Worms – Einbruch in Baucontainer

Worms (ots) – In der gestrigen Nacht wird ein Baucontainer in einer Kiesgrube

bei Worms-Pfeddersheim aufgebrochen. Wie Spuren im Schnee verraten, ist

anzunehmen, dass sich der Täter mit einem Fahrrad mit Anhänger dem Container

über einen Wirtschaftsweg aus Worms-Pfiffligheim genähert hat. Südlich der

Ortsrandlage Pfeddersheim, in der Verlängerung der Heppenheimer Straße, bricht

der Täter das Vorhängeschloss zu dem hier abgestellten Baucontainer auf und

entwendet hieraus eine unbekannte Anzahl am Werkzeug, unter anderem einen

Winkelschleifer. Die Reifenspuren verlieren sich nach der Tat im Bereich der

Kalmitstraße sowie der Georg-Löwel-Straße in Worms-Pfeddersheim. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Schwarzer SUV flüchtet von Unfallstelle (FOTO)

Worms (ots) – Mit überhöhter Geschwindigkeit sei der schwarze SUV gestern, um

19:50 Uhr über den WEP-Parkplatz gefahren, habe einen geparkten PKW gerammt und

sei schließlich von der Unfallstelle geflüchtet. Die Zeugen stehen im McDrive

und beobachten, wie der Geländewagen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz eines

Biomarktes in Richtung Klosterstraße startet. Viel zu schnell in Anbetracht der

Straßenverhältnisse. Das Fahrzeug gerät nach kurzer Strecke und Schneeglätte ins

Schleudern und prallt gegen das Heck eines geparkten PKW. Es entsteht

Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, habe sich

den Schaden angesehen und sich dann unerlaubt in Richtung Klosterstraße

entfernt. Die Der Fahrer wird beschrieben: 20-25 Jahre, schmale Statur,

170-180cm, trug Base-Cup. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle Worms

Worms (ots) – Am Montag, den 08.02.2021 kam es am späten Nachmittag aufgrund von

Schneefall und Glatteisbildung zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei

verzeichnete bis in die frühen Abendstunden 13 Unfälle im Wormser Stadtgebiet

und 1 Unfall in Mettenheim. In der Siegfriedstraße in Worms kam ein

Motorradfahrer auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Straße. Er

wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Bei den anderen Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden. Hierbei handelte es

sich überwiegend um Auffahrunfälle oder die Verkehrsteilnehmer kamen von der

Fahrbahn ab und stießen mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. In

zwei Fällen stießen die Fahrzeugführer mit einer Laterne und einer Ampel

zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei feststellen, dass an allen

unfallbeteiligten Fahrzeugen ordnungsgemäß die Winterreifen montiert waren. Im

Wormser Stadtgebiet und auf den Überlandstraßen waren Räum- und Streudienste im

Einsatz.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit rutschigen und

nassglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät

Ihnen die Polizei Mainz:

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis.

Lassen Sie Ihren Wagen nicht im Stand warmlaufen.

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee,

sondern wechseln Sie rechtzeitig. Die Regel „O bis O“, Oktober – Ostern, kann

dabei als Anhaltspunkt genutzt werden.

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs,

insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und

Sichtverhältnissen an. Bei einem Unfall drohen 145 Euro Bußgeld und 1 Punkt.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Worms.

Worms – Reifen aufgeschlitzt (FOTO)

Worms (ots) – Gestern Abend hat unbekannte Person den vorderen linken Reifen

einer Großraumlimousine aufgeschlitzt. Um kurz vor 21:00 Uhr hört ein Anwohner

in der Martinsgasse einen lauten Knall und begibt sich nach draußen, um

nachzusehen. Am quer zur Fahrbahn geparkten Fahrzeug seiner Freundin stellt er

fest, dass der Reifen aufgeschlitzt ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

13-jähriger Fahrer eines Kleinbus gestoppt

Worms (ots) – Im Rahmen der Überwachung der Ausgangssperre der Stadt Worms

aufgrund der Corona-Pandemie sollte ein VW-Kleinbus in Worms-Weinsheim einer

Kontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer den PKW stoppte und die

Polizeibeamten an diesen herantraten, hatte sich die Frage nach dem Führerschein

schnell erledigt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen.

Wie sich herausstellte, habe er seinen Eltern gesagt, dass er nur etwas aus dem

Auto holen wolle. Diese Chance nutzte er offensichtlich für eine Probefahrt.

Nicht nur der 13-jährige, sondern auch seine Mutter, als Halterin des

Kraftfahrzeugs, erhielt eine Strafanzeige. Der Vater bekam keine Strafanzeige,

jedoch verstieß er gegen die geltende Ausgangssperre und er muss mit einem

Bußgeld rechnen.

Monsheim – Verkehrsunfall mit drei Verletzten (FOTO)

Worms (ots) – Am 06.02.2021 kam es gegen 13:45 Uhr an der Einmündung B47/B271

bei Monsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein

60-jähriger aus Baden-Württemberg wollte mit seinem PKW von der B47 von Monsheim

kommend nach links auf die B47 in Richtung Worms abbiegen. Hierbei übersah er

den entgegenkommenden PKW einer 34-jährigen Frau aus Worms, welche die B271 aus

Richtung Bockenheim a. d. Weinstraße kommend weiter geradeaus in Richtung

Monsheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die drei Insassen der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurde leicht verletzt

in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Monsheim und Hohen-Sülzen.

Die Einmündung musste für den aus Richtung Monsheim und aus Richtung Worms

kommenden Verkehr bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Der aus Richtung

Bockenheim kommende Verkehr wurde auf die B47 in Richtung Worms abgeleitet.