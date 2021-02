Heidelberg / Wieblingen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 09:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Mannheimer Straße/Mittelgewannweg zu einem Unfall zwischen einem 32-jährigen

Radfahrer und einem 38-jährigen Opelfahrer, wobei sich der Radfahrer leicht

verletzte. Der Fahrer des Opels wollte vom Mittelgewannweg nach links in die

Mannheimer Straße abbiegen, als er mit dem bevorrechtigten Radler, der auf der

Mannheimer Straße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs war, kollidierte.

Der Fahrradfahrer stürzte und kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren

Hundert Euro.

Heidelberg-Rohrbach: Verloren geglaubtes Handy geortet – Polizei nimmt Jugendlichen wegen Unterschlagung fest

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Die Polizei nahm am Samstag gegen 18:00 Uhr in

Rohrbach einen 15-Jährigen fest, weil er ein Handy unterschlagen hatte. Der

Besitzer hatte vor einigen Tagen sein Mobiltelefon in der Südstadt verloren und

es trotz intensiver Suche nicht wiedergefunden. Über die Ortungs-Funktion seines

Handys fand er heraus, wo sich das eingeschaltete Handy befindet und erstattete

daraufhin Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamten die

Identität des Tatverdächtigen klären. Es handelt es sich um einen 15-Jährigen,

der angab, das Handy nicht entwendet, sondern „lediglich“ gefunden zu haben. Er

wurde nach der Sicherstellung des Handys direkt in die Obhut seiner Eltern

übergeben. Gegen ihn wird nun eine Anzeige wegen Unterschlagung durch die

Jugend-Sachbearbeiter beim Polizeiposten Emmertsgrund gefertigt. Das

„wiedergefundene“ Mobiltelefon kann dem rechtmäßigen Besitzer nun wieder

ausgehändigt werden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man eine sogenannte Fundsache

nichtbehalten darf. Aus rechtlicher Sicht ist die verlorene Sache zwar besitz –

aber nicht herrenlos. Deshalb macht man sich wegen Unterschlagung strafbar, wenn

man die Sache, die ein anderer verloren hat, einfach behält und den Fund nicht,

wie es das sogenannte Fundrecht vorsieht, dem Verlierer/ Eigentümer alternativ

dem Fundbüro oder der Polizei meldet.

