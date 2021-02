Verkehrskontrollen bei eisiger Kälte – “Blind” über die Stadtautobahn (siehe Foto)

Kirchhain/Marburg (ots) – Trotz und auch gerade wegen der derzeitigen Witterungsverhältnisse gab es am Dienstag 09.02.2021 Verkehrskontrollen im gesamten Polizeipräsidium Mittelhessen. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf überprüfte der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei von 08-15:30 Uhr nicht nur die Verkehrsregeltreue, sondern es ging auch um die witterungsbedingte Beschaffenheit der Fahrzeuge z.B. in Bezug auf die Bereifung, die Befreiung von Schneelast und die Schaffung einer Rundumsicht. Das Ergebnis der Kontrollen spricht für sich!

Die erste von 2 Kontrollen war zwischen 09-11:30 Uhr in Kirchhain am Amöneburger Tor. Die Beamten beanstandeten alle 20 kontrollierten Fahrzeuge. (17 Pkw, 3 Lkw über 3,5 t) Dabei ging es in 13 Fällen um die Sichtbarkeit und Schneelast. Drei Fahrer benutzten ein Handy, 3 waren nicht angeschnallt, einmal war der TÜV um mehr als 4 Monate abgelaufen und einmal reichte die Ladungssicherheit nicht aus.

In der zweiten Kontrollstelle auf dem Sommerbadparkplatz an der B 3 Richtung Gießen überprüfte und beanstandete die Polizei zwischen 13-15:30 Uhr 11 Pkw und 12 Lkw über 3,5 Tonnen. Ein auf dem Weg von der Brücke blickender Beamter konnte erkennen, ob die Fahrzeugdächer von Eis und Schnee befreit waren, oder nicht und ermöglichte so gezielte Überprüfungen. Etliche der Brummifahrer mussten mit einer Steighilfe aufs Dach und vor der Weiterfahrt Hand anlegen. “Insbesondere das Eis auf den Dächern kann sehr gefährlich werden. Es löst sich, rutscht in kleineren oder eben auch größeren Teilen vom Dach und landet bedingt durch die Geschwindigkeit auf dem nachfolgenden Auto. Das kann zu großen Folgeschäden führen. Zur Gefährlichkeit des Verhaltens des Sprinterfahrers bedarf es keiner weiteren Worte!”

Am Parkplatz beim Sommerbad bemängelten und ahndeten die Beamten wegen der mangelhaften Sichtbarkeit und der nicht geräumten Schneelasten in 23 Fällen das Führen eines nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeugs. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und kostet 25 Euro. Zusätzlich gab es 4 Verstöße gegen Sozialvorschriften und zwei wegen nicht ausreichender Ladungssicherung. Insbesondere bei den auf die Gefahren der Schneelast und mangelnden Sichtbarkeit angesprochenen Fahrer war die Akzeptanz der Kontrollen sehr hoch. Alle entfernten die Schneelasten von ihren Fahrzeugen bevor es weiterging.

Ein positives Fazit zogen die kontrollierenden Beamten trotzdem noch: Alle überprüften Fahrzeuge hatten eine ordentliche und gut profilierte Winterbereifung montiert.

Mann onaniert am Radweg – Kripo sucht Zeugen

Marburg (ots) – Nach der Wahrnehmung einer Joggerin stand der sie bewusst anlachende Mann an einem Baum und masturbierte. Der Mann sprach die weiterlaufende Sportlerin nicht an und ging auch nicht hinterher. Der Vorfall war am Montag 08.02.2021 um etwa 16.35 Uhr auf dem Radweg zwischen dem Unistadion und dem Aquamar.

Täterbeschreibung:

Der dunkelhäutige Mann, war ca. 20 bis Anfang 30 Jahre, ca. 1,90 Meter groß, schlank, mit sportlicher Figur. Er hatte große Lippen und trug eine rote Mütze zum blauen Jogginganzug mit weißen Streifen.

Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Schlägerei vor dem Haus

(ots) – Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Schlägerei vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 39. Die Auseinandersetzung zweier Männer war in der Nacht zum Sonntag 07. Februar gegen 04 Uhr. Nach der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten nochmals im Treppenhaus gestürzt sein. Ein genauer Tathergang und -ablauf ließ sich aufgrund der erlittenen Verletzung des 37 Jahre alten Mannes und der deutlichen Alkoholisierung von ihm und seiner Ehefrau, welche die Streithähne versucht hatte zu trennen, nicht klären.

Nach notärztlicher Erstversorgung durch den Notarzt transportierte ein Rettungswagen den Mann mit einem Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Etwaige Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Niederweimar – Autoscheiben geborsten

Aus letztlich nicht feststellbaren Gründen, mutmaßlich jedoch durch mutwillige Sachbeschädigung gingen mehrere Scheiben eines roten Fiat Punto zu Bruch. Das Auto parkte während der Zeit des Vorfalls zwischen 11 Uhr am Sonntag und 11.40 Uhr am folgenden Montag, 08. Februar auf dem Parkplatz beim Kreisel am Kieswerk.

Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Drogentest positiv und Beamte beleidigt

Mit seiner Kontrolle war ein 37 Jahre alter Autofahrer offenbar ganz und gar nicht einverstanden und das hatte, wie sich herausstellte auch seinen Grund. Der Drogentest bei ihm reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und den Mann zu notwendigen Blutprobe mitnahm.

Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei gegenüber während der gesamten Kontrolle abweisend, wenig kooperativ und leicht aggressiv. Das Ganze gipfelte dann letztlich in einer Beleidigung, sodass den Mann nicht nur wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern eben auch wegen Beleidigung strafrechtliche Konsequenzen erwarten.

Die Kontrolle war am Montag, 08. Februar, um 16.15 Uhr in Rauschenberg.

Gladenbach – Einbruch während der Räumung von Schnee

Am Montag, 08. Februar, räumte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Strauß-Straße zwischen 14 und 16 Uhr den Schnee vor dem Haus. Als er in seine Wohnung zurückkehrte, bemerkte er Hebelspuren an seiner Wohnungstür. An der Tür entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro.

Im Innern gab es weitere eindeutige Hinweise auf ein Betreten und Durchsuchen der Wohnung. Die genauere Überprüfung ergab, dass aus einem Schrank ein Schlüssel fehlt. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen