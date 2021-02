Bei Kontrolle fällt Joint aus der Tasche…

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeikontrolle ist einer jungen Frau aus dem

Stadtgebiet am Sonntag zum Verhängnis geworden. Die 27-Jährige war gegen 17.15

Uhr einer Streife in der Trippstadter Straße aufgefallen. Als die Beamten die

Personalien der Frau überprüfen wollten, fiel ihr ein Joint aus der Tasche.

Doch nicht nur das: Als die 27-Jährige ihren Geldbeutel öffnete, kam ein kleines

Tütchen mit einer weißen Substanz zum Vorschein. Ein erster Schnelltest

reagierte positiv auf Amphetamin. Der Joint und das Tütchen samt Inhalt wurden

sichergestellt und gegen die junge Frau ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Graffiti-Schmiererei hat ein Anwohner der

Riesenstraße am Montagabend an seinen Hauseingang entdeckt. Unbekannte

Schmierfinken verunstalteten über Tag eine Glasscheibe über der Haustür.

Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die am Montag zwischen

6.30 und 22 Uhr etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben

können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Vorsicht, tieffliegende Eisplatten! (FOTO)

A6/Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Bei den derzeitigen Temperaturen gefriert jede

kleine Wasserlache – auch die, die sich auf den „Dächern“ von Fahrzeugen

befinden. Gerade bei Lkw, deren Anhänger eine Plane als Abdeckung haben, können

sich mitunter größere „Pfützen“ bilden, die zu Eisbrocken gefrieren.

Zu einer Gefahr für alle anderen werden diese Brocken dann, wenn sie sich

während der Fahrt lösen und vom Fahrzeugdach weg zur Seite oder nach hinten

herunterrutschen. Durch die Geschwindigkeit werden die Eisbrocken zum „Geschoss“

und können dort, wo sie aufschlagen, auch großen Schaden anrichten.

Lkw-Fahrer sind deshalb verpflichtet, ihre Fahrzeuge vor Beginn einer Fahrt auf

solche „gefährliche Mitfahrer“ hin zu überprüfen und das Dach ihres Fahrzeugs zu

räumen.

Daran hat sich ein Lkw-Fahrer am Montag offenbar nicht gehalten. Während seiner

Fahrt auf der A6 von Saarbrücken in Richtung Kaiserslautern verlor der

Sattelschlepper in Höhe Bruchmühlbach-Miesau eine solche Eisplatte – sie traf

den nachfolgenden Pkw, der dadurch beschädigt wurde. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Der Lkw-Fahrer hatte vermutlich während der Fahrt nichts davon mitbekommen – er

fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird dennoch wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht

ermittelt.

Trotz der Schrecksekunde merkte sich der 26-jährige Hyundai-Fahrer das

Kennzeichen des Sattelschleppers und den Aufdruck auf dem Aufbau. Die

Ermittlungen nach dem Halter und dem Fahrer laufen. |cri

Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife ist am Montagnachmittag in der

Slevogtstraße eine Frau aufgefallen, die – bei Minustemperaturen – in ihrem

stehenden Pkw auf dem Fahrersitz saß. Die Beamten sprachen die Frau an und

erfuhren von ihr, dass sie jemanden abholen wolle und nur im Wagen warte.

Weil sich bei dem kurzen Gespräch der Verdacht ergab, dass die Fahrerin unter

Drogeneinfluss steht, wurde die 39-Jährige zum Schnelltest gebeten. Dieser

reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen und bestätigte

somit den Verdacht. Die Frau musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Ihr Fahrzeugschlüssel wurde vorsorglich sichergestellt. Die

39-Jährige kann ihn sich nach 48 Stunden wieder auf der Polizeiwache abholen.

Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach

Ergebnis der Blutprobe auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |cri

Fahrübungen führen zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei

gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 22-Jährige wurde am

Montagnachmittag in der Vogelwoogstraße dabei beobachtet, wie er mit einem Pkw

„Fahrübungen“ machte. Von Polizeibeamten darauf angesprochen, gab der Mann zu,

dass er keinen Führerschein besitzt und den Parkplatz zum Üben benutzen wollte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die

Fahrerlaubnisbehörde wird ebenfalls über den Vorfall informiert. |cri

Autokennzeichen abmontiert und geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Wochenende in der Hasenstraße an einem

Auto ein Kennzeichenschild abmontiert. Am Montag zeigte der Fahrzeughalter den

Diebstahl bei der Polizei an. Demnach müssen sich die unbekannten Täter zwischen

Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht

haben. Der Toyota stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 70.

