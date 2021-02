Smartphone gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine 38-Jährige wurde am Montag (08.02.2021) von drei unbekannten Frauen angerempelt. Anschließend fehlte ihr Smartphone. Die Frau befand sich gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße, als sie von drei Frauen angerempelt wurde.

Die 38-Jährige dachte sich zunächst nichts dabei und stellte erst im Nachhinein das Fehlen ihres Smartphones fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Jaegerstraße wurde am 08.02.2021, gegen 07:45 Uhr, die Fensterscheibe eines Mercedes eingeworfen und aus dem Fahrzeug Werkzeug gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Als eine Online-Bekanntschaft ihn nach Geld fragte, ließ sie ein 55-Jähriger aus Ludwigshafen nicht täuschen. Er hatte die Frau Anfang Februar auf einer Partnerplattform kennengelernt. Sie gab sich als Krankenschwester aus und behauptete auf einem Kreuzfahrtschiff festzusitzen. Um an Land gehen zu dürfen, benötige sie einen negativen Corona-Test. Da sie gerade kein Geld habe, bat sie den 55-Jährigen um Hilfe. Der wurde sofort skeptisch und verhielt sich absolut richtig: Statt sich auf die Forderung einzulassen, erstattete er Anzeige.

Die Masche der Frau ist kein Einzelfall. Leider ist das sogenannte “Romance Scamming”, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und “dringend Geld” zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema, auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 05.02.2021 gegen 19:20 Uhr, wurde die 70-jährige Inhaberin eines Feinkost-Ladens in der Mundenheimer Straße durch einen Trickdieb getäuscht. Das meldete sie am 08.02.2021 der Polizei. Der bislang unbekannte Täter war nach Ladenschluss in ihr Geschäft gekommen, als sie gerade die Abrechnung machte. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, gelang es ihm in die Kasse zu greifen und mehrere Hundert Euro zu stehlen.

Den Täter beschrieb die 70-Jährige wie folgt:

Etwa 1,70 bis 1,80 m groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt, schwarze kurze Haare, dunkler Hauttyp und sehr gepflegtes Äußeres. Er trug ein weißes Hemd und Sakko.

Der Unbekannte habe sehr gutes Englisch gesprochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten von Freitag (05.02.2021) auf Samstag (06.02.2021) in eine Wohnung in der Sternstraße einzubrechen. Der Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln scheiterte jedoch. An der Tür entstand nur Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Eine 60-Jährige missachtete heute (09.02.2021) eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und verursachte einen Verkehrsunfall. Die 60-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 5.30 Uhr in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs und übersah eine von links ankommende Straßenbahn. Die Straßenbahn touchierte lediglich die Anhängerkupplung des Pkw, sodass an diesem kein Schaden entstand. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem Unfall wurden niemand verletzt.

Mehrere Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 08.02.2021 gegen 20:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Autofahrer in der Industriestraße auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der 22-Jährige Unfallverursacher stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille.

Insgesamt kam es in der Zeit von Montagmorgen, 06:00 Uhr bis Dienstagmorgen 06:00 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen, aufgrund der zum Teil eisglatten Fahrbahn, zu 27 Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 95.000 Euro.

Eine Person wurde bei den witterungsbedingten Unfällen leicht verletzt.