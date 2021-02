Wiesbaden Rheingau-Taunus Die Polizei-News

Einbrecher gehen möglicherweise zwei Mal leer aus,

Wiesbaden, Am Hochfeld und Irenenstraße, Sonntag, 13.12.2020 – Montag,

08.02.2021, 10:00 Uhr (Am Hochfeld), Donnerstag, 04.02.2021 – Montag,

08.02.2021, 11:10 Uhr (Irenenstraße)

(schü)Wie erst am gestrigen Montag bekannt wurde, stiegen bislang unbekannte

Täter in den letzten Tagen bzw. Wochen in Wohnungen in Erbenheim und in der

Irenenstraße ein. Während sich in der Irenenstraße der Tatzeitraum noch auf

wenige Tage eingrenzen lässt, müssen die Täter in die Wohnung Am Hochfeld

zwischen dem 13.12.2020 und dem gestrigen Montag eingestiegen sein. In beiden

Fällen waren die Wohnungsinhaber über den gesamten Zeitraum nicht anwesend. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher, nachdem sie ein Fenster

bzw. eine Balkontür gewaltsam geöffnet hatten, die Wohnungen und durchsuchten

diese. Bisher konnten die Ermittler noch nicht in Erfahrung bringen, ob etwas

entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden ermittelt und ist für Hinweise unter (0611) 345-0

dankbar.

Hoher Diebstahlsschaden bei Einbruch in Boutique,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Montag, 08.02.2021, 04:27 Uhr – 04:46 Uhr

Unfallbeteiligte flüchten, Kreisgebiet, 08.02.2021,

(pl)Bei den Polizeidienststellen im Rheingau-Taunus-Kreis sind am Montag mehrere Unfallfluchten angezeigt worden, bei denen teilweise erhebliche Sachschäden entstanden sind. Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr ein dort abgestellter BMW im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Richard-Klinger-Straße in Idstein eine Unfallflucht, bei welcher ein dort geparkter BMW Kratzer im vorderen, linken Bereich davontrug. Eine bislang unbekannte Person touchierte wenig später zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr in der Kirchstraße in Eltville-Erbach mit ihrem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Movano und beschädigte diesen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Im Verlauf des Vormittags stellte eine Frau in der Bernsbacher Straße in Taunusstein-Bleidenstadt eine Beschädigung am Kotflügel ihres Fiat 500 fest, welcher auf ein Unfallgeschehen schließen lässt. Der Zeitraum kann hier lediglich auf die Tage zwischen Samstag und Montag eingegrenzt werden. In allen vier Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Es wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

an den Schlössern der Eingangstür und betraten dann das Geschäft. Hier

entwendeten sie innerhalb kürzester Zeit zahlreiche hochwertige Taschen. Den

ersten Ermittlungen zufolge liegt der Diebstahlsschaden bei ca. 25.000 Euro. Die

Tatbegehung wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Deshalb können die Täter

wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Mutmaßlich männlich, 1,75 – 1, 80 Meter

groß, weiße Turnschuhe, dunkle Hose und Jacke, Hoodie mit heller Kapuze,

schwarze Handschuhe, helles T-Shirt oder Pullover unter der Jacke, normale

Statur, schwarze Maske. Dieser Täter führte eine dunkle Falttüte mit schwarzen

Griffen mit sich. Täter 2: Mutmaßlich männlich, 1,75 – 1,85 Meter groß,

schwarze, abgesteppte Jacke mit schwarzer Kapuze, weißes Logo auf der linken

Brustseite, weißes Logo auf dem linken Oberarm, dunkle Hose, weiße Turnschuhe

mit hochgezogener schwarzer Sohle, weiße FFP-Maske, helle Handschuhe,

möglicherweise weißer Gürtel. Täter 2 hat eine kräftigere Statur als Täter 1.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Wasserflasche in Einkaufsmarkt verunreinigt – Verursacher schnell ermittelt Bad Schwalbach Mitteilungszeitpunkt: 27.01.2021

(he)Wenige Tage nach Bekanntwerden des Sachverhaltes konnte die Wiesbadener Kriminalpolizei einen Mann ermitteln, welcher verdächtigt wird, eine zum Kauf angebotene Wasserflasche absichtlich verunreinigt zu haben. Passiert war dies in einem Einkaufsmarkt in Bad Schwalbach. Nachdem eine Seniorin am 25.01.2021 die betreffende Wasserflasche gekauft und aus dieser getrunken hatte, bemerkte sie einen ungewöhnlichen Geschmack und sie überkam eine Übelkeit. Zwei Tage später wurde die Polizei informiert und im weiteren Verlauf die Wiesbadener Kriminalpolizei eingeschaltet. Untersuchungen ergaben, dass die Flasche manipuliert worden war. Es konnte eine benzinartige Flüssigkeit festgestellt werden. Am 03.02.2021 konnte der mutmaßliche Verursacher nach dem Hinweis einer Marktmitarbeiterin ermittelt und festgenommen werden. Kurz danach wurden in dem Markt Joghurtbecher mit darin befindlichen Bananenschalen und gebrauchten Teebeuteln entdeckt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt jedoch eine entsprechende Betreuung in die Wege geleitet. Zur Motivlage gibt es bis dato keine stichhaltigen Erkenntnisse. Der fast 80-jährige Tatverdächtige hatte vor seiner Festnahme keinerlei Kontaktaufnahmen getätigt oder Forderungen an den betroffenen Konzern gestellt. Alle Ermittlungen deuten derzeit darauf hin, dass der Senior nur in diesem einen Markt Produkte manipuliert hatte. In diesem Fall arbeiteten das Landratsamt des Rheingau-Taunus-Kreises, die Konzernsicherheit des betroffenen Einkaufsmarktes, das Sicherheitspersonal vor Ort, das Verkaufspersonal des Einkaufsmarktes sowie die Polizei eng zusammen. Durch die koordinierten, abgestimmten Maßnahmen konnte eine Gefährdung weiterer Personen ausgeschlossen werden.

