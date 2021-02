Zusammenstoß in Kreuzung

Alsfeld – Am Sonntag (07.02.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem blauem BMW die Alicestraße in Richtung Ludwigsplatz. Zur gleichen Zeit befuhr ein 32 Jahre alter Alsfelder mit seinem schwarzen Mercedes die Straße „Am Lieden“ in Richtung Bahnhof. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem blauen BMW. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt. Bei dem Unfall wurde eine 20 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 14.000 EUR.

Landenhausen – Am 05. Februar, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Vito die Schmittgasse und wollte nach links auf die Angersbacher Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er den Opel Vectra einer 20-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher die Angersbacher Straße in Richtung Fulda befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-jährige Fahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7.000 EUR.

Lauterbach – Am 06. Februar, gegen 12 Uhr, parkte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Opel Combo in der Vogelsbergstraße in Höhe der Hausnummer 214 am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 13:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt worden war. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von 800 EUR.

Grebenhain – Am 06. Februar, gegen 12 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem privaten Krankentransporter der Marke VW die Landesstraße von Ilbeshausen herkommend in Richtung Grebenhain. Im Bereich einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, blieb zunächst an einem Wasserdurchlass hängen und rutschte dann in den Straßengraben, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurden der 40-jährige Fahrer, der 91-jährige Patient, welcher liegend transportiert werden musste und die 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von 500 EUR.

Lauterbach – Am 06. Februar befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Hyundai i30 die Bundesstraße von Herbstein nach Lauterbach. Auf der nassen Fahrbahn verlor die 20-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn an und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR.

Ulrichstein – Am 06. Februar, gegen 20 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer seinen weißen Seat Leon Cupra in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 31 am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 21 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Seat gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710, Am Seat entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Ulrichstein – Am 08. Februar, gegen 12 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke MAN und seinem Anhänger die Landesstraße von Rebgeshain herkommend in Richtung Schotten. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor der 59-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.

Verkehrsunfall

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra – Am Montag (08.02.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Bebra mit einem Klein-Lkw den Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Bismarckstraße und wollte durch die dortige Unterführung fahren. Hierbei unterschätzte der Fahrer die Durchfahrtshöhe und blieb mit seinem Fahrzeug in der Unterführung stecken. Der Fahrer konnte den Klein-Lkw selbstständig rückwärts aus der Unterführung fahren. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Ludwigsau – Am Samstag (06.02.), gegen 18:40 Uhr, befuhr der 40-jährige Fahrer eines VW Sharan die L3253 aus Richtung Ersrode in Richtung Rotenburg/F. An der Einmündung kam er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht zum Stillstand, rutschte über die Einmündung, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Neuenstein – Am Sonntag (07.02.), gegen 10 Uhr, befuhr die 26-jährige Fahrerin eines VW Golf die L3153 aus Richtung Mühlbach in Richtung Ellingshausen. Aufgrund von schneebedeckter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und fuhr gegen einen Baum. In dem Fahrzeug lösten die Airbags aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erlitt eine starke Prellung des Nasenbeins und der Knie. Ihr im Fahrzeug befindlicher 1-jähriger Sohn blieb unverletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Unfallflucht

Fulda (ots)

Neuhof – In Neuhof ereignete sich zwischen Montag (08.02.), 16.30 Uhr und Dienstag (09.02.), 6 Uhr, in der Frankfurter Straße, Höhe Hausnr. 1, eine Verkehrsunfallflucht.

Bei einem am Fahrbahnrand geparkten PKW Seat wurde die Fahrertür vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Neuhof unter Tel.: 06655-9688 0

Alleinunfall durch Abkommen von Fahrbahn – 32-jähriger leicht verletzt

Fulda (ots)

Seiferts – Am Montag (08.02.) befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Viersen/Nordrhein-Westfalen gegen 00:30 Uhr die L3476 von der Landegrenze Hessen/Bayern kommend in Fahrtrichtung Ehrenberg-Seiferts.

Auf einer Gefällstrecke kam sein VW Touran auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Schutzplanke.

Trotz beschädigtem vorderen linken Reifen und Schäden an Kotflügel vorne und hinten links fuhr der Fahrzeugführer noch in die Ortslage Seiferts und wartete hier auf die eintreffenden Rettungskräfte. Diese stellten eine Verletzung fest, woraufhin der Mann in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde.

Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden am Auto und an der betroffenen Schutzplanke von circa 2.900 Euro.

Einbruch in Ferienhaus

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag (07.02.) und Montagmittag (08.02.) in der Karl-Güntzel-Straße in ein Ferienhaus ein. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nichts, es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Fulda – Unbekannte beschmutzten am Montag (08.02.), zwischen 12 Uhr und 23:45 Uhr, eine Gedenkmauer in der Straße „Am Stockhaus“ mit roter Farbe. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Petersberg – Unbekannte brachen am Dienstagmorgen (09.02.), gegen 1:45 Uhr in ein Schulgebäude in der der Goerdelerstraße ein. Die Täter warfen dazu eine Scheibe ein und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de