Mehrere Verkehrsunfälle auf winterglatten Straßen

Speyer/Römerberg/Hanhofen (ots) – Am Montag 08.02.2021 ereigneten sich in der Zeit von 16:15-18:40 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Speyer 7 Verkehrsunfälle, die auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen sind. Der hierbei entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 39.500 EUR.

In der Siemensstraße verlor ein 22-jähriger Punto-Fahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw.

In der Spaldinger Straße kam ein VW Golf in Höhe des Jugendcafes aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der 24-jährige Fahrer aus Speyer blieb unverletzt, der 19-jährige Beifahrer zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In der Schifferstadter Straße kam es kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Schifferstadt zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein BMW fuhr aufgrund von Schnee/Glätte auf einen vorausfahrenden Kia auf, der verkehrsbedingt abbremste. Die 33- und 31-jährigen Fahrer aus Bad Dürkheim und Ludwigshafen blieben dabei unverletzt.

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich auf der K23. Hier kam eine 22-jährige Punto-Fahrerin aufgrund der Glätte auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Straßenschild. Ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ähnlich erging es einer 42-jährigen Frau aus Mutterstadt Sie kam mit ihrem Mercedes ebenfalls von der K23 ab und kollidierte mit einem Baum. Da die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt mit Sommerreifen unterwegs war, erwartet sie nun auch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der nicht witterungsbedingten Bereifung ihres Fahrzeugs.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der K25. Ein in Richtung Mechtersheim fahrender Citroen kam hier in Höhe der Autobahnüberführung auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Brückenschutzplanke. Das Fahrzeug des 53-jährigen Fahrers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auf der B39 verlor ein 45-jähriger Speyerer zwischen Hanhofen und Speyer die Kontrolle über seinen Smart, sodass dieser ins Schleudern und mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein 32-jähriger, in Richtung Neustadt fahrender LKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Glücklicherweise kam es dabei jedoch nur zu Blechschaden.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den derzeit winterlichen Straßenverhältnissen nochmals darauf hin: Befreien Sie vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis. Wechseln Sie rechtzeitig auf Winter- bzw. Ganzjahresreifen. Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand ihres Fahrzeugs, insbesondere der Beleuchtung und Frostschutz in der Scheibenwaschanlage. Passen Sie ihre Geschwindigkeit stets den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an und fahren Sie vorausschauend.

Verkehrsunfallflucht – Leitplanken auf Baustelle der B9 umgefahren

Bobenheim-Roxheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurden am Montag, den 08.02.2021, gegen 18:15 Uhr, mehrere Leitbaken im Baustellenbereich der B9, von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Abfahrten Rheinufer 2 und Rheinufer 1, umgefahren.

Möglicherweise verlor der Unfallverursacher, aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Leitplanken, welche durch den Zusammenstoß auf der Fahrbahn verteilt wurden.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten nachzukommen und den Unfall polizeilich zu melden. Durch den Unfall wurden zwei Leitplanken im Gesamtwert von ca. 200 EUR beschädigt. Wie hoch der Schaden an dem Unfallfahrzeug ist, ist derzeit nicht genau abschätzbar.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfälle vor Kreisverkehr aufgrund Glätte

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 08.02.2021 zwischen 18:25-19:45 Uhr, kam es an der gleichen Örtlichkeit zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Ein 53-Jähriger Mann, welcher gegen 18:25 Uhr, mit seinem Citroen die Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal befuhr, schaffte es aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr hinter dem BMW einer 36-Jährigen Frau zum Stehen zu kommen, nachdem diese vor einem Kreisverkehr abbremste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Um 19:45 Uhr ereignete sich am selbigen Kreisverkehr ein weiterer Verkehrsunfall.

Ein 21-Jähriger Mann, welcher mit seinem Dacia vom Südring kommend auf den Kreisverkehr zufuhr, musste vor diesem verkehrsbedingt zum Stehen kommen.

Der hinter ihm fahrende 53-Jährige Mercedes-Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen und schlitterte zuerst gegen die linke Fahrzeugkarosserie des Dacia

und anschließend gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Bei keinem der Verkehrsunfälle kam es zu verletzten Personen. Der Gesamtschaden beider Verkehrsunfälle beläuft sich gemäß ersten Schätzungen auf ca. 4.400 EUR.