Darmstadt

Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Darmstadt (ots) – Nachdem am Montagabend (08.02.), 21.38 Uhr, eine zunächst unbekannte männliche Person einen Anwohner in der Heinrichstraße durch Vorhalt einer Schusswaffe bedroht haben soll, erfolgte noch vor Mitternacht der Zugriff und die Festnahme eines dringend tatverdächtigen 45-jährigen Mannes durch StreifendienstbeamteInnen des Polizeipräsidiums Südhessen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 45-jährige zunächst einen lauten Wortwechsel mit einem Bekannten in der Heinrichstraße ausgetragen haben. Aufgrund dieses Lärmes aufgeschreckt, öffnete ein Anwohner sein Wohnungsfenster und fragte nach, was denn passiert sei. Dies nahm der Tatverdächtige zum Anlass, mit einer Kurzwaffe in Richtung des Wohnungsinhabers zu zeigen! Dieser schloss sofort das Fenster und verständigte die Polizei.

Der 45-jährige Darmstädter entfernte sich noch vor Eintreffen der Streifen, konnte aufgrund von Zeugenangaben jedoch in seiner Wohnung in der Sandstraße lokalisiert werden. Durch die die diensthabende Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet, in welcher der Darmstädter festgenommen und eine in einer Abstellkammer versteckte Schreckschusswaffe sichergestellt werden konnte. Da der Festgenommene deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Person dem Gewahrsam zugeführt.

Flüchtiger Täter nach Einbruch in das Stadthaus festgenommen

Darmstadt (ots) – Am späten Montagabend (08.02.), 22.44 Uhr, wurde der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen ein Einbruchalarm in das Stadthaus in der Grafenstraße gemeldet. Nachdem mehrere Polizeistreifen, unter anderem auch eine Streife der Bundespolizei, zu dem Einsatzort entsandt worden waren, flüchtete eine männliche Person bei Eintreffen der Kräfte durch ein Kellerfenster in Richtung Fußgängerzone/ Elisabethenstraße. Der Flüchtige konnte durch die PolizeibeamtenInnen eingeholt und festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 49-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt, welcher noch Stehlgut (mehrere hundert Euro Bargeld) mit sich führte. Bei der Absuche des Stadthauses konnten mehrere aufgebrochene Bürotüren sowie weitere Spuren der Tat festgestellt werden. Die Tatortaufnahme erfolgte durch den Kriminaldauer- und Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Südhessen.

Da sich der Tatverdächtige bei dem Einbruch eine Kopfverletzung zugezogen hatte, musste dieser in ein Krankenhaus überstellt und dort bewacht werden, da eine richterliche Vorführung mit dem Ziel einer Inhaftierung geplant ist.

„Twittergewitter“ 3.0 der Berufsfeuerwehren Feuerwehr Darmstadt beteiligt sich am 11. Februar an bundesweiter Medienaktion

Darmstadt (ots) – Aus Anlass des europaweiten Notruftags am Donnerstag 11.02.2021, lassen über 50 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung zum dritten Mal live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag mit Einsätzen, Ausbildung und Informationen teilhaben. Auch die Feuerwehr Darmstadt beteiligt sich am bundesweiten „Twittergewitter“.

„Wir werden unter dem Hashtag #Darmstadt112 Einblicke in den Alltag unserer Feuerwehr zeigen, Einsätze begleiten und aus dem Impfzentrum berichten. Die Frage, wie man seinen Traum zum Beruf machen kann, wird ebenfalls thematisiert: Auch 2021 haben wir wieder mehrere freie Stellen im mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst zu besetzen!“, erklärt Johann Braxenthaler, Amtsleiter der Feuerwehr.

Unter dem bundesweiten Hashtag #112live sind die Pressestellen der Berufsfeuerwehren am 11. Februar von 8 bis 20 Uhr auf Twitter präsent. „Unsere Teilnahme im letzten Jahr war ein großer Erfolg: Wir haben viele Anfragen und Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten sowie unsere Kommunikationswege für den Notfall ausgebaut“, erinnert sich Tim Mathes aus dem Social Media Team.

Die Beiträge der Feuerwehr Darmstadt sind unter www.twitter.com/112_darmstadt oder im Social Media Newsroom auf www.feuerwehr-darmstadt.de auch ohne Anmeldung sichtbar. Die Feuerwehr Darmstadt ist seit Februar 2019 bei Twitter vertreten und seit 01.01.2020 auch auf Facebook aktiv.

