Zwei Wildunfälle, Weilburg, Brechen, 08.02.2021

(pl)Am Montagabend kam es im Kreisgebiet zu zwei Wildunfällen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf der K 423 im Bereich von Kubach und der zweite gegen 22.40 Uhr auf der L 3022 bei Niederbrechen. Glücklicherweise kamen bei den beiden Unfällen keine Personen zu Schaden und es blieb bei Blechschäden. Die Polizei rät: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

Unfallbeteiligte flüchten, Kreisgebiet, 08.02.2021,

(pl)Bei den Polizeidienststellen im Rheingau-Taunus-Kreis sind am Montag mehrere Unfallfluchten angezeigt worden, bei denen teilweise erhebliche Sachschäden entstanden sind. Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr ein dort abgestellter BMW im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Richard-Klinger-Straße in Idstein eine Unfallflucht, bei welcher ein dort geparkter BMW Kratzer im vorderen, linken Bereich davontrug. Eine bislang unbekannte Person touchierte wenig später zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr in der Kirchstraße in Eltville-Erbach mit ihrem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Movano und beschädigte diesen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Im Verlauf des Vormittags stellte eine Frau in der Bernsbacher Straße in Taunusstein-Bleidenstadt eine Beschädigung am Kotflügel ihres Fiat 500 fest, welcher auf ein Unfallgeschehen schließen lässt. Der Zeitraum kann hier lediglich auf die Tage zwischen Samstag und Montag eingegrenzt werden. In allen vier Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Es wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.