Als der 29-Jährige am Sonntagmittag zu seinem abgestellten Fahrzeug kam, lag die

Halterung des hinteren Kennzeichens hinter dem Pkw am Boden – das Schild war

weg. Abgesehen hatten es die Täter vermutlich auf die Plakette für die

Hauptuntersuchung – diese war gültig bis August 2022.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum gesehen haben, wer sich an dem Toyota zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Beim Abbiegen in die Quere gekommen

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin sind sich am

Montagvormittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße sozusagen in die Quere

gekommen. Die Radfahrerin wollte nach links abbiegen, der Autofahrer in diesem

Moment links an ihr vorbeifahren – dabei kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde

zum Glück niemand; es blieb bei Sachschäden an Auto und Fahrrad.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren beide Fahrer in Richtung Königstraße

unterwegs, die Postzustellerin fuhr mit ihrem beladenen Zustellerfahrrad vor dem

Pkw. Nachdem die Frau die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-/Pirmasenser Straße

passiert hatte, wollte sie nach links abbiegen und kündigte dies per Handzeichen

an. Anschließend orientierte sie sich in Richtung Fahrstreifenmitte, nahm aber

die ausgestreckte Hand aufgrund des Gewichts ihres Fahrrads wieder zurück an den

Lenker.

In dem Moment, als die 26-Jährige dann nach links abbiegen wollte, wurde sie von

dem Pkw überholt, so dass sie mit ihrem Rad seitlich mit dem Auto kollidierte.

Sowohl das Fahrrad als auch das Auto trugen leichte Schäden davon. Die Höhe des

Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am

Wochenende an einem Pkw in der Gabelsbergerstraße verursacht. Der

Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte blaue Mazda Toyo parkte ab Samstag, 6. Februar 17 Uhr an der

Straße in Höhe des Anwesens Nummer 8. Als die Halterin am Montag, 8. Februar

gegen 11 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der linken

Frontschürze.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße

Verkehrskontrollen durchgeführt. In knapp vier Stunden stellten die Beamten

mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsregeln fest. So mussten sie

beispielsweise zweimal eine mangelhafte Ladungssicherung, eine unerlaubte

Handynutzung, einmal fehlende Winterreifen und mehrere Fahrer beanstanden, die

Mängel an der Beleuchtung ihrer Fahrzeuge hatten. Auf einige Betroffene kommt

jetzt ein teures Bußgeld zu. |elz

„Romance Scamming“ – Der „Fake“ mit der Liebe (FOTO)

Westpfalz (ots) – Das Internet mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten bietet

leider auch viele „Nischen“ für Kriminelle und ihre Machenschaften. Der

alljährliche „Safer Internet Day“ im Februar will das „www“ (das „world wide

web“) für alle sicherer machen – und das geht am besten, wenn man die Gefahren

kennt.

In diesem Jahr steht das Thema „Fake“ im Fokus. Dazu gehören falsche

Nachrichten, die absichtlich und ganz bewusst gestreut werden; dazu gehören auch

betrügerische Internetseiten, die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen aber

nicht die versprochene Ware liefern; und dazu gehören ebenso falsche Profile in

Sozialen Netzwerken, die von den Tätern für ihr kriminelles Vorgehen angelegt

und benutzt werden.

Ein Beispiel dafür ist das Phänomen der vorgetäuschten Liebe, dem sogenannten

„Romance Scamming“. Der Sachbereich 15, der beim Polizeipräsidium Westpfalz für

Beratungen und alles, was mit dem Thema Prävention zu tun hat, zuständig ist,

stellt das Phänomen anlässlich des Safer Internet Days genauer vor:

Eine nette E-Mail aus heiterem Himmel von einem unbekannten Schönling – und

schnell wird aus einem harmlosen Chat ein Flirt via Internet. Eigentlich genau

das, was man/frau in der Online-Partnerbörse oder den „Social Media“ gesucht und

jetzt scheinbar gefunden hat. Nicht selten steckt aber hinter einer solchen

unerwarteten E-Mail nicht der gewünschte Traumpartner, sondern ein sogenannter

Scammer, also ein Betrüger, der nicht mit seinem richtigen Namen agiert. Dieser

hat mit seinem Fake-Profil nur ein Interesse: Er will zuerst Ihr Vertrauen

gewinnen – und dann Ihr Vermögen. Deshalb ist es wichtig, sich gegen solche

Betrüger zu schützen!

