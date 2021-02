Ludwigshafen: Frostbedingt eingeschränktes Angebot auf den Wochenmärkten

Ludwigshafen – Aufgrund des derzeit strengen Frostes wird das Angebot auf den Ludwigshafener Wochenmärkten vorübergehend nur eingeschränkt verfügbar sein.

Da die tiefen Temperaturen die Qualität der Frischware an Gemüse und Obst enorm schädigen würden, verzichten aktuell einige Händler auf ihre Teilnahme an den Ludwigshafener Wochenmärkten. Allerdings ist Richtung Wochenende wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen. Somit sollten die Märkte bereits am Samstag voraussichtlich wieder im Normalbetrieb stattfinden.