Unfallaufnahme war die A 6 in Richtung Mannheim teilweise voll

gesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise über den Standstreifen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Der Rückstau betrug in der Spitze rund drei Kilometer. Kurz nach 7 Uhr war die

Fahrbahn wieder frei.

Die Autobahnmeisterei war zur Absicherung der Unfallstelle und zur Reinigung und

Abstreuung der Fahrbahn im Einsatz.

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Ins Schleudern geraten und Unfall verursacht

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Rund 10.000 Euro Sachschaden

entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B292 bei

Helmstadt-Bargen. Eine 28-jährige Frau war gegen 16.45 Uhr auf der B 292 von

Helmstadt-Bargen in Richtung Waibstadt unterwegs. In einer langgezogenen

Linkskurve verlor sie aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf schnee- und

eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Suzuki und geriet ins Schleudern.

Das Fahrzeug drehte sich einmal um die eigene Achse und stieß gegen den Seat

eines entgegenkommenden 46-Jährigen. Ein dem Seat voranfahrender 38-jähriger

Mann konnte mit seinem VW zwar noch nach rechts ausweichen, prallte dabei jedoch

in die Leitplanken. Alle Beteiligten kamen mit dem SchrecGem. St. Leon-Rot/A 6: Unfall auf glatter Fahrbahn; Stau im

Während der Unfallaufnahme war die B 292 halbseitig blockiert, der Verkehrs

wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich lediglich geringfügige

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Am Montag, in der Zeit, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, führte

die Verkehrspolizei Mannheim auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A 6

Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf

der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die

eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 21 Fahrzeuge

und deren Fahrer, von denen 14 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine

Beanstandungsquote von fast 70 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten 9 Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit

(mindestens 45 Stunden) verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Ein Fahrer

versuchte mit einer angeblichen Übernachtungsbestätigung eines Rasthofs

vorzutäuschen, diese Ruhezeit außerhalb seines Fahrzeugs verbracht zu haben. Die

Beamten kamen ihm jedoch auf die Schliche und konnten dies widerlegen.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

1 Verstoß wegen mangelnder Ladungssicherung

2 Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen

16 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier

wurden insgesamt über 11.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten

wurden insgesamt über 11.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten 2 Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen gefahrgutrechtliche

Vorschriften

Vorschriften 2 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen

zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

