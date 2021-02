Ludwigshafen: „Die heitere Orgel“ – Konzertstream zur Faschingszeit

Ludwigshafen – Dass man auf einer großen Kirchenorgel nicht immer nur ernste, sakrale und getragene Stücke spielen muss, beweist zum wiederholten Mal Dekanatskantor Georg Treuheit mit seiner Konzertreihe „Die heitere Orgel“. Auf der Vleugels-Orgel in St. Jakobus Schifferstadt begibt er sich auf die unterhaltsame Reise durch die Jahrhunderte und die verschiedensten Genres. Das Konzert ist vom 13. bis 16. Februar 2021 auf dem YouTube-Kanal des Katholischen Dekanats Ludwigshafen abrufbar.

Bei der „heiteren Orgel“ können sich die virtuellen Konzertbesucher an heiteren Stücken aus der großen musikalischen Vielfalt der ganzen Welt erfreuen: Georg Treuheits Konzertprogramm reicht von Gospel bis zu Vangelis, von einer humoristischen Variation der Vogelhochzeit bis zum „Schwan“ aus dem Karneval der Tiere, von Stücken aus dem 18. Jahrhundert bis zum klassischen Marsch und dem Popsong “We are the World“. Der Dekanatskantor entlockt der Königin der Instrumente ungeahnte Töne wie Vogelstimmen oder Donnergrollen und spielt mit den verschiedenen Effekten, die das vielseitige Instrument zu bieten hat.

„Es wird ein buntes und fröhliches Konzert mit vielen Highlights und besonderen Überraschungsgästen die etwas zur heiteren Orgelmusik beitragen und ein wenig an die fünfte Jahreszeit erinnern“, sagt Georg Treuheit.

Das Konzert kann zwischen dem 13. und dem 16. Februar 2021 über den Youtube-Kanal des Katholischen Dekanats Ludwigshafen und der Pfarrei Hl. Edith Stein Schifferstadt abgerufen werden. Der Link zum Kanal findet sich auf der Homepage des Dekanats.