Wahlplakate beschädigt

VG Rhein-Selz (ots)

Am Samstag, 06.02.21 werden bei der Streifenfahrt mehrere Wahlplakate festgestellt, bei denen Aufkleber in Maskenform auf die Plakate geklebt wurden. Alle Plakate zeigen Gesichter und die Aufkleber sind auf die Münder geklebt. Ein Abziehen , ohne das Plakat zu beschädige ist nicht möglich. Es sind Plakate aller Parteien betroffen. Insgesamt werden so ca. 50 Wahlplakate insbesondere in Nierstein, Friesenheim, Köngernheim und Dexheim festgestellt. Auf den Maskenaufklebern sind Inhalte mit Coronabezug gedruckt, u.a. z.B. „nichts hinterfragen“, „Angst ist Macht“ Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zu den Verursachern, wer hat Personen gesehen, die die Plakate beklebt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel.: 06133-9330

Widerstand

Bingen (ots)

Bingen, Untere St. Nikolausgasse, 08.02., 22:22 Uhr. Am späten Abend wurde lautes Geschrei in der Fußgängerzone gemeldet. Ein stark alkoholisierter 40-Jähriger torkelte mit einer Flasche Wodka in der Hand durch die Gassen. Kurz darauf gesellte sich eine wegen Beamtenbeleidigung amtsbekannte alkoholisierte 23-Jährige, Unverständliches schreiend, dazu. Es entstand ein lautstarker Streit zwischen dem Paar, welches sofort getrennt wurde. Während der Durchsuchung der Handtasche der Frau verhinderten die Polizisten mehrfach die Angriffe der Frau auf den Mann. Daraufhin griff sie einen Beamten an, versuchte ihn wegzuschubsen und empfindlich zu treten. Sie musste schließlich fixiert werden. Damit war wiederum ihr Freund nicht einverstanden; ihn brachte man nach längerem Gerangel ebenfalls zu Boden. Beide wurden auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen. Die Frau hatte einen Alkoholwert von 2,02 Promille; beim Beschuldigten fanden sich Betäubungsmittel. Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte sowie wegen Besitz von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Bingen, Rosenstraße, 08.02., 16:20 Uhr. Im Rahmen eines eskalierten Streits unter Eheleuten bemerkten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen eines vorherigen Betäubungsmittelkonsums. Sie stellten den Fahrzeugschlüssel präventiv sicher, um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Hitchinstraße, 05.02., 06:00 Uhr – 08.02., 06.30 Uhr. Der Besitzer der Firma Kull meldete am Haupteingang seiner Haupteingangstüre frische Hebelmarken. Unbekannte hatten beide Türhälften der Doppeltüre beschädigt. Es blieb beim Versuch. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.