Wie erkenne ich ein Fake-Profil:

am Anfang steht immer eine plötzliche und unmittelbare

Kontaktaufnahme mit der Einladung zu einem persönlichen Chat

Kontaktaufnahme mit der Einladung zu einem persönlichen Chat die Fotos, die in dem Online-Account zu sehen sind, zeigen

meistens besonders attraktive Menschen

meistens besonders attraktive Menschen eventuell werden Sie aufgefordert, eine kostenpflichtige Nummer

per SMS oder per Anruf zu kontaktieren

per SMS oder per Anruf zu kontaktieren persönliche Treffen werden immer wieder durch fadenscheinige

Begründungen verschoben und kommen nicht zustande

Begründungen verschoben und kommen nicht zustande Texte sind häufig mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern

übersät, da die Profile und Accounts nicht von Muttersprachlern

betrieben werden

übersät, da die Profile und Accounts nicht von Muttersprachlern betrieben werden sehr schnell wird von „Liebe“ und einer „gemeinsamen Zukunft“

gesprochen; eine emotionale Abhängigkeit wird aufgebaut

gesprochen; eine emotionale Abhängigkeit wird aufgebaut der vermeintliche Traumpartner ist durch einen angeblichen

Unfall, eine OP, Probleme bei der Einreise mit dem Zoll oder aufgrund

einer Kaution angeblich in einer Notsituation und bittet Sie um

finanzielle Unterstützung

Wenn Sie sich auf einen Online-Chat mit einem/einer Unbekannten einlassen oder

bereits eingelassen haben und Ihnen von den aufgezählten Punkten etwas begegnet,

dann gilt besondere Vorsicht!

Wie gehe ich mit einem Fake-Profil um:

Überweisen Sie niemals Geld an eine unbekannte Person und lösen

Sie auch keinen Scheck ein!

Sie auch keinen Scheck ein! Speichern Sie alle Chats und E-Mails auf einer externen

Festplatte oder einem USB Stick!

Festplatte oder einem USB Stick! Erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei, auch wenn Sie

kein Geld überwiesen haben – allein der Versuch, an Ihr Vermögen zu

kommen, ist strafbar!

kein Geld überwiesen haben – allein der Versuch, an Ihr Vermögen zu kommen, ist strafbar! Brechen Sie den Kontakt sofort ab und melden den Account beim

Anbieter der jeweiligen Plattform!

Anbieter der jeweiligen Plattform! Blockieren Sie den Kontakt und löschen Sie ihn aus Ihrer Liste!

Weitere Informationen zum Thema Scamming finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter: https://s.rlp.de/TjPh0

Warten auf den Kühlschrank

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Ein 56-Jähriger bestellte über eine

Verkaufsplattform im Internet einen Kühlschrank. Für das Gerät bezahlte er mehr

als 200 Euro. Das Geld überwies er dem Verkäufer vorab, dann wartete er auf die

Lieferung. Die Tage vergingen, ohne dass etwas passierte. Vom Verkäufer hörte

der Mann nichts mehr. Auf Anfragen reagierte er nicht. Der 56-Jährige schöpfte

Verdacht. Er war auf einen mutmaßlichen Betrüger hereingefallen. Der Geschädigte

erstattete Strafanzeige. Die Polizei ermittelt. |erf

Autoscheibe eingeschlagen – Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in Hohenecken an einem Auto zu schaffen

gemacht. Im Ahornweg schlugen sie an einem Pkw eine Seitenscheibe ein. Das

Fahrzeug parkte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in einer Garage, diese

stand offen. Aus dem Wagen stahlen die Täter den Geldbeutel mitsamt Bankkarte

und Ausweispapieren. Als die Geschädigte den Pkw-Aufbruch feststellte, ließ sie

die Bankkarte umgehend sperren. Sie erstattete bei der Polizei eine Anzeige. Die

Beamten ermitteln wegen des Diebstahls und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen

Sonntag und Montag Personen in Hohenecken aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2620 entgegen. |erf