Darmstadt-Dieburg

Trickdiebin erbeutet Geldbörse – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – Weil eine bislang Unbekannte bei einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt in der Georg-August-Zinn-Straße eine Geldbörse erbeutete, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach die Unbekannte am Montagmittag (8.2.) eine 73-Jährige beim Einkaufen an. Durch die Unterhaltung abgelenkt, gelang es der Trickdiebin die Geldbörse der lebensälteren Dame aus dem Einkaufswagen zu entwenden. Daraufhin suchte sie das Weite und entfernte sich aus dem Markt. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Ausweisdokumenten circa 80 Euro Bargeld.

Die Flüchtige wurde auf 20-25 Jahre alt geschätzt und soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie hatte blondes schulterlanges Haar. Außerdem soll sie eine OP-Maske getragen haben.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizeistation in Dieburg auf Zeugen, die das Treiben der unbekannten Frau beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Nach Container-Aufbruch Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (5.2.) und Montagmorgen (8.2.) einen Container auf einem Schulgelände in der Straße “Auf der Leer” aufgebrochen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Gelände und suchten im Anschluss den Container auf. Unter Anwendung von Gewalt brachen sie die Container-Tür auf. Neben dieser, machten sie sich offenbar auch an einer weiteren Gebäudetür zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand. Beute machten die ungebetenen Gäste nach derzeitigem Kenntnisstand keine. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Montagnacht 08.02.2021 auf Dienstag 09.02.2021 kam es im Rothwiesenring im OT Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Auto das ordentlich am Straßenrand geparkte Auto des Geschädigten.

Bei diesem ist durch den Zusammenstoß die hintere rechte Tür stark eingedellt worden.

Die Polizei Mörfelden-Walldorf sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 08.02.2021 zwischen 12.30-14.30 Uhr, wurde in der Hunsrückstraße in Walldorf vor der dortigen Apotheke ein geparkter schwarzer Pkw VW Up! beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Ernüchternde Bilanz – Über 900 Fahrzeuge zu schnell

Bürstadt (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag 04.02. kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen zwischen 12.20 und 16.45 Uhr, auf der Bundesstraße 47 die dortige Geschwindigkeitbeschränkung. Die Messstelle befindet sind sich am Ende der Ausbaustrecke. Erlaubt sind maximal 50 km/h.

Die Auswertung der Messergebnisse fiel nun ernüchternd aus. Von 2123 gemessenen Fahrzeugen, waren 904 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das entspricht einer Quote von rund 43 Prozent.

502 Geschwindigkeitsverstöße liegen im Verwarnungsbereich. Die Fahrer waren bis zu 20 km/h zu flott. 402 Wagenlenkerinnen und -lenker waren mit mindestens 21 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs. 39 davon müssen nun zudem mit einem Fahrverbot rechnen, welches bei einer Überschreitung ab 41 km/h droht.

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 130 “Sachen”. Er muss nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und 3 Monaten Fahrverbot rechnen.

Darüber hinaus waren elf Fahrer nicht angegurtet, fünf nutzten ein Mobiltelefon und 23 Fahrer überfuhren teilweise die dortige Sperrfläche. Ein Autofahrer “schaffte” gleich drei Verstöße gleichzeitig. Er war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern auch nicht angegurtet und nutzte außerdem sein Mobiltelefon während der Fahrt.

Aufgrund der hohen Quote von Verstößen werden dort weitere Geschwindigkeitsmessungen erfolgen.

Rucksack lockt Diebe an

Biblis (ots) – Ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen sowie einem Schlüsselbund wurde zum Dienstag (9.2.) aus einem Wagen in der Pfadgasse, Nähe Bruchrainstraße gestohlen. Für den Diebstahl schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens die Seitenscheibe von einem schwarzen Audi ein.

Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der materielle Wert der Beute beträgt circa 100 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Lampertheim unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

Reifensatz mit AMG Alufelgen gestohlen

Bensheim (ots) – Beim Diebstahl eines Komplettsatzes Reifen wurde das dazugehörige Auto in der Zeit zwischen letzten Freitag (5.2.) und Montagmorgen (8.2.) zusätzlich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 5200 Euro.

Der ausgeguckte Reifensatz mit AMG Vielspeichenrad-Alufelgen gehörte zu einem Mercedes Coupé, der zum Verkauf auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße steht. Für den Diebstahl wurden unterschiedliche Steine unter das Auto gelegt, die die Unterbodengruppe beschädigt haben.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizei (DEG). Telefon: 06251 / 8468-0.

